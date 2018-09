Překvapení, nové iPhony Xs budou v Česku podporovat dvě SIM velmi brzy

S eSIM to zatím není dobré, což připouští i samotný Apple, který na stránce s podporou uvádí, že eSIM funguje v deseti zemích na světě u celkem čtrnácti operátorů. To je samozřejmě velký problém a výhoda, že iPhony jsou konečně dvousimkové, se smrskává na skupinu šťastných zákazníků.

Pro vysvětlení: eSIM je v podstatě virtuální SIM, kdy plastovou kartičku v telefonu nahrazuje vestavěný čip. Profil se pak do čipu nahrává vzduchem, buď přes mobilní síť nebo přes wi-fi. O virtuální SIM se mluví poměrně dlouho a Apple byl jedním z prvních, který ji začal propagovat. Přesto se do iPhonů dostala až teď. Ale třeba v hodinkách Watch s LTE modulem je už od minulé generace. Tato verze se ale v Česku neprodává.

A neprodává se právě proto, že žádný z českých operátorů doposud eSIM nepodporoval, takže by funkčnost hodinek byla omezená. A to samé by platilo u iPhonů. Ty se v Česku prodávat samozřejmě budou, stále budou mít slot na jednu klasickou SIM, ale druhou virtuální SIM by použít nešlo.

Jenže jak jsme zjistili, jeden operátor pravděpodobně spustí virtuální SIM už se zahájením prodeje nových iPhonů, což nastane 29. září. Tím operátorem je T-Mobile, který nasazení eSIM testuje dlouhodobě a jeho řešení jsme si vyzkoušeli už před rokem.

T-Mobile tak získá před konkurenty náskok, byť O2 a Vodafone plánují eSIM nasadit a technologii také testují. Aby ale bylo možné virtuální SIM nasadit v iPhonech, vyžaduje to testování od Applu. A to nějaký čas trvá.

O2 již má s eSIM komunikátor Zoxcall a další nasazení virtuálních karet plánuje. „V současné chvíli mapujeme trh a jednáme s dodavateli. Co se týká podpory eSIM v telefonech iPhone, rádi bychom tuto možnost výhledově zákazníkům nabídli. Záležet bude také na tom, jakou podporu od společnosti Apple získáme pro co nejrychlejší implementaci,“ říká mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Technologii zkouší i Vodafone, jeho mluvčí Ivana Vejvodová podotýká: „Technologii eSIM v současné době testujeme v rámci skupiny a jakmile budeme znát termín nasazení v České Republice, budeme o tom informovat.“ Vodafone podporuje eSIM už v Německu a Španělsku, T-Mobile pak v Německu a Rakousku.

Použití eSIM není principiálně složité, ale v praxi se zatím řeší některé postupy. Pro aktivaci stačí (například, postupů může být víc) naskenovat QR kód, který zákazník obdrží od operátora, tím se stáhne do telefonu samotný obsah SIM. Následně se zadá potvrzovací kód.

V telefonu může mít majitel uloženo několik profilů, tedy eSIM, ale funkční je vždy jen jedna. eSIM se zatím nehodí pro časté prohazování karet, při loňském testování například ještě nebyla vyřešena platnost profilu, pokud je vyměněn za jiný nebo při výměně přístroje. Původně bylo nutné nechat si u operátora vygenerovat nový. Ale to by již mělo být vyřešeno. Podrobnosti najdete v tomto článku.

Virtuální SIM zatím není u smartphonů nutnost, ale pro mnoho jiných zařízení se zdá být nezbytná. V různých přístrojích internetu věcí, ať už to jsou chytré hodinky nebo různé senzory a další zařízení, není místa nazbyt a slot i pro microSIM se do nich buď vůbec nevejde, nebo je to zbytečná komplikace. To že jí použil Apple v nových iPhonech, velmi pravděpodobně přinese rychlé a široké rozšíření technologie.