Chystá se revoluce. Tisíce mikroturbín na krytu mají dobíjet telefony

Pod slibným nápadem je podepsán tandem Smitha Rao a J.C. Chiao, kterým se podařilo zkonstruovat mikroturbíny, které mají rozteč lopatek pouhých 1,8 milimetru. Ploška o rozměru jednoho zrnka rýže by tak měla pojmout desítku těchto zařízení.

To zároveň znamená, že plocha krytu chytrého telefonu (proporce kvůli stále větším dotykovým displejům rozhodně nestagnují) by jich mohla pojmout i několik tisíc.

Rychlým pohybem (máváním) telefonu ve vzduchu, který by byl opatřen touto přenosnou "elektrárnou", by došlo k otáčení tisícovek lopatek a následné transformaci mechanické energie v energii elektrickou, která by se ukládala buď do baterie takového krytu, nebo přímo do akumulátoru samotného zařízení.

Turbíny jsou pro vysokou tuhost zhotoveny ze slitiny niklu, aby byla minimalizována možnost snadného poškození. Výkonové parametry mikroturbín zatím nebyly tvůrci specifikovány.

Dvojice vědců již uzavřela partnerství s tchajwanskou firmou WinMEMS, která by měla mít na starost výrobu a také komercializaci tohoto netradičního systému. Využití by se přitom samozřejmě nezužovalo pouze k dobíjení smartphonů, tvůrci uvádějí i mnohé další možné aplikace.

Jednou z nich je integrace systému ve formě panelů na zdi domů, čímž by mohla být ekologickou cestou vyráběna elektřina, jež by stačila například na na senzory řízené osvětlení venkovních prostor rodinných domů.