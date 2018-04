Narovnali jsme ho a nepraskl. LG G Flex je opravdu flexibilní

Na stánku LG jsme rozhodně nebyli sami, kdo se snažil LG Flex narovnat. Položili jsme ho na na stůl displejem a dlaní na něj zatlačili. Zkusili jsme to několikrát a telefon to vydržel bez nejmenších problémů. Dokonce stále svítil displej.

Na druhou stranu, flexibilita je jen omezená a při obráceném položení, tedy displejem vzhůru, už šlo narovnání působením na kraje telefonu mnohem hůře. V rukou se pak telefon narovnává ještě hůře.

LG G Flex je obrovský mobil s šestipalcovým displejem patří mezi phablety. Zakřivení není příliš velké, ale je ihned patrné. Nenašli jsme pro něj mnoho důvodů než ten demonstrační, že to již lze vyrobit a jednou se dočkáme opravdu "gumových" mobilů.

Displej má vzhledem k šestipalcové úhlopříčce jen HD rozlišení, takže premiant to rozhodně není. Díky zakřivení se navíc při některých úhlech pohledu jeví méně ostrý. Výraznější je to ve spodní a horní části displeje. Při zkoušení jsme stále hledali ideální pozici pro držení. Telefon jsme museli pořád naklánět, abychom našli ideální pozorovací úhel. Ale to neznamená, že je displej nepoužitelný.

LG G Flex na veletrhu CES v Las Vegas

Výrobce se snažil díky dokázat, že zakřivený displej je naopak přirozenější než rovný, ale jen za předpokladu, že budete na telefon koukat na šířku. Tedy přesně opačně, než jak se telefon obvykle používá. Pro připomenutí: Samsung svůj prohnutý model Galaxy Round (více zde) ohnul obráceně, tedy zleva doprava. Jenže Samsung ho v Las Vegas neukázal, což může o mnohém svědčit.

LG ukázalo prohnutou novinku s několika kryty. Ty samozřejmě sedí na prohnuté tělo a ty aktivní mají průhledové okénko na displej, kde se zobrazuje čas. Tedy nic nového, jen vše v prohnutém designu.

Výbavou patří LG G Flex na špičku, což jsme si při krátké zkoušce mohli ověřit. Jenže to není podstatné, na stánku LG stejně všechny zajímalo jediné, jestli jde telefon bez poškození narovnat. A tedy ještě jednou: ano, jde.

LG předvádělo na stánku i samoopravovací schopnost zadního krytu, kterou jsme vám představili v samostatném článku.