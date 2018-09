Na iPhone se čtečkou v displeji si počkáme. Nebude prý ani příští rok

V těle iPhonu X si kromě OLED panelu odehrála premiéru i technologie Face ID, tedy autorizace uživatele prostřednictvím prostorové mapy obličeje. Tento způsob ověření u loňského top modelu nahradil zavedené Touch ID, tedy odemykání přístroje přiložením prstu na tlačítko pod displejem.

Apple nicméně kromě „desítky“ uvedl na trh loni i iPhony 8 a 8 Plus, tedy smartphony se známým designem a tedy i oním tlačítkem s vestavěným snímačem otisků prstů. Konzervativní iPhonisté tak stále mohli mít nejnovější model, aniž by se museli vzdát ověřené metody autorizace.

Ovšem u třech letošních modelů, které budou odhaleny ve středu 12. září během tradiční keynote, už takovou volbu mít nebudou. Všechny novinky totiž budou vybaveny pokročilou čelní foto aparaturou True Depth, která umí tvář uživatele nejprve podrobně naskenovat a jejím následným srovnáním telefon kdykoli velmi rychle odemknout. Stačí, aby před sebou příslušný hardware rozpoznal svého majitele.

Ming-Chi Kuo, někdejší výrazný hlas firmy KGI Securities, pod záštitou vlastní společnosti TF International Securities navíc předpovídá, že iPhone se čtečkou otisků prstů v displeji jen tak neuvidíme. Letos a ani v příštím roce totiž takový krok ze strany kalifornského giganta neočekává.

Apple je prý velmi spokojen s technikou True Depth, systémem Face ID i pozitivní odezvou uživatelů na tuto metodu autorizace. Dalším důvodem mají být rozporuplné reakce na snímač v displeji u smartphonu Vivo X21 UD, který je prvním smartphonem střední třídy s takto umístěnou čtečkou.

Signálem, že ve Face ID vidí Apple budoucnost, má být i její nasazení u nové linie iPadů v příštím roce. Také tablety se tedy postupně s dříve nezbytným tlačítkem s Touch ID rozloučí. Jeho absence dovolí zúžit rámečky okolo displeje a tedy i celkové proporce zařízení, což uživatelé přivítají.

Androidů se snímačem pod displejem bude přibývat

Kuo stejně jako Apple vidí budoucnost právě v technologii typu Face ID. Zatímco snímač otisků prstů, a to jak konvenční, tak vestavěný, stále je a bude jednoúčelový prvek k autorizaci uživatele, pro optiku s infračervenou kamerou a pokročilým prostorovým bodovým projektorem to neplatí. Má totiž mnohem širší využití, to se bude nadále rozšiřovat. Dosud kromě autorizace slouží třeba k tvorbě animovaných Apple Animoji, kdy lze do zvířecí tváře promítnou rysy uživatele. S rozvojem virtuální a rozšířené reality navíc důležitost snímačů tohoto typu strmě poroste.

Přestože Apple se do snímače otisků v displeji nehrne, mezi přístroji s Androidem jich bude přibývat. Prvenství si v tomto ohledu připsalo čínské Vivo, když na lednovém veletrhu CES v Las Vegas ukázalo vrcholový model X20 Plus UD. A s postupem času pozvolna přibývají další takto vybavené přístroje, namátkou jmenujme Vivo Nex, Huawei Porsche Design Mate RS nebo Xiaomi Mi 8 Explorer edition (více viz Xiaomi Mi 8 je venku. Je to nejvýkonnější smartphone a ukazuje střeva).

Stejně jako byl konvenční snímač otisků zpočátku výsadou nejdražších modelů, ale postupně přecházel do nižších pater a dnes jej najdeme u přístrojů za několik tisícovek, tak s vestavěnou čtečkou v displeji to bude podobné.

Z očekávaných novinek takový senzor dostane Huawei Mate 20 a na jaře příštího roku jej poprvé uvidíme také u Samsungu v podání očekávaného Galaxy S10.Ostatně první zástupce střední třídy s tímto bezpečnostním prvkem už známe, kromě zmíněného Viva X21 UD je to Oppo R17 nebo jeho vylepšená verze s přídomkem Pro (více viz Oppo má zajímavou novinku s dvěma bateriemi a čtečkou otisků v displeji).

Vestavěný snímač vyžaduje OLED

Kuo predikuje, že do roku 2019 poroste objem smartphonů s vestavěným snímačem otisků pětinásobně. Vivo dosud podle jeho odhadů prodalo okolo třech milionů kusů modelu X21 UD, v příštím roce by se tak smartphonů s vestavěným snímačem mohlo prodat okolo 15 milionů kusů.

Rychlejšímu nástupu snímačů tohoto typu totiž brání hned dva aspekty. Jednak je to nutnost použití drahého OLED panelu, přes který je lidově řečeno „vidět“, vyšší je v porovnání s běžným typem i cena takového snímače. I tak budou výrobci smartphonů s Androidem podle analytika na tento typ u modelů nejvyšší a vyšší třídy sázet stále častěji. A to i přes fakt, že jsou tyto snímače stále ve vývoji a dosud nejsou tak rychlé a spolehlivé jako ty běžné „odhalené“.