Nejlevnější nový iPhone bude prodejní hit, tvrdí analytik

Analytik Kuo v dalším pravidelném výhledu uvádí, že z dostupné dvojice novinek bodovala mezi kupujícími ta větší. A také dražší, iPhone XSMax totiž v USA začíná na částce 1 099 dolarů, u nás bude 64GB verze k mání za 32 990 korun.

Kuo dosud největšímu iPhonu predikuje 25 až 30procentní podíl na prodejích, naproti tomu o přímého nástupce bude zájem přibližně poloviční, uvádí podíl 10 až 15 procent.

XR je vlastně „plnotučný“ iPhone

Skutečným hitem se ovšem má stát typ XR, tedy cenově nejdostupnější iPhone. Nálepku „levný“ však tomuto přístroji dát nelze ani s přimhouřením obou očí, jeho česká cena totiž začíná na 22 490 korunách. A na podobnou sumu si například Huawei cení své top modely.

Tento iPhone s 6,1palcovým displejem má z celkových prodejů uzmout 55 až 60 procent, tedy nadpoloviční podíl. Má to svou logiku. Navzdory spekulacím, které tomuto modelu přisuzovaly starší generaci čipu i další očesání vnitřní výbavy, se nakonec nic takového nekonalo.

XR totiž má nejnovější procesor A12 Bionic a s ním spojené funkce a výhody včetně AI čipu a nepřišel ani o voděodolnou konstrukci. Není to tedy žádný ošizený model se zastaralým čipsetem a plastovým tělem, jakým do jisté míry byl model 5c v roce 2013.

Ústupek v podobě LCD displeje vůči modelu XS kompenzuje větší úhlopříčka a „jen“ 3 gigabyty operační paměti nebudou v drtivé většině úkonů vůbec znát. Jistě, XR musel zapomenout na dvojitý foťák, ovšem sedmitisícová úspora vůči základní verzi typu XS je prostě zásadní a bude hrát roli.

Dvousimkový obr zaboduje v Číně

XS Max má slavit úspěch v Číně. Apple si totiž už na předchozím modelu X důkladně otestoval, že Číňany vysoká pořizovací cena od koupě nemůže odradit. Více iPhonů X se totiž dosud prodalo jen v USA (více v článku: Apple za iPhone X inkasoval víc, než čtyři velké značky za všechny modely).

Kalifornský gigant navíc konečně uspokojí hlad po dvousimkovém provedení. Mimo to jsou v Číně populární také obří displeje a i tuto podmínku Max bezezbytku splňuje.

Novinek se letos prodá víc než loni

Letošní kolekce bude podle analytika o něco úspěšnější než loňská modelová řada. Do konce roku by prý mohl Apple prodat 75 až 80 milionů kusů nových iPhonů. Loni sice Apple také představil trojici novinek zároveň, ovšem právě nejvyšší „desítka“ šla do prodeje až v listopadu. A vinou obřího zájmu museli zájemci na svůj přístroj čekat i několik týdnů.

Optimisticky Kuo vidí i přijetí nové generace hodinek, tedy Watch Series 4. Během víkendu tvořily objednávky na nové provedení přibližně 55 procent a předčily tak předchozí generaci Series 3. A to i přesto, že spolu s uvedením nové zlevnila. Celkový roční odbyt hodinek Apple by se prý mohl pohybovat okolo 18 milionů kusů.

Analytika v pozitivnější předpovědi odbytu Series 4 zřejmě přesvědčil vestavěný snímač pro měření EKG, který je u chytrých hodinek dosud velkou raritou. Spolu s větším displejem a rychlejším čipem je hlavní mezigenerační novinkou. Zatím bude EKG funkční jen ve Spojených státech, ale pokud se prý Applu podaří zajistit schválení hodinek coby zdravotní pomůcky u příslušných regulačních orgánů i v dalších regionech, porostou prodeje ještě rychleji.