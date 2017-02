Vodafone nesměle rozjíždí novou mobilní revoluci

Nový tarif je vlastně vylepšeným Rodinným tarifem Red+, ten v základu obsahuje čtyři neomezené tarify a 2 GB sdílených dat za měsíční poplatek

1 499 korun při dvouletém úvazku. Operátor tedy nově dává možnost tento tarif pořídit s výrazně vyšším datovým limitem, za 40 GB dat navíc si naúčtuje 999 korun měsíčně.

Při pořízení nového rodinného tarifu tak uživatel za 2 498 korun získá čtyři neomezené tarify s 42 GB sdílených dat. Na hlavu tedy měsíční poplatek činí 624,50 Kč. Ve srovnání se základním neomezeným tarifem, který ovšem obsahuje pouze 1,5 GB dat, představuje měsíční úspora na hlavu téměř 125 korun.

S ohledem na celkový datový objem lze nový rodinný tarif srovnat s tarifem Red LTE Premium. Za tento neomezený tarif s 10 GB mobilních dat si ovšem operátor řekne při úvazku 1 599 Kč, tedy skoro o tisíc korun více. Nutno podotknout, že oproti rodinnému tarifu obsahuje navíc tisíc volných minut volání do zahraničí a nově i neomezené volání, SMS a 100 MB dat denně v Evropě.

Neznamená to ovšem, že by uživatelé rodinného tarifu byli doposud omezeni pouze 2 GB dat. Tento základní objem bylo možné navýšit díky službě Zvětšení datového balíčku, a to o 1, 2, 4 nebo 8 GB. Za nejvyšší datové navýšení si ovšem Vodafone účtoval měsíčně 1 599 korun, rodinný tarif s 10 GB dat tak měsíčně vyšel na 3 098 Kč.