Tohle jsou inovace, na které čekáme roky. Smartphony je pořád nemají

Výkon chytrých telefonů zcela jistě předčil očekávání, což platí třeba pro kvalitu fotoaparátů. Ale jsou i oblasti, kde tempo inovací naše očekávání nesplnilo. Některé jsou vcelku běžné – u smartphonů se dlouhodobě vylepšuje vše možné, jen výdrž baterie spíše stagnuje. A některé schopnosti smartphonů jsme si vysnili už před lety, jenže výrobci stále bojují s tím, jak je přetvořit z říše představ a konceptů do komerční reality.

Ohebné displeje

Ohebné displeje přišly v poslední době znovu na přetřes, když čínské ZTE uvedlo na trh skládací smartphone. Model Axon M ovšem stále vsází na dva díly se dvěma samostatnými panely a nikoli na převratnou ohebnou konstrukci zobrazovače. Přitom skutečné ohebné displeje, které by umožnily vytvořit skládací nebo rolovací chytré telefony, se ve fantazii inženýrů vyskytují už řadu let. A neméně dlouho se říká, že ten či onen výrobce s takovým smartphonem přijde a nabídne ho zákazníkům.

Vlastně už před několika lety to vypadalo, že je vše na dobré cestě. Když LG na přelomu let 2013 a 2014 ukázalo svůj model G Flex, sázky na brzké uvedení skutečně ohebných telefonů se začaly zvyšovat. Zkraje roku 2015 přišel vylepšený G Flex2 s rapidně vylepšeným displejem i jeho bezproblémovou ohebností, ale to bylo vše. Koncept prohnutého telefonu, který ale není určen k ohýbání, se neujal, LG z něj nedovedlo udělat tak ikonickou záležitost, jako Samsung z displejů zahnutých přes hranu. Přitom technicky je právě řešení LG tou správnou cestou k ohýbacím smartphonům.

Jenže další vývoj prostě není tak rychlý, jak jsme doufali. Potíž možná není v samotných displejích, ale v jiných částech – bateriích a samotné elektronice, což jsou věci, které se zatím ohýbat nenaučily. Ale to nic nemění na tom, že ani přístroj, který by se dal složit „vejpůl“ nebo jehož displej by se dal částečně srolovat, se zatím neobjevil.

Čtečka otisků v displeji

Čtečka otisků v displeji měla být hitem letošní sezóny, ale ani Samsung, ani Apple ji nedovedly dotáhnout do praxe. Aktuální zprávy navíc hovoří o tom, že jde o zatím natolik složitou záležitost, že by v případě uvedení této inovace nemělo dojít jen k očekávanému ročnímu odkladu (více o možném odkladu čteček v dispeji). Alespoň podle posledních zpráv: Samsung prý sice na čtečce v displeji nadále pracuje, ale její uvedení není vůbec jisté, Apple měl vývoj údajně vzdát a soustředit se raději na pokročilé techniky rozpoznávání obličeje – v tom by měl být přeborník iPhone X, který se začne zanedlouho prodávat.

Sami jsme zvědavi, jak bude pokročilé rozpoznávání obličeje pomocí true-depth kamery vypadat, ale nemyslíme si, že dovede čtečku stoprocentně nahradit. A i když cestu Applu jistě někteří výrobci napodobí, čtečky otisků by neměly ze smartphonů zmizet. Není to slepá větev a pokud se je nakonec podaří dostat pod displej, mají před sebou jistě slušnou budoucnost. Jen si teď na chvíli asi dají pauzu.

Displej kam se podíváš

Chytrý telefon má jednu velkou nevyužitou plochu – zadní stranu. Pár konceptů, které se toho snažily využít, už tady bylo. Telefony značky Yota to zkouší už řadu let – vpředu mají klasický displej, vzadu pak e-ink panel, který spotřebovává energii jen když se na něm mění obraz. Technologie známá ze čteček elektronických knih ale ve smartphonech zatím moc nezaujala. I přesto to Yota zkouší dál a dál: první YotaPhone se objevil už na konci roku 2013, pak se koncem roku 2014 objevil mnohem vyspělejší nástupce YotaPhone 2. A teď výrobce představil dokonce třetí generaci.

Ani YotaPhone 3 ale zatím nepřináší to, co si mnozí designéři představují už notně dlouho: displej opravdu všude. Po celé přední i zadní straně, po bocích a podobně. Vzhledem k technologii displejů a baterií je to navíc ještě asi po nějakou dobu záležitost z říše sci-fi. S barevným displejem na zádech telefonu to opatrně zkouší třeba čínské Meizu, ale v jeho případě jde jen o malinký panel. Možná je to ale jeden z prvních kroků.

Nekonečná výdrž baterie

Větší rozmach v oblasti displejů paradoxně brzdí jiná záležitost: výdrž baterie. I kdyby dnes mohl vzniknout chytrý telefon s displejem doslova všude, byla by to obrovská zátěž na výdrž baterie. A i když se baterie v poslední době výrazně zlepšují, roky slibovaná revoluce nepřichází. To, co přinese nárůst kapacity baterií díky zlepšení jejich technologií, totiž většinou zase zpátky spolkne vyšší rozlišení displeje a vyšší výkon moderních smartphonů. Takže stále nabíjíme každý den.

Přitom různých nápadů a patentů směřujících k tomu, aby to tak nebylo, je spousta. Podle některých měly například smartphony získávat energii doslova ze vzduchu – z energie rádiových vln nebo třeba za pomoci mikroturbín při pohybu. A ve hře byly i jiné cesty: do telefonů jsme měli „tankovat“ líh nebo třeba rovnou vodík, čímž by otravné nabíjení odpadlo a uživatel by nemusel hledat zásuvku. S vodíkem v tomto směru experimentovala Toshiba už v roce 2005, ale zatím jsme se výsledků nedočkali. Vloni myšlenku oživila britská Intelligent Energy.

Nerozbitný displej

Ohebné displeje nebo displeje všude jsou jednou z fantazií, ale nerozbitné displeje by mohly být inovací, která by uživatelům alespoň pro tuto chvíli bohatě stačila. I když nám je výrobci slibují už nějakou dobu, zatím se k tomuto ideálu přiblížila snad jen Motorola se svými modely s označením Force. Ani jejich displeje zcela nerozbitné nejsou, ale jejich poškození už vyžaduje opravdu velkou snahu nebo smůlu. Nicméně i když jde o zajímavou inovaci, zatím se z neznámého důvodu nešíří jako pověstná lavina, i když by si to uživatelé jistě přáli.

Ovládání trochu jinak

Smartphony zcela ovládly dotykové displeje. Ty vytlačily klávesnice, různé joysticky, touchpady, trackbally a další způsoby ovládání, dnes u mnohých telefonů skutečně stačí jen displej samotný. Dotykové displeje se teď dostávají z hlediska ovládání na svůj vrchol a čeká se, co bude dál. Velkou budoucnost před sebou má mít hlasové ovládání – už po několikáté v historii mobilních telefonů. Ale díky hlasovým asistentům a jejich umělé inteligenci je hlasové ovládání opravdu diametrálně odlišné od experimentů v mobilní minulosti. Jenže hlas nebude použitelný vždy.

A tak se hledají různé koncepty – telefony by mohly vnímat gesta nejen na samotném displeji, ale i mimo něj. Díky projektorům a kamerám by se plocha interakce se smartphonem mohla přesunout i mimo dotykové displeje – předvádí to například zařízení Sony Xperia Touch, ale nic takového ve smartphonu zatím k dispozici není. Prozatím si tak musíme vystačit s experimenty jako je na tlak citlivý rám HTC U11.