Dosud kopali za operátory, teď mají poslanci schválit novelu proti nim

Konkrétně má snaha vést k sevření nůžek mezi levnými firemními a neveřejnými tarify (které využívá velká část populace) a vysokými ceníkovými cenami (více zde). Do očí bijící je zejména cena dat, která jsou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi v Česku několikanásobně dražší (psali jsme třeba zde).

Nechystá se žádná přímá regulace cen či jejich zastropování, jako tomu je aktuálně u roamingu (více čtěte zde). Jde spíše o sérii nepřímých kroků, které mají vytvořit tlak na konkurenční prostředí a tím i snížení cen.

„ČTÚ by nově směl místo současných 20 milionů udělit operátorům sankci až do výše 50 milionů korun. A to opakovaně. Nově bude moci udělovat sankce i za nedodržování podmínek přidělení frekvence,“ řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po úterní schůzce s ministrem průmyslu Janem Mládkem (ČSSD) a šéfy ČTÚ a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Tento konkrétní krok by měl dát regulátorovi do ruky „bič“ na ty operátory, kteří nepouští do svých sítí virtuály za ceny, jaké slíbili při přidělení frekvencí. To by mohlo ve finále vyústit ve větší konkurenci a tlak na snížení ceny mobilních dat.

Lehčí bude operátora změnit

Dále budou v novele již dříve avizovaná posílení spotřebitele. Tedy zrychlení lhůty pro přenos čísla k jiným operátorům na 10 dní nebo možnost zákazníků ukončit bez sankce smlouvu operátorovi, pokud mu ji jednostranně změní (třeba změní podmínky pro využívání dat, jako jsme psali zde). To by mělo ve výsledku umožnit zákazníkům, aby pružněji přecházeli mezi jednotlivými operátory podle nabídky.

„Tuto novelu bychom potom chtěli v poslanecké sněmovně urychleně schválit v režimu paragrafu devadesát - tedy v jednom hlasování,“ dodal Sobotka.

Do května by měl potom ČTÚ dopracovat analýzu trhu s mobilními daty, kterou předá antimonopolnímu úřadu. Na jejím základě potom mohou úřady zjistit, proč mezi sebou jednotliví operátoři drsně soutěží o firemní zákazníky, ale zároveň drží ceníkové ceny svých vlajkových tarifů pro koncové zákazníky shodně na 749 korunách. A nabízí v nich jen 1,5 gigabajtu dat.

Pokud by analýza ukázala na porušení hospodářské soutěže, měl by právě ÚOHS zasáhnout. „Podstatný bude výsledek této analýzy,“ dodal premiér.

Předseda ČTÚ Jaromír Novák - jehož úřad byl v pondělí drsně kritizován Mládkem za nečinnost (více zde) - by si uměl představit lepší výsledek. Zejména ve výši pokut udělovaných operátorům. „Náš původní návrh byla možnost stanovit pokutu procentem z obratu,“ řekl.

Celkově si však Novák myslí, že by změna zákona mohla mít efekt. „Pevně věřím, že změny zvýší atraktivitu koncových zákazníků a operátoři o ně začnou soutěžit,“ řekl s tím, že zlevnění dat by mohlo nastat už brzy. „Pevně doufám, že nás potká datové jaro,“ dodal.

A konečně opět vyvstala tradiční otázka: měl by přijít čtvrtý operátor, který by agresivní cenovou politikou rozhýbal trh? Novák řekl, že tato možnost je ve hře a připravuje se aukce frekvencí. „Obecně platí, že zájem operátora o vstup na trh je, když jsou ceny vysoké. Takže dokud budou udrženy ve stávající výši, tak je trh pro vstup dalšího hráče atraktivní,“ dodal.

Doteď poslanci pomáhali operátorům

Zajímavé je, že hlasovat o novele omezující operátory - a to dokonce ve zrychleném režimu jedním hlasováním - mají titíž poslanci, kteří šli v tomto volebním období operátorům několikrát na ruku.

Jak návrhy poslance ANO Stanislava Pflégera (ztěžující možnost zákazníka odstoupit od smlouvy po změně podmínek) z roku 2014, tak třeba návrh komunistického poslance Václava Snopka (přetrvání drahých osmičkových linek) posilovaly právě pozici telekomunikačních firem.

Zároveň Mládkovo ministerstvo, které má novelu do poloviny února předložit, na přelomu roku už jednou nenápadně pasáž posilující zákazníky z návrhu vyhodilo. Vrátilo ji tam až po intervenci premiéra Sobotky (psali jsme zde).

Ve volebním roce se však najednou z drahých dat stalo politické téma. Drahá data kritizoval ministr financí Andrej Babiš (více čtěte zde), o problematiku se začal zajímati i premiér Bohuslav Sobotka, který má po úterní schůzce s Mládkem, Novákem a Rafajem pokračovat v setkávání se šéfy jednotlivých operátorů.

O drahá data se zajímá i opozice. ODS Mládka kritizuje, že hraje o zisky operátorů. „To hlavní, co mohlo přispět k rozvoji rychlého internetu v ČR, je 14 miliard z evropských fondů, které mělo ministerstvo vypsat na podporu výstavby optických sítí. Bohužel v tom ministr Mládek a jeho úřad naprosto selhali,“ uvedl v tiskové zprávě Martin Kuba z ODS.

Podobně Mládka v pondělí kritizoval i ministr financí Andrej Babiš (ANO), podle kterého ministr už tři roky věrně pomáhá a slouží svým „kámošům“ u operátorů.