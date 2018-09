Apple má tři nové iPhony. Podporují dvě SIM, ale v Česku to nefunguje

Loňský model X dostal ve středu 12. září na výroční akci Applu hned dva nástupce: Xs a Xs Max. Základní model Xs je k nerozeznání s loňským modelem, včetně konkurencí hojně kopírovaného výřezu displeje. Nástupce loňské desítky (připomeňme, že X je v tomto případě římská číslice 10) doplnil obří model Xs Max, který je v podstatě stejný telefon ve vetším provedení.

Zásadní inovací je použití nového procesoru. Nový čip A12 Bionic je první procesor pro smartphony vyráběný sedminanometrovou technologií. Procesor má šest jader z nichž dvě výkonové jsou o 15 procent rychlejší než u předchůdce a čtyři jádra jsou tu zase pro úsporný provoz. Ty mají být až o 50 procent úspornější. Čtyřjádrový grafický procesor má být podle výrobce také až o 50 procent rychlejší.

To vše doplňuje osmijádrový „umělý mozek“ Neural Engine, který pomocí strojového učení pomáhá v takzvané rozšířené realitě nebo u fotografických schopností telefonu. Místo 600 miliard operací za sekundu má zvládnout až 5 trilionů operací za stejný čas. Neural Engine je nyní dostupný k využití i vývojářům aplikací.

Nově dostaly modely řady Xs vrcholné provedení s extrémní pamětí 512 GB. Cena je ovšem rovněž extrémní. Kdo nechce za mobil dávat přes 40 000 korun, může volit verze s pamětí 256 GB a nebo nejlevnější varianty s pamětí 64 GB. Jenže ta už leckomu nemusí stačit a ani nové iPhony nepodporují paměťové karty, takže ji nelze rozšířit. Co se nevejde do telefonu, to musí do cloudu, který Apple nazývá iCloud.

Revoluce, která je mnohde k ničemu

Učiněnou revolucí ve světě iPhonů je podpora dvou SIM karet. Ale to by nebyl Apple, aby v tom nebyl háček. Klasické dvě nano SIM karty bude možné využívat pouze v Číně prodávaných iPhonech Xs. V Evropě a jinde ve světě mají telefony pouze jeden slot na nano SIM kartu, druhá je vestavěná-elektronická. Navíc vestavěná eSIM bude funkční až později s aktualizací firmwaru a hlavně ji musí podporovat operátor. Což konkrétně v Česku zatím žádný nenabízí. Pro obě karty má telefon samostatný modem pro sítě LTE gigabitové třídy s technologií MIMO 4×4 a LAA.

Nejlepší iPhony, které Apple připravil

Základní nástupce loňského přelomového modelu má označení Xs. Dostal stejný 5,8palcový OLED displej se shodným rozlišením 2 436 x 1 125 obrazových bodů. Opět nechybí funkce 3D Touch nebo funkce True Tone, která automaticky udržuje nastavení bílé podle okolního osvětlení.

Displej označovaný Super Retina HD má i větší model, který je úplnou novinkou v portfoliu. Nenese pro iPhony tradiční označení Plus, ale jmenuje se Max. Což je příznačné označení, jelikož jeho displej narostl pro iPhony do extrému. S úhlopříčkou 6,5 palce to je zcela největší displej jaký kdy iPhone měl. Úhlopříčka se blíží malým tabletům. Kde jsou ty časy čtyřpalcových iPhonů.

iPhone Xs/Xs Max

I tento obří displej je typu OLED a má vyšší rozlišení 2 688 x 1 242 obrazových bodů. Obě telefony tak mají shodnou jemnost 458 obrazových bodů na palec. Ovšem nejjemnější displeje na trhu to nejsou, pro porovnání, nový Samsung Galaxy Note 9 rovněž s OLED displejem má při úhlopříčce 6,4 palce jemnost 516 obrazových bodů na palec.

Dvojitý fotoaparát

Papírově se dvojitý fotoaparát mezigeneračně nezměnil. Jeden objektiv je opět širokoúhlý s clonou f/1.8, druhý teleobjektiv má clonu f/2.4. Rozlišení obou je 12 megapixelů a opět nechybí dvojité optické přiblížení. Stejně jako dvojitá optická stabilizace obrazu, čtyřdiodový True Tone blesk s pomalou synchronizací a fotografie lze ukládat do, od minulého iPhonu X stále rozšířenějšího, formátu HEIF. Objektivy kryje safírové sklo.



Apple mimo shodné papírové parametry ale uvádí řadu vylepšení. Nové jsou senzory, který mají být dvakrát tak rychlejší než u předchůdce. Opět je využit Neural Engine, tedy umělá inteligence a chytré HDR. Přibyla možnost širšího nastavení hloubky ostrosti při pořizování portrétů Depth Control. Efekt rozostřeného pozadí lze využít i u už pořízené fotografie. Portrétní režim s funkcí Depth Control je možné využít i pro „selfíčka“.

Vepředu opět najdeme sedmimegapixelovou TrueDepth kamerku, která slouží pro ještě rychlejší odemykání pomocí obličeje Face ID. Apple nezapomněl zdůraznit, že jde o nejbezpečnější zabezpečení smartphonu. Data o uživateli se ukládají v zašifrované podobě v takzvaném Secure Enclave, kam nemá přístup systém ani aplikace. Data o obličeji jsou uložená pouze přímo v iPhonu a ani Apple k ním nemá přístup. Na iCloud se nezálohují.

Parametry True Depth kamery se nezměnily. Opět má přední snímač clonu f/2.2, k dispozici je automatická stabilizace obrazu a videa v kvalitě 60 fps mohou mít rozlišení Full HD. Přední kamerku lze využít pro nejprv vysmívané animované emotikony Animoji, které postupně najdeme skoro ve všech konkurenčních smartphonech. Novinkou jsou Memoji emotikony. Jako přední blesk stále slouží bliknutí displeje.

Videa lze opět nahrávat až v rozlišení 4K při maximální snímkové frekvenci 60 fps a to v úsporném formátu HEVC. Při nahrávání videa lze využít optickou stabilizaci a dvojnásobný optický a šestinásobný digitální zoom. Zpomalená videa při snímkové frekvenci až 240 snímků za sekundu mohou mít maximálně Full HD rozlišení.

Další výbava

Dále mají iPhony Xs ve výbavě Wi Fi 802.11ac s technologií MIMO 2×2, Bluetooth 5.0 nebo NFC s funkcí čtečky. NFC bychom zanedlouho i u nás měli moci využívat pro platby Apple Pay, které by se mělo rozeběhnout v Česku na podzim. Satelitní navigace podporuje standardy GPS, Glonass, Galileo a QZSS. Pro přehrávání videí jsou podporovány technologie Dolby Vision a HDR 10.

Apple audio konektor 3,5 milimetru už dříve zcela „odpískal“, takže telefony mají jediný Lightining konektor. Navíc Apple přestane s novinkami vkládat do balení redukci na klasický jack. Drátová sluchátka s Lightning konektorem ale Apple k iPhonům stále přibaluje.

Design? Najděte jeden podstatný rozdíl

Design novinek označených Xs vychází, nebo je spíše úplně stejný jako u loňského iPhonu X. To se ale očekávalo a nutno dodat, že za rok se design zatím neokoukal.

Apple se chlubí, že nové iPhony mají nejvíce odolné sklo ze všech smartphonů. Okolo něj je rámeček z chirurgické oceli, který je probarven se zbytkem telefonu. Zlaté provedení pak má být tak vyrobeno unikátním procesem. Oba modely řady Xs splňují stupeň krytí IP68, takže by měly přečkat bez úhony ponoření do hloubky až dva metry a to na půl hodiny. V prodeji budou u obou modelů stejné barevné verze: vesmírně šedá, stříbrná a stále žádaná zlatá.

iPhone Xs a Xs Max

Rozměry základního iPhonu Xs jsou stejné jako u loňského iPhonu X. Jen hmotnost vzrostla o tři na 177 gramů. To větší model Max žádný drobeček není, i když konkurence umí být větší. Telefon má rozměry 157,5 x 77,4 x 7,7 milimetru. Pro porovnání opět použijeme zcela nový Galaxy Note 9 od vrchního konkurenta Samsungu. Note 9 s o něco menším displejem má rozměry 161,9 x 76,4 x 8,8 milimetru. Hmotnost nového maxi iPhonu je nemalých 208 gramů, zmiňovaný samsung má hmotnost o sedm gramů nižší.

U základního modelu americký výrobce uvádí výdrž o půl hodiny delší než u předchůdce. iPhone Xs Max pak má mít největší baterii ze všech iPhonů. Ovšem její kapacitu výrobce tradičně neprozradil. Pouze uvedl, že model Max má vydržet až o hodinu a půl déle v provozu než loňský iPhone X. Pokud si zvlášť zakoupíte nabíječku, tak oba přístroje můžete nabíjet rovněž bezdrátově jako loňské modely. Podporován je standard Qi. Nechybí rychlonabíjení: 50 procent kapacity za půl hodiny.

Levnější alternativa s kompromisy

Apple to už jednou s levnější alternativou k ostatním iPhonům zkoušel. iPhone 5c byl ale propadák. Nový iPhone Xr by mohl potkat jiný osud, v Applu si jistě vše dobře spočítali. Levnější model stojí v základní verzi o nezanedbatelných 7 500 korun méně než nejlevnější iPhone Xs a nabízen bude v atraktivních barevných verzích: žluté, bílé, korálově červené, modré, černé a červené verzi PRODUCT RED.

Jinak si ale musí zájemce o iPhone Xr popasovat s řadou kompromisů. Procesor je sice stejný jako u zbylých dvou iPhonů, takže výkonu bude více než dostatek. Ale třeba vrcholnou verzi s 512GB pamětí Xr nemá. V prodeji bude provedení s pamětí 64 GB, 128 GB a 256 GB. Stejně tak chybí dvojitý fotoaparát nebo ceněný OLED displej.

iPhone Xr má 6,1palcový IPS displej s nižším rozlišením 1 795 x 828 obrazových bodů. Jeho jemnost je tedy nijak oslnivých 326 obrazových bodů na palec. Na druhou stranu mají IPS displeje věrnější podaní barev než OLED kolegové. Apple displej nazývá Liquid Retina HD. Displej postrádá podporu 3D Touch technologie, naopak technologie True Tone přítomna je.

iPhone Xr

Zadní fotoaparát je pouze jeden. Má rozlišení 12megapixelů a slušnou clonu f/1.8. Nechybí optická stabilizace obrazu i čtyřdiodový True Tone blesk s pomalou synchronizací. Díky umělé inteligenci zvládá i jednoduchý fotoaparát hrátky s hloubkou ostrosti a efektem bokeh. To už známe z loňského Pixelu 2 od Googlu. Portrétních nasvícení ale není pět jako u modelů Xs, ale pouze tři. Videa dokáže nahrávat se stejnými parametry jako dražší novinky. Samozřejmě bez možnosti optického přiblížení.

Přední True Depth kameru pro odemykání pomocí skenu obličeje Face ID má levnější iPhone zcela plnohodnotnou jako dražší modely. Stejně tak podporuje dvě SIM karty, druhá je ale opět elektronická. Výbava je v ostatních ohledech shodná s dražšími sourozenci.

iPhone Xr

U modelu Xr se šetřilo na konstrukci. Místo chirurgické oceli má rámeček z hliníku série 7000. Ten navíc není probarven shodně se skleněnými zády. Sklo kryjící displej má být podle výrobce jedno z nejodolnějších, u toho zadního uvádí pouze možnost bezdrátového nabíjení (opět standard Qi). Apple uvádí o až o 1,5 hodiny delší výdrž než u iPhonu 8 Plus. Opět je k dispozici rychlonabíjení.

iPhone Xr se rozměry logicky zařazuje mezi obě zbylé novinky: rozměry jsou 150,9 x 75,7 x 8,3 milimetru. Telefon by se tak přes velký displej měl lépe vejít do každé kapsy. Hmotnost je docela vysoká: 194 gramů. I levnější nový iPhone je odolný, ale splňuje pouze stupeň krytí IP67. Pod vodou tak vydrží 30 minut pouze v metrové hloubce.

Loňský model X z nabídky Applu vzhledem k novince Xs logicky zmizel. Rozdíly jsou malé. Nadále však Apple nabízí mimo letošních tří novinek starší iPhony 8 a 7 a to i ve verzích Plus. Malý čtyřpalcový iPhone SE z nabídky také zmizel, na nového „mrňouse“ si musíme počkat, pokud se tedy vůbec dočkáme.