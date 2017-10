Výjimečný rozevírací smartphone je tu, ale konstrukce je zvláštní

Novinka od ZTE má opravdu unikátní konstrukci. Díky dvěma displejům lze smartphone rozevřít a k dispozici je potom „velký displej“ s úhlopříčkou 6,75 palce, který už nahradí menší tablet.

Ovšem displej není ohebný, a tedy ani jednolitý. Jsou to prostě dva samostatné panely a jejich rámečky celistvou plochu rozbíjejí. Jednotlivě mají úhlopříčku 5,2 palce a Full HD rozlišení.

To však neznamená, že nové ZTE Axon M neumí různá kouzla. Na každém displeji lze po rozevření zobrazit jinou aplikaci. Zrcadlící mód zase zobrazí na obou displejích to samé. A k čemu je to dobré? Podle výrobce si dva a více lidí sednou ke stolu a telefon překlopí do režimu stojánek. Na film se pak mohou dívat každé z jedné strany.

Praktičtější je režim se dvěma displeji vedle sebe, a to jak na výšku tak na šířku. Na každém displeji lze dělat něco jiného, třeba na jednom koukat na video a na druhém psát zprávy. A samozřejmě existuje mnohem více možností, podle potřeb uživatele.

Axon M v základním režimu funguje tradičně, v zavřeném stavu je jeden displej vepředu a ten pak funguje jako u běžného smartphonu. Zadní panel není aktivní.

Hardware telefonu není špatný, ale s ohledem na současnou konkurenci ani špičkový. Použit je procesor Snapdragon 821, což je na jednu stranu v podstatě rok starý čip, ale nutno dodat, že stále dostatečně výkonný. Operační paměť má kapacitu 4 GB.

Vestavěná uživatelská paměť má solidní kapacitu 64 GB. Smartphone používající už starší Android 7.1.2 Nougat má vzhledem ke konstrukci jen jeden 20megapixelový fotoaparát.

Na rozdíl od dnešních špičkových smartphonů nechybí audio konektor 3,5 milimetru a výrobce v propagačních materiálech tuto vlastnost vyzdvihuje. Baterie má nikterak velkou kapacitu 3 180 mAh, což při provozu s oběma displeji může znamenat velmi časté připojení k nabíječce.

Zatím má na nový přístroj exkluzivitu americký operátor AT&T, který jej nabízí za 725 dolarů bez místní daně. V přepočtu a při připočtení české DPH se dostáváme na necelých 20 tisíc korun. To rozhodně není málo, ale konkurence neexistuje, takže si takovou cenu ZTE může dovolit.

Výjimečný rozevírací smartphone se má za nějaký čas objevit i na dalších trzích včetně těch evropských. Ovšem ZTE na našem trhu své smartphony prakticky neprodává, a tak je spíš nepravděpodobné, že se novinky u nás oficiálně dočkáme.