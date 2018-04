Huawei se už několik let snaží dokázat, že patří mezi elitní výrobce smartphonů. A rok od roku se mu to daří lépe. Loňské modely P10 byly výborné, i když určité výhrady jsme vůči nim měli. Na podzim přišel špičkový Mate 10 Pro a až na detaily jsme byli nadšeni. A nyní je tu nový P20 Pro, který chce být tím nejlepším smartphonem letošní sezóny.

Co říkáte na design?

Názory na vzhled Huawei P20 Pro se budou hodně různit. Výrobce se zjevně inspiroval iPhonem X, což je vidět u vykrojení displeje nebo uspořádání čoček fotoaparátu. Na druhou stranu si myslíme, že to s podobností není tak horké.

Chápeme, že se vzhled s vykrojením displeje nemusí líbit, my jsme jej však nakonec vzali na milost. Huawei má navíc v nastavení telefonu možnost, jak výřez elegantně skrýt a přitom ho stále velmi dobře využívat. Konstruktéři telefon hodně zaoblili, rohy i hrany jsou pěkně „vyhlazeny“, což pomáhá příjemnému držení. Konstrukce kombinuje kov a sklo Kovový je precizně vyleštěný a zaoblený rám, sklo je vpředu a na zádech. Vzadu skleněný panel dostal zaoblení hran, takže postupně navazuje na zmíněný kovový rám. Vypadá to parádně a Huawei P20 Pro působí prémiovým dojmem. Zákazníci si mohou vybrat z několika barevných verzí: černé, modré nebo verzi s přechodem od modré do fialové, která je velmi originální.

Skleněný povrch je magnetem na otisky prstů ve všech barevných provedeních. P20 Pro patří k nejupatlanějším smartphonům, řešením je použít gelový kryt. Model Mate 10 Pro ho měl v balení, u P20 Pro jsme ho v testovací sadě nenašli. Ale místo tu na něj je, takže je možné, že v prodejní verzi kryt bude.

Tím telefon také uchráníte před poškozením při pádech. Záda P20 Pro zřejmě budou docela náchylná, byť sklo je skutečně velmi tvrdé a něco vydrží. Zatím se nám ho nepodařilo při běžném používání poškrábat. Telefon má odolnost dle specifikace IP67.

Je ten výřez k něčemu?

Displej P20 Pro má mnohými proklínané vykrojení. Huawei se tím snaží maximalizovat plochu displeje i jeho využitelnost. A daří se. Ony „uši“ okolo fotoaparátu a sluchátek jsou docela široké, takže se sem vejde spousta informací. Huawei sem přestěhoval notifikační lištu a nikdy se nám nestalo, že by nám výřez vadil z hlediska přehledu o ikonách v ní.

Jak už jsme zmiňovali, v systému můžeme zvolit možnost, která výřez zamaskuje. Běžně má výřez světlé pozadí, respektive jeho grafika odpovídá dané aplikaci nebo nastavení systému. Ale volba v menu může zapnout alternativu, kdy pozadí výřezu zčerná a tudíž splyne s rámečky okolo displeje. V černé ploše se nadále zobrazují notifikace a další ikony.

Plusy a mínusy Proč koupit? bezkonkurenční fotoaparát

špičkový výkon

skvělá výdrž baterie

bohaté možnosti ovládání

Proč nekoupit? chybí slot na microSD karty

nemá 3,5mm jack

design není pro každého Kdy? V prodeji Za kolik? 21 990 Kč

V aplikacích se výřez chová umírněně, někde splyne s jejich pozadím, někde aplikace výřez „vypne“. Záleží to na tom, jak to vyřešili programátoři. Celkově na nás nepůsobil výřez nijak rušivě, naopak mírně přidával praktičnosti.

Jaký je displej?

Výborný. Výřez natáhl poměr stran na neobvyklých 18,7:9, ale v praxi to nijak negativně nepocítíte. AMOLED panel má výborné podání barev, Huawei se nežene za přehnaně uměle živými barvami, navíc je tu režim pro komfortní čtení, který umí na přání odfiltrovat modré světlo.

Celková úhlopříčka displeje je 6,1 palce, rozlišení

2 240 x 1 080 pixelů. Po vyšším rozlišení se nám nijak zásadně nestýskalo, širokoúhlá varianta Full HD je dostačující. Zajímavostí je zaoblení rohů displeje, které je nahoře i dole jiné, k tomu přičtěte výřez. Displej je kvůli tomu hodně nesymetrický. To by mohlo někomu vadit. Pravda, klasické obdélníkové displeje mají něco do sebe a jsou z hlediska uživatelského prostředí přímočařejším řešením, ale u Huawei alespoň tvary ozvláštňují samotný vzhled a pomáhají využít úhlopříčku na maximum.

Co se úhlopříčky týče, její celková využitelnost se liší případ od případu. V aplikacích, které umí zobrazení přes celou obrazovku, to může být skoro plná plocha, i když se většinou schová výřez. Pak je tu otázka ovládacích tlačítek. Ta se v některých aplikacích schovávají. Jinde však zůstanou, i když nemusí, protože Huawei P20 Pro nabízí i variantu ovládání, kdy tlačítka zmizí napořád.

Jak se ovládá?

Huawei opět dává u modelu P20 Pro dvě možnosti jako u loňských P10. První je klasika s lištou virtuálních tlačítek na displeji. Pak slouží čtečka otisků prstů umístěná v úzkém pruhu pod ním jen k odemykání telefonu a je trochu nevyužitá. Druhou možností je ovládání za pomoci gest na „touchpadu“ čtečky. Zvykli jsme si na něj rychle a funguje dobře, lišta s tlačítky na displeji nikdy nepřekáží.

Má to však několik háčků. Umístění čtečky na dolním okraji v úzkém pásku nás nenadchlo. Displej tak není protažený až ke kraji a někomu může přijít čtečka už nepohodlně nízko. Mít jí v displeji, jako luxusní Mate RS od Porsche Design, by bylo jistě lepším řešením. Při běžném odemykání nám však umístění čtečky nevadilo, vždy reagovala rychle a bez problémů. S ovládacími gesty už jsme občas potíž měli. Například stisk pro návrat na domovskou obrazovku už bylo obtížnější provést s dostatečnou přesností, obzvlášť ve chvílích, kdy jsme měli telefon v režimu naležato.

Celkově dává Huawei zákazníkovi v ovládání i zabezpečení smarpthonu řadu možností. My bychom však u velkého P20 Pro více ocenili čtečku vzadu, která by umožňovala použít i gesto ke stažení notifikační lišty, jako má loňský Mate 10 Pro.

K odemykání telefonu totiž kromě čtečky může sloužit i rozpoznávání obličeje. Je asi nejrychlejší, jaké jsme doposud ve smartphonu mohli vyzkoušet a funguje velmi spolehlivě. Pozná obličej i po probuzení, přitom pokud spíte, nikdo vaším obličejem telefon neodemkne. Zatím jsme odemykání neošálili ani fotografií. V praxi tedy funkce funguje lépe než u iPhonu X.

Způsoby odemykání lze navíc kombinovat, takže může být zároveň aktivní čtečka, rozpoznávání obličeje i PIN kód nebo obrazec. Odemykání obličejem je možné aktivovat už pouhým zvednutím telefonu, což proces ještě urychluje.

A co systém, jak funguje?

Grafická nadstavba Androidu, kterou Huawei používá, není zrovna z těch nejelegantnějších a potřebovala by oživit. Ale opět dává uživateli hodně možností: vybrat si například může, zda chce uspořádání se vším na domovských obrazovkách, nebo s klasickým „šuplíkem“ pro aplikace. Samozřejmě je systém ve verzi Android 8.0.

Z hlediska rychlosti je vyladěný výborně, ostatně špičkový hardware s procesorem Kirin 970 a 6 GB RAM paměti žádné zpomalování nedovolí. P20 Pro patří k nejvýkonnějším smarpthonům na trhu, i když na nový Samsung Galaxy S9+ mírně ztrácí. Ale v praxi to poznat není, telefon funguje bleskurychle.

Huawei využívá chytré algoritmy k tomu, aby se telefon nezpomaloval a oblíbené aplikace například spouštěl díky určité „předvídavosti“ rychleji, než je běžné. Že to funguje, jsme si ověřili už u modelu Mate 10 Pro, který rozhodně žádným zpomalováním ani po delší době používání netrpěl.

Chybí mu něco?

Trochu ano. Na to, že výrobci své smartphony začínají zbavovat sluchátkového konektoru, si už začínáme zvykat. Otázkou je, proč si zvykat musíme. Třeba konkurenční Samsung se konektoru nevzdal. Huawei v balení dodává redukci z USB-C na 3,5mm Jack, ale to není ideální řešení. A bezdrátová sluchátka také nemusí být po chuti každému.

Ve specifikacích telefonu trochu zarazí, že telefonu chybí slot na paměťové karty microSD. Opět je to škoda, ale na druhou stranu slot asi bude chybět málokomu: vnitřní paměť má kapacitu 128 GB. Někomu však může přeci jen absence slotu vadit. Alespoň Huawei nabízí svůj top model i ve dvousimkové verzi. U operátorů ji však nehledejte.

Třetí věcí, která nám chybí, je bezdrátové dobíjení. Huawei se mu i přes skleněná záda stále brání, což je škoda. Zpříjemnilo by to i nabíjení v autě, stále víc vozů má podložku s touto funkcí. Ale na druhou stranu vzhledem k výdrži baterie bezdrátové nabíjení oželíme.

Výdrž baterie? Jaká je?

P20 Pro dostal stejný obří akumulátor s kapacitou 4 000 mAh, jako má Mate 10 Pro. Navíc se nám zdá, že se podařilo systém z hlediska spotřeby o něco vylepšit. V praxi má výdrž lepší než Mate 10 Pro. A u něj jsme ji dost chválili.

Bez problémů jsme s telefonem vydželi dva dny na jedno nabití, což je v dané kategorii nadstandardní výkon. Platí to i pro dny s vyšší zátěží, navíc jsme měli zapnuté odemykání obličejem při zvednutí telefonu, které rozsvěcí displej i v případech, kdy to vlastně nepotřebujeme. Přesto se to na výdrži negativně nepodepsalo.

Nabíjení probíhá přes USB-C konektor a je rychlé, byť Huawei tu používá vlastní technické řešení a nikoli technologii QuickCharge. Je to logické, má vlastní čipset, kdežto QuickCharge je řešení Qualcommu.

Fotoaparát je prý skvělý. Je to tak?

Ano, foťák je skvělý a ještě se mu budeme detailněji věnovat v dalších testech. V základu jsme ho představili v článku s nočními snímky z Paříže. V něm jsme jasně ukázali, že noční fotografie a schopnosti zoomu jsou u P20 Pro ohromující, žádný jiný smartphone takový výkon nepodává.

Ve dne se rozdíly stírají, ale i tady má Huawei v detailech určitý náskok, opět zejména v oblasti zoomu. Snímky jsou opravdu povedené, mají výtečné barevné podání (Leica si zakládá na přirozenosti) a většinou i dobré detaily. Tady ovšem dovede přeci jen konkurence kontrovat: sestava tří fotoaparátů vytváří typicky snímky s rozlišením 10 megapixelů a na konečné podobě detailů se často podílí umělá inteligence. Konkurence má trochu vyšší rozlišení a bez zásahů chytrého softwaru se jí občas povedou v dobrém denním světle lepší detaily.

Celkově je však fotoaparát Huawei P20 Pro velmi vyvážený ve všech disciplínách a konkurenci předčí. Nenarazili jsme na situace, kdy by měl nějaké potíže s danou scénou. A jeho výkony v noci jsou ohromující.

Na druhou stranu kdo se bude spoléhat výhradně na umělou inteligenci, kterou umí Huawei P20 Pro při fotografování do hry zapojit velmi intenzivně, nemusí vždy docílit ideálních snímků. AI rozpoznává typy scén a podle toho nastavuje nejen parametry expozice, ale zasahuje také do následného zpracování snímků. Když AI pozná zeleň nebo naopak modrou oblohu, dovede tyto barvy zvýraznit, ale to mnohdy působí nepřirozeně. AI zásahy se však dají snadno vypnout.

Zvláštní je z hlediska fungování i noční režim. Huawei se chlubí tím, že v ruce díky pokročilé stabilizaci poháněné umělou inteligencí uživatel udrží i expoziční časy dlouhé několik sekund. Je k tomu potřeba zvolit chytrý režim. V něm telefon nefotí celou dobu na jednu expozici, ale naopak snímek zachytí několikrát s různými časy expozice a pak data skládá.

Ukázka zoomu Huawei P20 Pro

Výsledkem jsou krásně prosvětlené snímky, ale má to svá úskalí: třeba pohyb v obraze nemusí zachytit foťák dobře, kdo touží po pořizování snímků s krásnými světelnými stopami, také se musí obrnit trpělivostí. Když zrovna situace nevyhovuje AI, stopy na snímku nebudou. Je tu na to speciální režim malování světlem, který mají i starší modely značky, ale ten nové metody nezapojuje, takže nepomůže. Zrovna tak uživatel neudrží několikasekundovou expozici z ruky v manuálním módu – tady softwarová stabilizace s AI nefunguje a je třeba použít stativ.

Foťák má spoustu dalších funkcí, třeba černobílý Leica reim nebo možnost natáčet zpomalená videa s frekvencí 960 snímků za sekundu. Ale ta je nedotažená. Telefon nahraje sekundu záznamu běžnou rychlostí, pak zlomek sekundy s onou frekvencí 960 snímků za sekundu a pak opět sekundu záznamu běžně. Uživatel však nemůže určit počátek onoho zpomalení.

Konkurence umožňuje natáčet video s klasickou frekvencí libovolně dlouhé a „na povel“ jen část zachytit v oněch 960 snímcích za sekundu. Tyto detaily ukazují, že i když Huawei ukazuje všem záda, ještě tu prostor pro vylepšení je.

Hlavní snímač fotoaparátu má rozlišení 40 megapixelů, v tomto režimu lze i snímky pořizovat, ale bez oněch softwarových kouzel. Pak je tu černobílý dvacetimegapixelový snímač a zoomový objektiv s osmi megapixely a trojnásobným přiblížením.

Díky softwarovým kouzlům mají i snímky s trojitým zoomem rozlišení 10 megapixelů a telefon umožňuje až pětinásobný zoom bez vážných ztrát v kvalitě. Systém využívá pokročilou softwarovou stabilizaci obrazu, optickou využívá jen u zoomu, byť fyzickou stabilizaci mají i ostatní objektivy (ale nejspíš není zapojena).

Mám si ho pořídit?

Huawei P20 Pro je špičkový smartphone a je velkým vyzyvatelem konkurenčních modelů. Oproti nim v mnohém určuje trend, foťák svými schopnostmi ostatní výrazně převyšuje, byť se s ním v některých situacích musí uživatel naučit zacházet. Bohaté jsou i možnosti ovládání nebo zabezpečení telefonu, celkově přístroj funguje skvěle a chlubí se výbornou výdrží baterie.

Má i drobné nedostatky. Ne každému bude vyhovovat výřez v displeji nebo umístění čtečky. Vadit mohou drobnosti jako absence jacku, slotu na karty nebo bezdrátového dobíjení, ale v celkových kvalitách jsou to často drobnosti.

S cenou 21 990 korun to je jde o drahý smartphone, ale na druhou stranu je levnější než přímá konkurence. Hlavním soupeřem je Samsung Galaxy S9+, ten je o 2 500 korun dražší, za cenu Huawei lze koupit jen menší S9. Samsung nabídne vyšší rozlišení o desetinu palce většího a zaobleného displeje a bezdrátové dobíjení, v bohatosti ovládání nebo možnostech foťáku však pokulhává.

Dalším vyzyvatelem je samozřejmě iPhone X, který má menší displej a cenovku třicet tisíc korun. Ale jako obvykle asi moc nepřipadá v úvahu, že by zákazníci Applu chtěli utíkat k Huawei, jakkoli by to mnohdy dávalo smysl.

Na další aktuální soupeře zatím čekáme. LG, HTC i OnePlus ještě letošní top modely schovávají, Asus začne svůj Zenfone 5z prodávat až později. Xiaomi Mi Mix 2s u nás stále není v prodeji. A třeba Sony a Nokia sice letošní modely představily, ale to jsou spíš soupeři pro levnější Huawei P20 a ne pro velkou a vybavenější variantu Pro.

Otázkou je, jestli menší a levnější P20 modelu Pro nemůže zatopit také. Cenovka 16 990 korun vypadá lákavě, ale P20 postrádá revoluční foťák modelu Pro, chybí mu odolnost vůči vodě a prachu nebo AMOLED displej. Vůči soupeřům je to pořád hodně zajímavý kousek, ale dražší P20 Pro má vyšší úroveň. To už možná můžeme za soupeře považovat loňský Mate 10 Pro. Ten vyjde na 18 990 korun a má přitom konvenční řešení šestipalcového displeje (s poměrem stran 18:9) a čtečku vzadu.