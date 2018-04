To tady ještě nebylo. Unikátní smartphony mají barevný displej i vzadu

Přinést do dnešního přeplněného segmentu chytrých telefonů něco originálního není snadné. Čínskému Meizu se to podařilo integrací druhého displeje na záda telefonu. Není to však jediné lákadlo nově uvedené dvojice Pro 7 a Pro 7 Plus. V obou případech jde o výborně vybavené přístroje a větší z nich dokonce míří na úplnou špičku.