Vše, co jste chtěli vědět o drahých českých službách, ale báli jste se podívat

1. Byla novela od počátku v kompetenci ministerstva průmyslu?

Ne, původně šlo o snahu senátorů v čele s Alenou Dernerovou. Ti loni na jaře usilovali o posílení postavení zákazníků operátorů. Chtěli předejít především jednostranným změnám smluv ze strany operátorů i zbytečnému prodlužování přenosu čísel mezi jednotlivými poskytovateli telekomunikačních služeb. Senátoři novelu považovali za nezbytnou kvůli „protispotřebitelské“ novele Zákona o elektronických komunikacích z roku 2014. Nutnost novely tehdy potvrdil i ministr Mládek, vládní návrh považoval za lepší než senátní.

2. Reflektovala Mládkova novela senátorské snahy?

Ne, ministr Mládek na posílení práv zákazníků ve své novele jaksi pozapomněl. Novela sice upravovala problematiku přenositelnosti čísel mezi operátory, ostatní body z původního senátního návrhu se však vytratily. Premiér Bohuslav Sobotka proto Mládka v lednu vyzval k úpravě vládního návrhu, jeho přístup k ochraně spotřebitele v oblasti elektronických komunikacích považoval za málo aktivní.

3. Svévolným změnám smluv operátory bude konec, slíbil Mládek

Po Sobotkově výzvě ministr Mládek přislíbil, že do novely zahrne bod, který v budoucnu operátorům znemožní jednostranné změny smluv, jako jsou například změny v podmínkách čerpání dat či zavedení pokut. Zákazníci by měli mít možnost s takovými změnami nesouhlasit a mít tak možnost předčasného ukončení smlouvy bez pokuty.

4. Babiš: Mládek měl už dávno řešit předražená data

Kromě samotné novely, která by posílila postavení zákazníků vůči operátorům, se začalo řešit i další ožehavé téma: ceny mobilních dat. Téma předražených datových služeb otevřel ministr financí Andrej Babiš, který vyzval koaliční radu, aby se touto problematikou zabývala. Podle Babiše jsou ceny datových služeb v Česku nejvyšší v Evropě. Je také přesvědčen, že toto téma měl Jan Mládek řešit už dávno.

5. Mládek: dochází k nedorozuměním, ceny má řešit ČTÚ, ne já

Podle ministra Mládka byla situace okolo cen datových služeb zcela jinou záležitostí. Ceny měly řešit regulátoři, tedy Český telekomunikační úřad a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Ty by se měly postarat o nápravu, pokud trh při počtu tří podnikajících subjektů nefunguje, jak má. Kolega ministr financí Andrej Babiš by si měl ověřit, co říká kompetenční zákon,“ reagoval koncem ledna Jan Mládek. Podle ČTÚ by ke snížení velkoobchodních cen dat mohly operátory přinutit vyšší sankce, těm se má podle mluvčího ČTÚ Martina Drtiny věnovat až další novela připravená v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu.

6. Mládek: za drahá data může ČTÚ, roaming je elitářský

Za hlavní příčinu vysokých cen mobilních dat označil Mládek neaktivitu regulačních orgánů. Na ministerstvu jsou podle něj legislativní úkoly, exekutivní pak na Českém telekomunikačním úřadu a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Tvrdil, že úřady své kompetence nevyužívají plně. Z obviňování, kdo za vše může, se stala trapná mobilní šaráda.

Mimo to Mládek přiznal, že jeho ministerstvo usilovalo o vyšší roamingové poplatky, než byly Evropskou unií schváleny. Odvolal se přitom na podklady od ČTÚ, z nichž při jednání vycházeli. Prosazování vyšších poplatků odůvodnil snahou, aby operátoři nepřenášeli náklady z roamingu na domácí ceny služeb. Roaming označil za elitářskou záležitost, která se týká jen 5 % obyvatelstva.

7. Byli na straně operátorů, teď musí schválit novelu proti nim

Vyšší a nové pokuty, rychlejší přechody zákazníků mezi operátory či snazší výpovědi smluv. Tyto body mají donutit operátory opět k soutěžení a tedy i snížení cen. Ty by mohl ovlivnit i příchod nového, čtvrtého hráče na trh. Bič na operátory má do rukou získat i Český telekomunikační úřad, v novele zákona má být upravena i výše sankcí. Pokuty se mají zvýšit z 20 na 50 milionů, respektive na 100 milionů při opakovaném přestupku.

8. Sobotka: posílíme pravomoci úřadů, nižší ceny budou už letos

Premiér Sobotka se kvůli řešení celé situace začátkem února sešel s předsedou ČTÚ Jaromírem Novákem a předsedou ÚOHS Janem Rafajem. Přislíbil vyšší vládní tlak na mobilní operátory, aby snížili ceny za mobilní služby, a to především mobilních dat. Ke zlevnění by podle něj mělo dojít letos, odkázal přitom na nový rodinný tarif jednoho z operátorů. Premiér zároveň popřel, že by za zvýšenou aktivitou vládou byly nadcházející volby.

9. Máme opravdu jedny z nejdražších cen v Evropě?

Ano. Důkazem je například opakované srovnávání českých a polských cen mobilních tarifů. Zatímco v roce 2013, kdy český trh prošel revolucí, se mobilní volání v Česku dostalo na evropskou úroveň, v průběhu následujících čtyř let se ve srovnání s okolními státy dostalo na úroveň před rokem 2013. Mobilní volání i mobilní data patří opět mezi nejdražší v Evropě, například v Polsku ceny stále klesají. Levněji v Česku volají jen vyvolení.

10. Chcete služby jako v Polsku? Odjeďte do Polska

Už tak rozladěnou českou telefonující veřejnost popudil náměstek ministra průmyslu a obchodu Lubomír Bokštefl. V rozhovoru na Aktuálně.cz čtenářům doporučil, aby za lepšími cenami mobilních tarifů odjeli do Polska. Probíhající politické bitvy si všimla i polská ministryně digitalizace Anna Streżyńska, která docílila v Polsku výrazného snížení cen mobilních služeb.

11. Šéf O2: data nejsou drahá, v Polsku jsou naopak příliš levná

S tvrzením, že je český mobilní trh drahý, nesouhlasí šéf O2 Tomáš Budník. V rozhovoru pro iDNES.cz totiž situaci na polském mobilním trhu, s nímž je ten tuzemský často porovnáván, označil za extrémní. Za tamní extrémně levná data prý mohou takzvaní šedí operátoři a regulátor, který trh nedostatečně hlídá. Budník mimo jiné podotkl, že jinde v Evropě je například nemyslitelné, aby firemní tarify byly jako u nás dostupné i pro rodinné příslušníky zaměstnanců.

12. Mládek schytal tvrdou kritiku od kolegů

Kvůli výroku o roamingu, který považuje za elitářskou záležitost, a kvůli Bokšteflovu doporučení, aby lidé za levnějšími službami odjeli do Polska, čelil Jan Mládek tvrdé kritice od svých kolegů z vlády. Tu se následně snažil utišit sdělením, že vládě předložil návrh zákona o elektronických komunikacích. Před vládním projednáním měla být novela posouzena odbornými komisemi Legislativní rady vlády.

13. Konec možnosti získat levnější tarify? Operátoři nesouhlasí

V Mládkově novele se objevil i bod, který de facto operátorům zakazuje nabízet tarify za jiné než ceníkové ceny. To by tedy znamenalo, že by museli zcela upustit od retenčních či podpultových nabídek. Podle novely „poskytovatel univerzální služby nesmí při prodeji služeb spotřebitele diskriminovat, zejména nesmí spotřebitelům poskytovat služby za jiné ceny, než jaké byly uveřejněny“. Zatímco například O2 to označuje spolu s omezením rozsahu firemních nabídek za jeden ze způsobů, jak narovnat situaci na trhu, podle Vodafonu poškodí spotřebitele.

14. Mládkova novela je protisoutěžní, upozornil ÚOHS

Proti zákazu retenčních a podpultových nabídek operátorů se ohradil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, protože nebyl stejně jako jiná připomínková místa s tímto úmyslem Mládkova ministerstva seznámen. Mluvčí úřadu Martin Švanda upozornil, že tím byl porušen závazný postup podle legislativních pravidel.

Ustanovení bránící operátorům v možnosti nabízet klientům jiné než ceníkové ceny vnímá úřad jako výrazně protisoutěžní a protispotřebitelské. Sporný odstavec zakazující operátorům nabízet retenční či podpultové nabídky měl být při pozdější úpravě návrhu před projednáním ve vládě odstraněn.

15. Výroky ministerstva urážely veřejnost, Mládek končí

Tvrdá kritika Jana Mládka kvůli jeho přístupu k mobilním operátorům a také kvůli výrokům urážejícím veřejnost, které z jeho ministerstva zaznívaly, vyústila až v jeho odvolání. Premiéru Bohuslavu Sobotkovi, který jen o pár dní dříve informoval, že Mládka z ministerského postu neodvolá (více zde), totiž došla trpělivost. Ke konci února se tak rozhodl provést změny, podle vyjádření nebyl spokojen s tím, jak Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje. Mládek se však bránil tím, že on své úkoly plnil. Zároveň podotkl, že „premiér rozhodl podle svých poradců a nikoli podle skutečnosti“.

16. Šéf Vodafonu: problémy v telekomunikacích jsou hlubší

Rozdmýchání diskuze okolo tuzemských cen za mobilní telekomunikační služby přivítal šéf českého Vodafonu Jiří Báča. Vnímá to jako příležitost poukázat na hlubší problémy českých telekomunikací. Konkurenceschopnost na trhu totiž podle něj omezují například i sdílení sítí mezi dvěma největšími operátory či diskriminační ceny za příděl kmitočtů.

17. Resort vede Sobotka, chce zrychlené schválení novely

Prezident Miloš Zeman Mládkovo odvolání akceptoval, na jeho přání se vedení resortu dočasně ujal premiér Sobotka. Kvůli prověření možnosti zrychleného přijetí novely svolal začátkem března jednání zástupců všech parlamentních stran, aby poslanecké kluby možnost jejího schválení ve zrychleném režimu nezablokovaly. Lepší pozice spotřebitelů vůči operátorům by rád docílil do konce volebního období. Sobotka mimo jiné informoval i o dodatečném odvolání náměstka Lubomíra Bokštefla, který lidi za levnějšími službami poslal do Polska.

18. Vyšachovali jste nás, zlobí se (nejen) operátoři

Jednání zástupců všech parlamentních stran předcházel otevřený dopis adresovaný premiérovi, vládním členům i poslancům, za nímž stojí Asociace provozovatelů mobilních sítí, Česká asociace elektronických komunikací, ICT Unie a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Tato sdružení se v něm pozastavila nad nepochopitelným tlakem na přijetí novely ve zkráceném režimu, kdy ustanovení zapracovaná do návrhu novely na poslední chvíli neprošla standardním mezirezortním připomínkovým řízením. Proto mohou mít zásadní dopad i na samotné spotřebitele.

19. Vláda se shodla na zrychleném projednání novely

Otevřený dopis Sobotkovu snahu neovlivnil, politické strany se totiž na zkráceném projednání návrhu novely telekomunikačního zákona dohodly, lhůta se tak zkrátí ze 60 na 20 dní. Po vládním projednání ve druhém březnovém týdnu má být prvním bodem jednání na dubnové schůzi Sněmovny. Dohodu o zkrácení lhůty ovšem zpochybnil poslanec Ivan Pilný (ANO), který přípravu novely označil za nekorektní, jelikož nebyli přizvání mobilní operátoři.

20. Návrh putuje do parlamentu. Ceny neklesnou, varují operátoři

I přes námitky ke zkrácení lhůty projednání byl návrh zákona o elektronických komunikacích ve středu 8. března vládou schválen a poslán k projednání do parlamentu. Sobotka doufá, že vládní tlak donutí operátory zlepšit nabídky. Ti ovšem upozorňují, že novela ke snížení cen účtovaných zákazníkům nepovede.

21. Na operátory si posvítí ÚOHS. Kvůli možné koordinaci cen

Úřadům neunikly ani srovnatelné cenové nabídky tuzemských operátorů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ovšem aktuální situaci na tuzemském mobilním trhu označil dříve jako nezakázané cenové následování. Náhle ovšem svůj postoj přehodnotil a začne prošetřovat, zda se operátoři při stanovování cen nekoordinují.

Na možný cenový kartel již dříve upozorňovali nejen samotní uživatelé, ale i odborníci či někteří politici. Pokud se úřadu podaří prokázat úmysl v cenových domluvách, hrozí operátorům ve správním řízení vysoké pokuty.

