Opět mezi nejlepšími i nejdražšími. Test Samsungu Galaxy Note 9

Samsungy z řady Note vždy byly, jsou a pravděpodobně i budou záležitostí pro příznivce co možná největších displejů. Už od roku 2011, kdy se na trhu objevil první note, jde o telefony, které mají nadstandardně velký displej a bonus v podobě dotykového pera, kterým jej můžete (ale nemusíte) ovládat.

Řada Galaxy Note vždy tiše koexistovala s „klasickou“ top třídou Galaxy S, byť prakticky pokaždé šlo z hlediska výbavy o ještě lepší telefon, než byl ten nejlepší z řady Galaxy S. Každá z těchto řad nicméně cílí vždy na trochu jiného zákazníka, Samsung si tedy může dovolit udržovat souběžně na trhu dvě různé prémiové řady.

Z hlediska vývoje v posledních letech si jistě spousta čtenářů pamatuje na Note 7 a jeho problémy se vzněcujícími se bateriemi, které vedly až k definitivnímu stažení tohoto modelu z trhu. O to větší tlak byl na model Note 8, u kterého nějakou dobu ani nebylo jasné, zda vůbec bude. Samsung se však poučil a loni představil smartphone, který řadě Note vcelku zdařile napravil reputaci.

Letošní model se dočkal vylepšení spíše po vzoru dvouletého cyklu Applu, tedy pouze kosmetických změn designu a lepšího hardwaru. Vedle běžné otázky, zda si telefon máte pořídit, tak vyvstává ještě ta, zda nebude lepší ještě rychle skočit po prakticky výprodejovém Notu 8. Na obě se pokusíme odpovědět v našem redakčním testu.

Co je oproti Notu 8 nového?

Když už se tedy ptáme, zda jsou rozdíly mezi letošním a loňským modelem natolik výrazné, představme je nejdřív alespoň ve zkratce. Po designové stránce je největší mezigenerační změnou pouze umístění čtečky otisků prstů. Zatímco v případě Notu 8 byla na zádech na poměrně nepraktické pozici vedle dvojice fotoaparátů, Note 9 už ji učinil přístupnější a má ji pod snímači.

Úhlopříčka displeje narostla o jednu desetinu na 6,4 palce, rámečky okolo něj jsou nepatrně tenčí. Baterie má vyšší kapacitu, příjemných 4 000 mAh (oproti 3 300 mAh u Notu 8). Nejvýraznější proměna je pak v hardwaru: lepší procesor, vyšší paměti, rychlejší přenosy dat. Hlavní reproduktory telefonu jsou nově dva. Novinkou je také pero S Pen, které komunikuje s telefonem bezdrátově pomocí technologie Bluetooth a také možnost spustit stolní režim DeX pouhým propojením telefonu s monitorem kabelem, tedy bez nutnosti mít dokovací stanici.



Není telefon moc velký?

Už jsme to psali v úvodu. Komu se líbí telefony s velkým displejem, bude u Notu 9 jako doma. Ještě více pak ti, co za poslední rok alespoň jednou drželi v ruce Note 8 a jeho velikost jim nevadila. Tloušťka těla je prakticky totožná s loňskou generací, co do velikosti je Note 9 o 0,6 milimetru kratší, ale také o 1,6 milimetru širší. Váží o 6 gramů více než jeho předchůdce (201 g versus 195 g).



Materiálovému provedení jasně vévodí sklo, pokrýt jím obě strany telefonu je u prémiových řad Samsungu vcelku běžné. Sklo doplňuje kovový rámeček. Stejně tak tradiční jsou u každé generace notu i ostřejší rohy oproti té předchozí, takže Note 9 je opět o něco hranatější. Nechybí utěsnění proti prachu a vodě.



Konektory (USB-C, sluchátkový jack) či umístění slotu na SIM a paměťovou kartu jsou oproti loňské generaci beze změn. Stylus S Pen se samozřejmě opět zasouvá do těla telefonu. Opět se nemusíte bát, že byste jej omylem zasunuli špatně a v telefonu se zasekl, koncem napřed zkrátka nepasuje. Samsung se od Notu 5 poučil (viz článek Toto si inženýři Samsungu za rámeček nedají. Note žere dotykové pero).

Přesunutou čtečku otisků prstů jsme již výše zmínili, ale ještě dodáme, že je stále potřeba si zejména na její drobnější rozměr vzhledem k nadprůměrně velkému tělu telefonu chvíli zvykat. Ze začátku se tak může stát, že ji prstem budete chvíli hledat. Samozřejmě můžete dát přednost i metodě odemykání pomocí oční duhovky či rozpoznání obličeje.

Máme nějaké připomínky k displeji?

Žádná velká překvapení u Notu 9 Samsung nevymýšlel. Až na větší úhlopříčku jde o displej s identickými vlastnostmi, jaké známe z letošních i loňských prémiových smartphonů této značky. Maximální rozlišení je Quad HD+ s 1 440 x 2 960 pixely, zobrazovací technologie je Super AMOLED.



Zcela očekávaně tak displej nemůžeme jinak než pochválit. Zkrátka jde pořád o ten samý vysoce jemný panel, který je jasný i na přímém slunečním světle a má i velmi pěkné podání barev. Nedílnou součástí je také Always-On funkce, tedy zobrazování času, data a notifikací na vypnutém displeji.



Je Note 9 skutečně jeden z nejvýkonnějších telefonů?

Ano, ale s konkurencí to nemá úplně lehké. Předně připomínáme, že na papíře je výbava zejména té vyšší ze dvou paměťových verzí prakticky to nejlepší, co lze dnes koupit. Základem je výkonný ekvivalent nejmodernějšího Snapdragonu, vlastní procesor Exynos 9810. U „slabší“ verze Notu 9 jej doplňuje 6 GB operační paměti a 128GB datové úložiště.

Z hlediska ultimátní výbavy je zajímavější dražší verze s 8 GB operační paměti a 512GB datovým úložištěm, kterou jsme měli k dispozici na test. Ve výkonnostním testu AnTuTu tato verze dosáhla velmi úctyhodných 245 tisíc bodů. Ovšem absolutní špička to není. Prakticky totožný výsledek totiž podává i sourozenec Galaxy S9+ a pohybuje se tak v žebříčcích někde okolo desátého místa za modely značek LG, Xiaomi, OnePlus, Sony a dalších.

Z hlediska čistého výkonu tak samozřejmě existují ještě výkonnější „mašiny“, ovšem v praxi je to vlastně jedno. Jak Notu 9, tak všem ostatním modelům, které kralují takovým žebříčkům, zkrátka dech nedojde. Práce s Notem 9 je tak přehlídkou plynulosti, nezalekne se náročných her (bez problémů jsme hráli třeba novinku v podobě Fortnite Battle Royale) ani práce s videem či desktopového režimu (viz níže).

V čem je ovšem Note 9 poměrně jasným přeborníkem, je právě kapacita uživatelské paměti. Už 128 GB v základu je velmi štědrá hodnota, ale 512 GB u vyšší verze je něco, co se zkrátka jen tak nezaplní. Přičtěte si možnost rozšířit interní paměť microSD kartou až o kapacitě 512 GB a máte telefon s

1 TB prostoru. Statisíce fotografií, dny videa a stále budete mít volné místo.

Jaké další zajímavosti najdu ve výbavě Notu 9?

V první řadě je to především elektronické pero S Pen, které je sice tradičně součástí výbavy telefonů řady Note, letos je však více než jen pouhým nástrojem k psaní a ovládání telefonu. Nově totiž disponuje bezdrátovou technologií Bluetooth. Díky ní můžete nový S Pen využít jako dálkové ovládání pro spoustu nástrojů. Tužkou ze vzdálenosti až 10 metrů aktivujete například spoušť fotoaparátu, pozastavování přehrávaného videa, posouvání obrázků v galerii či ovládání prezentací. Dlouhý stisk tlačítka na stylusu je možné si libovolně přiřadit ke spuštění jakékoliv aplikace. Kreslení pomocí S Penu je také nově integrováno do systému smajlíků AR Emoji či funkce Live Message.



Aby S Pen fungoval i v bezdrátovém režimu, musí se nabíjet. To se zajišťuje jednoduchým zasunutím zpět do těla, kde se tužka nabije do plné kapacity za méně než 40 sekund. Na jedno nabití pak vydrží 30 minut provozu nebo 200 kliknutí ovládacím tlačítkem. Napadá nás, že Samsung tak trochu vychovává ty uživatele, kteří často používají prezentace, aby nepřesáhli délku 30 minut. Pak se jim totiž „ovladač“ vybije.

Vpravo porovnání pera S Pen s loňskou generací.

Ti, kdo budou pero používat v bezdrátovém režimu častěji, by možná ocenili ukazatel stavu nabití tužky na příhodnějším místě než někde hluboko v nastaveních. Ale jinak k bezdrátové funkčnosti tužky nemáme výhrady. Nechybí samozřejmě ani funkce známé už z předchozí generace, jako jsou například psaní po vypnutém displeji, kontextové menu, překládání vyznačeného textu a další.



Další novinkou je i podpora režimu, kdy telefon po propojení s monitorem používáte v režimu stolního PC s názvem DeX. Tato funkce dříve vyžadovala propojení telefonu s monitorem pomocí speciální dokovací stanice. Nově vám však bude stačit pouze kabel s adaptérem z USB-C na HDMI. Nevýhodou je v takovém případě samozřejmě absence jakýchkoliv dalších portů (klasické USB, síťový port) a fakt, že se při používání ve stolním režimu nebude Note 9 nabíjet. Pochopitelně jej však jde ve stolním režimu používat i připojením do doku, tedy stejně jako jeho předchůdce.

Obvyklou součástí uživatelského prostředí Samsung Experience je také samostatná plocha pro asistenta Bixby, která funguje podobně jako chytré karty od asistenta Googlu. Jinak je uživatelské prostředí vcelku známé, známe jej jak z nových modelů Galaxy S, tak loňského Notu 8. V pozadí toho všeho je v případě Notu 9 samozřejmě Android verze 8.1.



Jak dlouho vydrží nabitý?

Samsung se letos chlubí, že se zaměřil na výdrž baterie, která (ruku na srdce), byla jednou z nejslabších stránek loňského Notu 8. Aby také ne, když to byl nástupce nechvalně proslulé „sedmičky“, kterou právě vadné baterie zcela zlikvidovaly. Zatímco tedy loňská „opatrně malá“ baterie s 3 300 mAh vydržela při náročnějším používání sotva den, tak letos se má nový 4 000mAh článek podle slov výrobce postarat o alespoň celodenní výdrž na jedno nabití.

Pravdu v podstatě má. Vybít Note 9 nám přišlo o poznání těžší než právě „osmičku“. Dostali jsme se ovšem i do situace, že jsme přes noc nechali telefon nabíjet a pozdě večer už jsme nabíječku (po upozornění na 15 % kapacity) hledali znovu. Byl to však na používání prakticky ten nejnáročnější den. Během testování nám Note 9 vydržel na jedno nabití častěji i den a půl nebo skoro dva dny. Máme ovšem pocit, že jsme telefon docela šetřili. Své udělá i třeba nižší rozlišení displeje, které je softwarově v základu nastaveno na Full HD+ (1 080 x 2 220 pixelů).

Výhodou se může zdát i podpora rychlého nabíjení, které ovšem moc rychlé není. Telefon na plnou kapacitu dostanete za zhruba dvě hodiny. Kdo chce nabíjet bezdrátově, má tuto možnost samozřejmě i u Notu 9 (stejně jako u ostatních prémiových samsungů).

Jak Note 9 fotí?

Letos je u fotoaparátu Notu 9 klíčová vyšší propojenost s umělou inteligencí. Umí lépe rozpoznat focenou scénu a automaticky upravit barvy, světlo, kontrast a další parametry. Novinkou je také schopnost rozpoznat, zda jste právě vyfotili rozmazaný snímek, či na něm někdo mrkl. Na nepodařený snímek vás upozorní rovnou po jeho pořízení, není tedy nutné jít do galerie a fotografii si prohlížet. De facto vás rovnou nabádá k tomu, abyste raději pořídili ještě jednu fotografii. Nechybí ani režimy HDR, natáčení zpomaleného videa s 960 snímky za sekundu a manuální úprava hloubky ostrosti.

Dvojnásobný optický zoom Samsungu Galaxy Note 9

Parametry hlavního fotoaparátu Notu 9 se oproti letošnímu modelu Galaxy S9+ nijak neliší. Opět jde o dvojici snímačů s rozlišením 12 megapixelů, optickou stabilizací a výbornou proměnlivou světelností f/1,5 - 2,4 na hlavním snímači a f/2,4 na dvojnásobně přiblíženém snímači. Přední fotoaparát má rozlišení 8 megapixelů a světelnost f/1,7. Parametry selfie kamerky se také od loňska nezměnily.

Vzhledem k právě identické specifikaci s modelem S9+ můžeme předpokládat, že se Note 9 zařadí mezi přední fotomobily na trhu. Právě model S9+ je v současnosti podle žebříčku DxOMark čtvrtý nejlepší fotomobil, a to hned po modelech Huawei P20 Pro, P20 a HTC U12+. Kvalita zkušebních fotografií tomu rozhodně nasvědčuje.

Fotografie pořízené Notem 9 jsou po všech stránkách (na poměry smartphonů) výborné jak podáním barev, tak ostrostí a menším výskytem šumu i při zhoršených světelných podmínkách. Použití dvojnásobného optického zoomu je šikovné a kvalita takových fotografií je stále velmi dobrá. Snímky mnohdy snesou i lehké oříznutí bez výrazné ztráty kvality. Notu 9 zkrátka skutečně nejde v tomto ohledu moc vytknout.

Mám si Note 9 pořídit?

Řada Samsung Galaxy Note je prémiová, čemuž odpovídají každoročně i ceny. Letos je zaváděcí cena u základní verze paradoxně o tisícovku nižší než loni, tedy 25 990 korun. S pořádným příplatkem musí ovšem počítat ti, kteří se rozhodnou pro verzi s 8 GB operační paměti a obřím 512GB úložištěm. Zaplatí za něj totiž 32 490 korun. Jde tak prakticky o druhý nejdražší telefon na našem trhu, dražší je pouze iPhone X s 256GB pamětí (více v článku Samsung má druhý nejdražší smartphone na trhu. V předprodeji dává slevu). Telefon je dostupný v modrém a černém barevném provedení.



Už základní charakteristiky Notu 9 napovídají, že jde o telefon pro manažery, kteří potřebují mít v kapse spolehlivý a výkonný smartphone. Musí být užitečný nejenom při každodenním prohlížení internetu a sociálních sítí, focení či volání, ale také na pracovní produktivitu díky vylepšenému peru S Pen a možnosti si z telefonu udělat po propojení do monitoru prakticky kancelářské PC.

Je to zábavní i pracovní nástroj, za který se připlácí. Získáte ovšem smartphone, který umí vše, co se od takového telefonu očekává, a ještě spoustu věcí navíc. Zejména, pokud vyžadujete podporu elektronické tužky, pak je řada Note v současnosti prakticky jedinou volbou.



Konkurent se Notu 9 hledá jen těžko. Pokud se bez elektronického pera obejdete a nepotřebujete až tak obří paměť telefonu, nejspíše si vystačíte s letošní řadou Galaxy S9/S9+. V takovém případě ušetříte pěkných pár tisíc. Model S9+ se aktuálně prodává za 19 490 korun, menší S9 pak dokonce za 16 990 korun.

Pokud vám jde jen o hrubý výkon a chcete ušetřit, volba by mohla padnout třeba na OnePlus 6, který stojí prakticky polovinu ceny Notu 9. Pokud naopak prahnete po úplně nejlepším fotomobilu, tak v této kategorii je přeborníkem naopak Huawei P20 Pro za 22 tisíc korun. Ovšem pokud si uvědomíte, že Samsung Galaxy Note 9 spojuje právě špičkový výkon, výborný fotoaparát a spoustu nadstandardních funkcí navíc, možná se příplatek bude zdát jako celkem logický krok.