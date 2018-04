HTC boduje. Displej safírového U Ultra jen tak nepoškrábete

Zdaleka nejpoužívanějším krycím sklem u smartphonů je Gorilla Glass od společnosti Corning. Aktuálně je na trhu už jeho pátá generace, a každá se nesla ve znamení mírného ztenčování a zároveň vyšší odolnosti vůči poškrábání i pevnosti při pádech (více zde).

Pokud však smartphone s Gorilla Glass 5 neopatříte krycí fólií nebo dnes stále modernějším sklem, už po několika dnech na displeji při důkladném prozkoumání objevíte drobné škrábance, a to i při vyšší opatrnosti.



Zamezit tomu lze, pokud smartphone nebudete používat a uložíte jej do šuplíku. To však není nijak elegantní řešení, kterým naopak je použití tvrdého safíru namísto konvenčního krycího skla. Ovšem smartphonů, u kterých by byl displej překryt safírovým sklem je jako šafránu. Z minulosti si vybavujeme snad jen Vertu Ti s cenovkou od 10 tisíc dolarů.

Safír u smartphonů leda k ochraně objektivu Safírové sklo se pyšní vysokou tvrdostí, na Mohsově stupnici odpovídá korundu (stupni 9), tvrdší je již pouze diamant na desítce. Připomeňme, že stupnice není lineární a neplatí tedy, že je diamant jen o desetinu tvrdší než korund, naopak je tvrdší přibližně čtyřikrát. Safírové sklo se často používá u dražších hodinek, v ceně nad 10 tisíc korun je použití takového skla časté, u hodinek za dvojnásobek je pak safír naprostou samozřejmostí. Například Tissot, jejíž hodinky se objevují v testu, používá výhradně safírová skla, jen různé tloušťky. Testovaný model Everytime patří s cenovkou 6 500 korun k nejlevnějším. Výrobci smartphonů po safíru naopak sahají zřídkakdy. Známé je použití safíru u krycího skla snímače Touch ID u iPhonů, někdy výrobci stejným sklem překryjí také objektiv fotoaparátu. Apple používá safírové sklo také u Watch v ocelovém a keramickém provedení.

Safírová verze HTC U Ultra však oproti Vertu stojí zlomek. Základní varianta se 64 GB paměti vyjde na 21 900 korun, příplatek za safírovou verzi činí v Evropě 150 € (tedy 4 tisíce). Kromě tvrdého obtížně poškrábatelného skla je však v ceně i 128GB úložiště.

Youtuber Zachary Nelson na svém kanálu JerryRigEverything tvrdost skla u HTC U Ultra poctivě otestoval. Na pomoc si krom tradiční sady hrotů různé tvrdosti vzal také hodinky Tissot se safírovým sklem a Samsung Galaxy S8, vybavený nalepovacím ochranným sklem.

Fólie s napařenou safírovou vrstvou zklamala

Hroty stupně tvrdosti 1 a 2 (odpovídající mastku a soli kamenné) tradičně ani na jednom povrchu nezanechaly žádné vzpomínky. Hrot stupně 3 však již nalepovací sklo na Galaxy S8 viditelně poškrábal. Nutno dodat, že nešlo o laciné příslušenství z Číny za desítky korun, ale o značkové sklo s údajně napařeným safírem za v přepočtu 1 200 korun.

V testu tvrdosti pak po snadném podpálení fólie pokračovaly už jen hodinky a HTC. Hroty stupně tvrdosti 4, 5 a 6 na sklech žádné škrábance nezanechaly. Zachary během testování připomíná, že před časem hrotem 6. stupně tvrdosti poškrábal krycí sklo objektivu u iPhonu, které by však také mělo být safírové.

HTC naopak výrazně boduje

Dodává také, že právě šestý stupeň bývá u těchto testů kritický a většina displejů odchází s nevratným poškozením. Safír však odolává i dalšímu hrotu stupně 7. První škrábance displeji telefonu i tissotům uděluje teprve hrot číslo 8. Topaz odpovídající tomuto stupni tvrdosti je přibližně dvakrát tvrdší, než živec na stupni sedm.

V případě posledního hrotu s číslem 9 byly vrypy ještě výraznější. Závěr testu je však pro HTC mimořádně potěšující: Zachary Nelson dosud ve své kariéře youtubera netestoval smartphone s tvrdším sklem displeje, než má právě speciální verze U Ultra.

Co to znamená? Ačkoli je příplatek vůči běžné verzi přibližně 4 tisíce korun, majitelé této edice bezpochyby ušetří za ochranné prvky displeje, které díky safírovému sklu jednoduše nejsou nutné. A značková fólie nebo sklo může znamenat nezanedbatelné výdaje.