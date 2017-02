Ministr Mládek tvrdě zaútočil: Za drahá mobilní data může ČTÚ

Ministr Mládek se velmi ostře opřel především do telekomunikačního regulátora (ČTÚ). Ministerstvo má podle ministra legislativní úkoly, exekutivní připadají v tomto směru ČTÚ a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Regulátoři mají podle ministra dostatek kompetencí, jak trh regulovat a případně udělovat pokuty. Pokud by úřady tyto nástroje využily, měl by trh fungovat.

Mládek připomněl, že lepší ceny operátoři nabízí firmám a naopak nefiremní zákazníci platí mnohem vyšší ceny. Připomněl, že situací se bude zabývat premiér Bohuslav Sobotka, což by mělo vést k narovnání situace na trhu. Mládek se omezil na nerovnoměrnost mezi firemními a ceníkovými cenami tarifů, respektive mobilních dat. To že mnoho zákazníků využívá zaměstnanecké tarify pro vlastní potřebu, i když nejsou zaměstnanci dané společnosti, neuvedl (více zde).

O2 se také pustilo do ČTÚ Ve stejný den jako ministr Mládek měl tiskový briefing i operátor O2. I tento operátor si myslí, že celkový cenový rámec trhu a nerovnoměrnosti u firemních a ceníkových cen jsou záležitostí regulátora. Podle O2 by ČTÚ měl výrazněji zasahovat proti šedým operátorům a měl by se věnovat problematice zaměstnaneckých tarifů, kdy firmy a organizace odebírají mnohem více SIM karet, než kolik mají zaměstnanců.

Podle Mládka by si český regulátor měl vzít příklad ze stejných institucí v zahraničí, kde trh funguje. Podle ministerstva není problém v tom, že na českém trhu působí jen tři operátoři. Přesto by další konkurenci uvítal.

Směrem k ČTÚ Mládek zmínil, že ministerstvo neakceptovalo návrh regulátora na možnost zvýšení sankcí, které může uplatňovat. Současný rámec, kdy může ČTÚ operátory pokutovat částkou až 20 milionů korun a při opakovaném prohřešku dvojnásobnou částkou, regulátor ani jednou v maximální míře nevyužil. Takže je zbytečné pokuty navyšovat.

Mládek zmínil i změnu na postu jednoho z radních ČTÚ. V půli března končí mandát Ondřeji Malému, kterého ministr kritizoval a uvedl, že předpokládá nominaci někoho jiného. K tomu dodal, že k poslednímu snížení cen došlo v roce 2013, ještě za bývalého předsedy ČTÚ Dvořáka a že současné vedení ČTÚ provedl průzkum trhu, který v roce 2016 označil jako plně konkurenční.

V rámci novely zákona o elektronických komunikacích by mělo dojít ke zlepšení podmínek zákazníků při změně operátora: „Operátoři někdy nastavovali smluvní podmínky takové, že výpovědní doba, než mohl zákazník přejít k jinému operátorovi, byla někdy poměrně dlouhá. Podle asociace ochrany spotřebitelů to někdy bylo až 40 dnů. V návrhu zákona se nastavuje maximální možná lhůta, do kdy se musí celý přechod provést,“ upřesnil ředitel odboru elektronických komunikací ministerstva Luděk Schneider.

Ministr Mládek komentoval i ukončení roamingu v rámci Evropské unie a informace o tom, že jeho ministerstvo navrhovalo vyšší poplatky, než jaké se budou nakonec účtovat. Ministerstvo podle něj mělo veškeré podklady pro jednání od ČTÚ a snažilo se, aby operátoři nepřenášeli náklady z roamingu na domácí ceny služeb. Podle Mládka se roaming týká jen velmi malého počtu zákazníků (více o konci roamingu zde).