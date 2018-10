Megapřehled: srovnali jsme nový iPhone XS Max s hlavními rivaly

Nové iPhony jsou již nějakou dobu na světě, přichází tak ideální doba srovnat je s hlavními konkurenty z řad androidích smartphonů. Těch výborně vybavených jsou dnes zástupy a agresivní čínská produkce tlačí ceny dolů.

Extrémem je v tomto případě Pocophone F1 z dílen Xiaomi, který je na českém trhu v prodeji za cenu od 9,5 do 10,5 tisíce korun. Tento přístroj s vrcholovým Snapdragonem, velkým šestipalcovým FHD+ displejem, obří baterií a slušným dvojitým foťákem je jednoduše skvělý. A takových je víc. Výhodnou koupi představuje i Asus Zenfone 5z, který má navíc i kovové tělo a lepší foťák. To vše za příplatek 2 500 korun.

A i když se poohlédneme mezi nejdražšími telefony, stále to jsou oproti novým iPhonům (s výjimkou modelu XR) cenově dostupné přístroje, byť jejich cena překračuje hranici dvaceti tisíc korun. Jinými slovy, pokud bychom hledali jen cenově srovnatelné mobily, mohl by se největšímu iPhonu postavit leda 512GB Samsung Galaxy Note 9. Ovšem i ten je v případě této paměťové nálože téměř o devět tisíc levnější.

Apple zkrátka pokračuje v prémiové cenové politice. Jak na ni zareagují kupující, budeme s jistotou vědět až po Vánocích. I když první analytické odhady samozřejmě přicházejí záhy po uvedení do prodeje.

iPhone XS Max vs. Galaxy Note 9, P20 Pro a Find X

1. rozměry, hmotnost a konstrukce

Apple umí vyrobit poctivý telefon, což ostatně ukázal už u prvního iPhonu v lednu 2007. Téměř každá následující generace patřila z pohledu konstrukčního zpracování k tomu nejlepšímu na trhu. Výtku lze snad mít leda k verzím 3G a 3GS, kdy se plast, jenž tvořil u první generace jen spodní třetinu zad, roztáhl do celé jejich plochy.

To už je dávno zapomenuto a iPhony XS dnes můžeme označit za etalon výborně zpracovaného přístroje. Náskok oproti většině konkurence spočívá třeba v ocelovém rámečku, který jinak bývá hliníkový. Jistě, najdou se i výjimky, třeba Essential Phone PH1 s titanovou obrubou.

Dalším zajímavým prvkem konstrukce je krycí sklo displeje. O něm z tiskové konference víme, že je nejodolnější, jaké bylo kdy u smartphonu použito. Počkejme si ovšem na nějaký test tvrdosti skla, který prokáže, nakolik Apple říká pravdu.

V tomto směru připomeňme HTC U Ultra Sapphire edition, v jehož případě, jak název napovídá, byl displej překryt safírovým sklem. A jak později ukázal youtuber JerryRigEverything, safír je vůči škrábancům téměř imunní. Není tak s podivem, že skla luxusních náramkových hodinek bývají právě safírová (více v článku: HTC Boduje. Displej safírového U Ultra nepoškrábete).





iPhone XS Max Galaxy Note 9 P20 Pro Find X Rozměry [mm] 77,4 ×157,5 × 7,7 76,4 ×161,9 × 8,8 73,9 × 155 × 7,8 74,2 × 156,7 × 9,4 Objem [cm3] 93,86 108,84 89,34 109,29 Hmotnost [g] 208 201 180 186 Materiál rámu nerezová ocel hliník hliník

hliník

Krycí sklo displeje

nespecifikované odolné sklo Gorilla Glass 5

nespecifikované odolné sklo Gorilla Glass 5 Materiál zad

nespecifikované odolné sklo Gorilla Glass 5

nespecifikované odolné sklo Gorilla Glass 5

Voděodolnost a prachotěsnost IP68 (2 metry pod hladinou 30 minut) IP68 (2 metry pod hladinou 30 minut)

IP67 (1 metr pod hladinou 30 minut)

ne

Safírové U Ultra tedy z pohledu ochrany displeje uspělo na výbornou, ale propadlo v ohybovém testu. Z tohoto pohledu naopak válel Samsung Galaxy Note 9, který ani v jednom směru neuhnul ani o milimetr. Má bytelný hliníkový rám a tuhosti konstrukce pomáhá i po bocích zahnuté Gorilla Glass 5.

Na stejné materiály, tedy hliník a pátou verzi skla Gorilla, spoléhá i exotické Find X. To však ve stejné zatěžkávací zkoušce povolilo a v testu ohybu zcela propadlo. Specialitou tohoto smartphonu je vysouvací středový díl konstrukce, který odhaluje oba fotoaparáty. Kromě netradičního řešení v tom žádnou výhodu nespatřujeme. Vyjíždění probíhá na povel uživatele pomocí miniaturních elektromotorků, což nepochybně zkonzumuje trochu energie.

Mnohem lépe dopadl Huawei, u kterého sice prasklo krycí sklo panelu, ovšem nebyla překročena mez úměrnosti rámu a ten se po odlehčení vrátil do původního stavu. Huawei stejně jako Apple nekonkretizuje typ použitého skla, ovšem u řady P20 jím Gorilla Glass určitě není, jak ostatně dokazuje oficiální web výrobce.

Důležitá je dnes i částečná voděodolnost a v tomto směru vede iPhone a Note 9. Oba vyhovují standardu krytí IP68. Huawei je na tom se stupněm IP67 malinko hůře a Find X by se s vodou neměl potkávat vůbec.

Co Huawei ztrácí na odolnosti, to dohání proporčně. Z celé čtveřice je nejkompaktnější i nejlehčí. Půdorysné rozměry Oppa jsou podobné, je nicméně o něco tlustší. iPhone je nejtěžší a nejširší, Note 9 překonává o sedm gramů a rovný milimetr. Ani jeden smartphone není vyloženě kompaktní a není divu, více než šestipalcový displej se do smartphonu velikosti dlaně nevměstná.

2. výkon, výdrž a konektivita

V otázce výkonu bude mít iPhone vůči ostatním nepochybně navrch. Huawei sice v Berlíně představil Kirin 980 a označil jej za první komerčně dostupný čipset produkovaný 7nm procesem, ale úplně pravda to není. Schopnosti nového kirinu totiž jako první ukáže tandem Mate 20/20 Pro někdy koncem října (představení proběhne 16. října), ovšem tou dobou už bude iPhone XS i XS Max v prodeji několik týdnů. Přínos nejmodernějšího procesu v podání TSMC tak okusí jako první právě jejich majitelé.

iPhone XS Max nabízí za hodně peněz hodně muziky

A12 má šestijádrový procesor v konfiguraci 2 + 4 a k tomu čtyřjádrovou grafickou jednotku. Obě součásti si Apple navrhuje vlastními silami. Má i novou generaci čipu s funkcí strojového učení s obrovským výkonem pět bilionů operací za sekundu (verze A11 měla výkon 600 mld. operací/s).

Silné dvoujádro má být mezigeneračně výkonnější o 15 procent, úsporné čtyřjádro o 40 procent energeticky účinnější. Výkonová srovnání zatím nejsou k dispozici, ale náskok čipsetu A12 se dá logicky očekávat. Snapdragon 845, Exynos 9810 i Kirin 970 jsou totiž produkovány starším výrobním procesem.

Snapdragon 845 nemá diskrétní AI čip jako Apple A12 nebo Kirin 970 a namísto toho se na procesu strojového učení podílí procesor, grafická karta a digitální signálový procesor Hexagon 685. Gary Brotman, který má v Qualcommu na starosti oblast AI (Artificial Intelligence) to zdůvodňuje omezeným prostorem na základní desce.





iPhone XS Max Galaxy Note 9 P20 Pro Find X Systém iOS 12 Android 8.1 (přislíben 9.0) Android 8.1 (přislíben 9.0)

Android 8.1 Čipová sada Apple A12 Exynos 9810/Snapdragon 845 Kirin 970 Snapdragon 845 Procesor šestijádrový osmijádrový osmijádrový

osmijádrový

Konfigurace CPU 2 × Vortex + 4 × Tempest Exynos: 4 × 2,7 GHz Mongoose M3 + 4 × 1,8 GHz Cortex-A55

Snapdragon: 4 × 2,8 GHz Kryo 385 Gold + 4 × 1,7 GHz Kryo 385 Silver



4 × 2,4 GHz Cortex-A73 + 4 × 1,8 GHz Cortex-A53

4 × 2,8 GHz Kryo 385 Gold + 4 × 1,7 GHz Kryo 385 Silver

Grafický čip čtyřjádrový (in-house) Exynos: Mali-G72 MP18 (18 jader) Snapdragon: Adreno 630 Mali-G72 MP12 (12 jader)

Adreno 630

AI čip osmijádrový - NPU (Neural Processing Unit) - Výkon AI 5 trilionů operací/s - rozpozná 2050 obrázků/min - RAM 4 GB 6/8 GB 6/8 GB

8 GB Typ LPDDR4x LPDDR4x

LPDDR4x

LPDDR4x

Úložiště 64/256/512 GB 128/512 GB 128/256 GB 128/256 GB

Typ UFS 2.1

UFS 2.1 UFS 2.1

UFS 2.1

Paměťový slot ne ano ne ne Sítě GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE

GSM / HSPA / LTE

GSM / HSPA / LTE

GSM / HSPA / LTE

Rychlost HSPA (download/upload) 42,2/5,76 Mb/s 42,2/5,76 Mb/s

42,2/5,76 Mb/s

42,2/5,76 Mb/s

Rychlost LTE(download/upload)

1 024/150 Mb/s

1 024/200 Mb/s 1 024/150 Mb/s

1 024/150 Mb/s

Dual SIM pro Čínu hybridní slot ano ano Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, wi-fi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, wi-fi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, wi-fi Direct, hotspot

Bluetooth 5.0 LE, A2DP 5.0 LE, A2DP

4.2 LE, A2DP

5.0 LE, A2DP

NFC ano ano ano ano GPS A-GPS, GALILEO, GLONASS A-GPS, GALILEO, GLONASS A-GPS, GALILEO, GLONASS

A-GPS, BDS, GLONASS

Infraport ne ne ano ne Nabíjecí konektor Lighting USB Type-C USB Type-C

USB Type-C

Baterie 3 174 mAh 4 000 mAh 4 000 mAh

3 730 mAh Rychlé dobíjení ano QuickCharge 2.0 ano VOOC Flash Charge Bezdrátové dobíjení ano ano ne ne

iPhone sice má nejméně operační paměti, ovšem iOS jí nepotřebuje tolik jako Android. Zajímavostí je, že má minimum i maximum prostoru pro uživatelská data. Zatímco skromnější uživatel sáhne po 64GB verzi, náročnější ocení 256 nebo dokonce 512 GB místa. Tolik ze srovnávaných umí už jen Note 9, který je k mání ještě ve 128GB variantě.

Co se týká výdrže, Apple u XS Max slibuje v porovnání s modelem 8 Plus jisté zlepšení. Ovšem rekordmanem v této disciplíně určitě nebude. Tím je z tohoto kvarteta Huawei. P20 Pro disponuje nejen velkým článkem, ale sada Kirin 970 má také výborně optimalizovaný odběr. Dva dny v plné zátěži nejsou problém, Note 9 je na tom v tomto ohledu malinko hůře. S Find X zkušenosti zatím nemáme.

Všechny smartphony lze dobíjet zrychleně, ovšem u iPhonu je potřeba si rychlonabíječku dokoupit. To je vzhledem k astronomickým cenám trochu ostuda. Apple i Samsung potěší příznivce bezdrátového nabíjení, Huawei ani Oppo jej navzdory skleněným zádům nemají.

Zatímco v ekosystému Androidu jsou dvousimkové telefony naprosto běžné, iPhone XS Max je vůbec prvním telefonem Applu s touto vlastností. Po dvousimkových přístrojích je totiž velká poptávka především v Číně a právě tam hodlá Apple se svým novým obrem uspět především.

Zájemci o dvousimkový iPhone se samozřejmě budou rekrutovat po celém světě. Potíž však je, že přístroj nepojme dvě fyzické nanoSIM, ale k jedné přidává eSIM, tedy vestavěný univerzální čip, na který půjde „nahrát profil“ libovolného operátora. Elektronická SIM však v současnosti není vůbec rozšířená, v ostrém provozu je technologie spuštěna jen v deseti zemích u čtrnácti operátorů.

Uvedení iPhonu s eSIM může vzhledem k obecné popularitě těchto telefonů nástup technologie výrazně urychlit. A Česko může seznam států, kde je služba k dispozici, brzy rozšířit (více v článku: Překvapení, nové iPhony Xs budou v Česku podporovat dvě SIM velmi brzy).

3. displej a způsoby autorizace

Panely smartphonů stále bobtnají a jestliže jsme před několika lety přístroje s úhlopříčkou nad 5,5" označovali jako phablety, dnes se už tento výraz moc nepoužívá. Každý špičkový smartphone je dnes vlastně phablet a nejen to: šestipalcová úhlopříčka se přesouvá i do střední třídy.

Další změnou je ústup dříve běžného poměru stran 16:9 ve prospěch extra širokoúhlých displejů s poměrem 18:9 a vyšším. Důvod? Při poměru 16:9 nelze při zachování rozumné šířky smartphonu displej zvětšovat nad šest palců. Přijatelná hodnota je spíše okolo 5,7 palce, u větších šířka telefonu i při užších rámečcích atakuje osm centimetrů a komfort ovládání rychle padá.

Celé kvarteto má displeje s ještě širokoúhlejším poměrem než 2:1. Největší nudlí jsou z tohoto pohledu displeje iPhonu a Oppa Find X s poměrem 19,5:9.

S rozličnými proporcemi panelů souvisí i různorodost použitého rozlišení a dřívější zkratky FHD nebo QHD buď úplně mizí nebo se doplňují „pluskem“ . V případě iPhonu si zatím žádnou zkratkou pomoci nemůžeme, je nutné si pamatovat změť čísel 1 242 × 2 688 bodů.

Přehled dokazuje nadvládu OLED technologie v nejvyšší lize, displej tohoto typu mají totiž všechny čtyři porovnávané modely. Zatímco Samsung požívá Super AMOLED panely už roky, pro Apple je to po loňské „desítce“ teprve druhá zkušenost. Displej modelu XS Max narostl do hodnoty 6,5 palce, plochou je ovšem větší displej Notu 9, je totiž o něco širší. Ze srovnávaných je s hodnotou 518 PPI i nejjemnější.

Hardware také musí vykreslovat největší počet pixelů: při nativním rozlišení je jich bezmála 4,3 milionu. To je při tak malé ploše až neuvěřitelné číslo, v porovnání s P20 Pro téměř dvojnásobné. V nastavení je nicméně možnost rozlišení snížit na HD+ (720 × 1 480 px) nebo FHD+ (1 080 × 2 220 px) a tím ulevit jak výpočetní jednotce, tak v konečném důsledku i baterii.

A mimochodem, právě obrazovka Notu 9 je organizací DisplayMate hodnocena jako dosud nejlepší, která se kdy u smartphonu objevila. Uvidíme, zda na špici zůstane i po podrobné analýze panelu iPhonu XS Max, příliš tomu ovšem nevěříme.

Body navíc mu sice přinese známá technologie 3D Touch, tedy citlivost na sílu stisku (tu konkurence postrádá), ovšem na smazání náskoku z jiných disciplín tyto bonusové body nemohou stačit.

Není 120 hertzů jako 120 hertzů

Novinkou je u Applu technologie 120Hz touch-sensing. Nenechte se ovšem zmást líbivým číslem, nové iPhony skutečně nemají obrazovky se 120Hz obnovovací frekvencí jako herní Razer phone.

Mísí se tady parametr vzorkovací a obnovovací frekvence. iPhony sice mají vzorkovací frekvenci 120 hertzů, ovšem obnovovací je tradičních 60 Hz. Co to znamená?

Obrazovka sbírá data stodvacetkrát za sekundu, tedy přibližně každých 8 milisekund (1/120 s), ale samotný obraz překresluje poloviční rychlostí, tedy asi každých 16 ms (1/60 s). Displej tedy zaregistruje dotyk dříve a začne s překreslováním o zlomek sekundy rychleji, než je tomu u panelů s 60Hz vzorkovací frekvencí.

Rychlé animace budou na displeji nových iPhonů působit o něco lépe, ale rozhodně ne tak plynule jako u 120Hz obrazovky. Apple už takové používá, a sice u druhé generace iPadu Pro. U větší plochy obrazovky totiž vysoká obnovovací frekvence dává větší smysl.





iPhone XS Max Galaxy Note 9 P20 Pro Find X Typ Super AMOLED Super AMOLED

AMOLED AMOLED

Úhlopříčka [palce]

6,5 6,4 6,1 6,42 Poměr stran

19,5:9 18,5:9 18,7:9 19,5:9 Plocha [cm²] 102,9 103,2 93,9 101,2

Rozlišení [px] 1 242 × 2 688 1 440 × 2 960 1 080 × 2240 1 080 × 2 340 Počet bodů 3 338 496 4 262 400 2 419 200 2 527 200 Jemnost [PPI] 458 516 408 401 Procento čelní plochy 84,4 83,4 82 87 Zahnutí ne ano ne ano Výřez ano ano ano ne Citlivost na tlak 3D Touch ne ne ne další True Tone, 120Hz touch-sensing, HDR10 mód always-on, HDR10 - - Snímač otisků prstů ne na zadní straně pod displejem ne Sken obličeje Face ID ne ne O-Face Snímač duhovky ne ne ne ne další - S Pen, DeX - -

Samsung přidává speciality v podobě S Pen a DeXu

Zatímco u iPhonu, Huaweie i Oppa telefon ovládáte pouze prsty, u Notu 9 můžete mezi prsty a plochu displeje postavit dotykové pero S Pen, což ze „zápisníku“ dělá v tomto směru unikátní nástroj.

Nově se pero s telefonem páruje skrze Bluetooth a mimo psaní rychlých poznámek jej lze využít i jako dálkový ovladač k různým akcím a aplikacím. Na dálku jím třeba aktivujete fotoaparát, ovládáte spuštěné video nebo prezentaci. Tlačítkem jde spustit předdefinovaná aplikace. Možností je spousta a S Pen dělá z Notu 9 efektivní pracovní nástroj, který umí řadu věcí usnadnit.

Specialitou Samsungu je ještě režim zvaný DeX (Desktop eXperience), kdy je smartphone po propojení s monitorem skrze dokovací stanici schopen částečně nahradit PC. Krabička totiž obsahuje i porty (2× USB, ethernet) k připojení k práci nezbytných periferií, tedy myši a klávesnice i routeru. DeX není záležitostí pouze Notu 9 a řady S9/S9+, umí jej i celá loňská „osmičková“ řada (více v článku: Chytrý telefon nahradí počítač. Kde Microsoft zklamal, Samsung šanci má).

3D sken obličeje už není výsadou iPhonu

S čelní stranou smartphonů souvisí také možnosti autorizace majitele. Apple se letos u iPhonů definitivně rozloučil se zavedeným Touch ID a naplno jej nahrazuje Face ID, tedy rozpoznání uživatele skenováním tváře v 3D rozměru. Sestava TrueDepth s infračervenou kamerou a bodovým projektorem nejprve načte tvář majitele a tu převede na hloubkovou mapu sestávající z 30 tisíc bodů.

Díky infračervenému světlu to funguje i za tmy. Apple v tomto způsobu autorizace vidí budoucnost a ke konvenčnímu snímači se vracet nehodlá. A v displeji vestavěný zřejmě ani nevyvíjí (více v článku: Na iPhone se čtečkou v displeji si počkáme. Nebude prý ani příští rok).

Obdobně pracuje systém O-Face u Find X. Rozdílem je, že se na konstrukci prostorové obličejové masky podílí

15 000 bodů, v porovnání s technikou Applu tedy polovina. Tento způsob má být bezpečný a rychlý, oproti odemykání přiložením prstu dokonce dvacetkrát rychlejší.

„Náhodná“ podoba s funkcemi iPhonů pokračuje u takzvaných 3D Omoji, což je obdoba Animoji. Ty umožňují do kresbiček (nejen) zvířat promítnout obličejovou mimiku uživatele.

Pomocí čelní kamerky lze odemknout i Note 9 a P20 Pro. Samsung využívá kombinaci snímaní obličeje a oční duhovky, a to v závislosti na světelných podmínkách. Pokud je světla dostatek, provede se autorizace obličejem, v opačném případě telefon sám zvolí sken duhovky. A stále zůstává i čtečka otisků prstů na zadní straně, je však mezigeneračně chytřeji umístěná.

Skenování tváře ovšem probíhá jen ve dvou osách a nikoli prostorově. Starší model S8 proto zpočátku šel ošálit i zobrazenou fotografií majitele na jiném smartphonu. Proto tento typ autorizace nešlo kombinovat s platební bránou Samsung Pay.

P20 Pro má 2D snímání tváře (Face Unlock) i běžný snímač otisků prstů pod displejem, který je vzhledem k dvourozměrnému režimu snímání obličeje bezpečnější. Ploška snímače navíc funguje jako malý touchpad a lze skrze ní smartphone částečně ovládat.



4. fotoaparáty a multimédia

Dosud je nejlepším fotomobilem P20 Pro, ostatně právě ten se krátce po uvedení se 107 body zabydlel na první příčce žebříčku organizace DxOMark a přemožitele dosud nenašel.

P20 byl prvním mobilem Huawei, který při focení využíval neurální procesorové jednotky. Ty při aktivaci umí například rozpoznat aktuální světelné podmínky a na základě toho nastavit parametry expozice. Na zachycených fotografiích pak dokážou rozpoznávat objekty i celé scenérie.

Huawei má vůči všem ostatním náskok díky třetí čočce, díky níž lze využívat trojnásobný zoom bez ztráty obrazové kvality. Veškerá současná konkurence, a to včetně nových iPhonů, umí jen dvojnásobné přiblížení.

A co nového zvládne foťák nejlepšího iPhonu? Jeho základní specifikace, tedy sestava dvou 12MPix snímačů po vzoru loňského modelu X, zůstává, Apple však moduly vylepšil po technické i softwarové stránce. Zcela nový snímač dovolil při stejném počtu pixelů jejich zvětšení z hodnoty 1,22 na 1,4 mikronu. To znamená, že světlo před expozicí dopadá na větší plochu, výsledkem je méně šumu.

K hlavním softwarovým novinkám patří režim Smart HDR s nulovou prodlevou závěrky. Fotoaparát spolu s AI jednotkou při expozici pořídí řadu snímků s různými nastaveními a z nich vytvoří jeden nejlepší. Podobný proces používá jak srovnávaný P20 Pro, tak třeba řada Pixel 2 od Googlu.

Další vítanou novinkou je možnost hned po vyfocení u snímků měnit hloubku ostrosti a zvolit, které jeho části mají zůstat zaostřené a které naopak rozmazané. K tomuto účelu přibyl v prostředí fotoaparátu posuvník pro aplikace bokeh efektu. Apple uvádí, že na rozdíl od konkurence při jeho aplikaci mění celou expozici a snímek i po zásahu má působit stále přirozeně.

Podrobný test iPhonu XS Max coby fotomobilu a jeho srovnání s ostatními špičkovými smartphony připravujeme.





iPhone XS Max Galaxy Note 9 P20 Pro Find X Typ fotoaparátu dvojitý dvojitý trojitý dvojitý Značková optika - - Leica - Počet pixelů; velikost senzoru; velikost čipu; světelnost; ohnisková vzdálenost; ostření; stabilizace 12 MPix; 1/2,55"; 1,4 µm; f/1,8; 26 mm; fázová detekce (PDAF); optická

+

12 MPix; 1,0 µm; f/2,4; 52 mm; PDAF; optická

12 MPix; 1/2,55"; 1,4 µm; f/1,5 - 2,4; 26 mm; Dual Pixel PDAF optická



+

12 MPix; 1/3,4"; 1,0 µm; f/2,4; 52 mm; AF; optická

40 MPix; 1/1,77"; 1,55 µm; f/1,8; 27 mm; PDAF a laserové; optická

+

20 MPix (černobílý); 1/2,7"; f/1,6; 27 mm; PDAF a laserové; optická

+

8 MPix; 1/4"; f/2,4"; 80 mm; PDAF a laserové; optická 16 MPix; 1/2,6"; 1,22 µm; f/2,0; 28 mm; PDAF; optická

+

20 MPix; 1/2,8"; 1.0 µm; f/2,0

Optický zoom 2 × 2 × 3 × (5 × hybridní) ne Blesk 4 ×LED 1 × LED 1 × LED 1 × LED HDR ano ano ano ano Videa až 2 160p při 60 snímcích/s až 2 160p při 60 snímcích/s

až 2 160p při 30 snímcích/s

až 2 160p při 30 snímcích/s

Slow motion videa 1 080p při 240 snímcích/s 720p při 960 snímcích/s (0,4 s)

1 080p při 120 snímcích/s

1 080p při 240 snímcích/s

Super slow motion videa - 720p při 960 snímcích/s (0,4 s)

!! 720p při 960 snímcích/s !!

720p při 480 snímcích/s

Čelní kamerka

Počet pixelů; velikost senzoru; velikost čipu; světelnost; ohnisková vzdálenost 7 MPix; ?; ? f/2,2; 32 mm 8 MPix; 1/3,6"; 1,22 µm; f/1,7; 25 mm

24 MPix; ?; ?; f/2,0; 26 mm 25 MPix; ?; ?; f/2,0; ? Videa 1 080p při 60 snímcích/s

1440p při 30 snímcích/s

1 080p při 30 snímcích/s

1 080p při 30 snímcích/s

3,5 mm jack ne ano ne ne Stereo reproduktory ano ano ano ne

Find X používá stejnou konfiguraci hlavního fotoaparátu jako další výrazné modely z dílen skupiny BBK Electronics. Specialitou je vysouvací středový díl sendvičové konstrukce. Před každou expozicí je tedy nutné díl vysunout a odhalit tak optiku fotoaparátů. Vysouvaní je řízeno elektromotorky.

Zatímco primární fotočip je šestnáctimegapixelový, sekundární má 20 megapixelů, ovšem primárně fotosestavě dodává pouze obrazové informace využitelné k aplikace bokeh efektu. Zorné pole druhého objektivu je totiž prakticky stejné jako u prvního a totéž platí o světelnosti a především přepočtené ohniskové vzdálenosti. Musíme se tedy obejít bez optického přiblížení.

Hodnocení podle DxOmark Huawei P20 Pro 109 1. iPhone XS Max 105 2. Galaxy Note 9 103 3.

Note má proměnnou světelnost a je mistr zpomalených záběrů

Note 9 disponuje dvěma 12MPix snímači a specialitou primárního objektivu je proměnná světelnost f/1,5 – 2,4, druhá čočka pak servíruje dvojnásobný optický zoom. Aktuálně nejvyšší model Samsungu bezpochyby patří mezi nejlepší fotomobily, i když fototechniku sdílí s modely S9 a S9+ uvedenými už na jaře.

Výborně si poradí i s velmi zpomalenými videi, tedy oblastí, které dříve jasně vévodilo Sony. Note 9 umí na krátký okamžik rozsekat sekundu na 960 úseků a daná rychlá scéna pak vypadá na displeji fantasticky. Nejvyšší kvalita je 720p (Sony umí i FHD), ovšem délka takového záznamu se po nedávné aktualizaci zdvojnásobila z 0,2 na čtyři desetiny sekundy (více o možnostech obou značek naleznete v článku: Moderní smartphony dokázaly zkrotit čas. Jak to dělají?).

Videa takových kvalit umí papírově pořídit i Huawei. Ovšem už skutečnost, že se chlubí až šestisekundovými HD nahrávkami kvality 960 fps (patnáctkrát delšími než Samsung), signalizuje, že není něco úplně v pořádku. Huawei totiž švindluje a používá snímkové interpolace. Při pořizování domnělého videa s královským snímkováním tak probíhá záznam při 240 snímcích za sekundu a ostatní už je záležitost softwarových úprav.



5. ceny a dostupnost

Ceny nových iPhonů jsou až hanbatě vysoké a komu připadalo 35 tisíc za loňskou „desítku“ s 256 GB paměti příliš, tomu možná pohled do ceníku novinek způsobí srdeční arytmii. XS Max startuje na 33 tisících a zájemci o největší datový prostor zchudnou dokonce o 43 490 korun. To jsou, nepočítaje různé speciální nebo limitované edice typu Huawei Mate RS Porsche Design nebo Oppo Find X Lamborghini Edition, skutečně astronomické částky.

Z cenové politiky Applu si ostatně konkurence udělala legraci. Například Samsung ukázal, co vše si můžete k 512GB Notu 9 za zbylých 8,5 tisíce korun přikoupit. A to je tato verze s cenou 35 tisíc korun na poměry Samsungu nebývale drahá, za verzi se 128 gigabyty paměti totiž zaplatíte o devět tisíc méně (více viz Konkurence se trefuje do „předražených“ nových iPhonů).

Cenově nejlépe vychází samozřejmě Huawei, za špičkový smartphone s dostatečnou 128GB zásobou na data vydáte aktuálně 19 tisíc korun, u O2 byl přístroj v akci i za 16 tisíc. I v horším případě lze však k P20 Pro za zbylých téměř 25 tisíc korun přikoupit velmi slušný notebook. A to bezpochyby dává větší smysl než samotný iPhone XS Max, byť s obří pamětí.





iPhone XS Max Galaxy Note 9 P20 Pro Find X * 64 GB 32 990 Kč - - - 128 GB - 25 990 Kč 18 990 Kč 25 990 Kč 256 GB 37 490 Kč - není v prodeji v ČR ? 512 GB 43 490 Kč 34 990 Kč - -

*zatím v tuzemsku není v prodeji



6. Závěr

Tento přehled je srovnání kvarteta špičkových smartphonů, toho nejlepšího, co lze aktuálně zakoupit. Nejvýhodnější koupí se jeví P20 Pro. Má poctivou voděodolnou konstrukci, stále vysoký výkon, velký displej a jako bonus trojitý chytrý foťák. Takový dosud žádný jiný smartphone nemá. Cena je navzdory výbavě vůči základnímu provedení XS Max ani ne na 60 procentech.

Přístrojem naplněným nejmodernější technikou až po okraj je i Note 9. Tato kolekce je už roky naprosto unikátní dotykovým perem S Pen, jehož používání je po čase a troše cviku návykové. Netradiční funkcí je možnost telefon propojit s monitorem a získat tak takřka plnohodnotný nástroj ke kancelářské práci.

Exotický Find X jako jeden z mála ostatních disponuje pokročilou technikou k autorizaci uživatele skrze trojdimenzionální mapu obličeje. Díky tomu výrobce zcela vypustil zavedený snímač otisků prstů, byť smartphony Vivo (další značka BBK Electronics) jej umí integrovat i pod displej. Zcela unikátní je pak svou konstrukcí, kdy elektromotorky umí na povel vysunout středový panel s fotoaparáty. Nejde však o nijak praktickou záležitost jako spíše demonstraci technických možností.

Při pohledu do ceníku je zřejmé, že hlavní slabinou iPhonu XS Max je jeho cena. Ovšem jak víme, Apple si hraje vlastní ligu a telefony prodává výborně navzdory až astronomickým cenám. Vůči loňskému modelu X sice XS Max zdražil přibližně o 10 procent, přesto se na něj ve skladech jistě prášit nebude. Podle analytika Ming-Chi Kua půjde na odbyt dokonce více než menší XS, bestsellerem má být ovšem podstatně levnější a výbavou jen málo ochuzený LCD sourozenec s označením XR (více v článku: Nejlevnější nový iPhone bude prodejní hit, tvrdí analytik).

V našem velkém srovnání se budeme věnovat samozřejmě i těmto posledně zmíněným novinkám Applu, porovnání modelů XS a XR s androidí konkurencí přineseme v následujících dnech.