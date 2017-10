Je to konec mýtické čtečky v displeji? Výrobci sázejí na obličej

S příchodem iPhonu X by se měli výrobci smartphonů se systémem Android zaměřit na technologii rozpoznávání obličeje. Alespoň to tvrdí obeznámený a mnohokrát citovaný analytik Ming-Chi Kuo.

Senzor otisků prstů v displeji měl mít letos podle dostupných informací už Samsung Galaxy S8, ale nakonec ho nemá ani vrcholný model Galaxy Note 8 (více v článku Note 8 nebude mít čtečku v displeji, potvrdil to představitel Samsungu). Očekávalo se, s čím přijde Apple, ale ten čtečku v displeji také nepředstavil.

Místo toho má nový iPhone X inovativní True Depth přední kameru, která dokáže rozpoznat obličej na zcela jiné úrovni, než tomu bylo dosud u konkurence. Zabezpečení pomocí 3D skenu by tak mělo být prvotřídní.

Pro ostatní výrobce je příchod True Depth kamery důvodem, aby se zaměřili právě na rozpoznávání obličeje místo složité technologie čtečky otisků integrované do displeje.

Se současným trendem zvětšování plochy displejů vůči tělu se totiž čtečky otisků do smartphonů nevejdou. Samsung se na poslední chvíli musel odhodlat na pro něj nezvyklé umístění čtečky na záda nových modelů (více viz Čtečka na zádech Galaxy S8 je z nouze ctnost dodělaná na poslední chvíli). To se však nesetkalo s příznivým přijetím.

Zatím jedinými výrobci, kteří na integraci čtečky do displeje podle dostupných zpráv pracují, jsou Samsung a čínské Vivo (více v článku Samsung vyvíjí snímač otisků integrovaný v displeji. Bude pětkrát dražší). Chystaný Samsung Galaxy Note 9 by měl mít čtečku v displeji až ve druhé polovině příštího roku.

Ale i Samsung už delší dobu pracuje na technologii rozpoznávání obličeje, ovšem jeho řešení zatím není příliš sofistikované. Sama společnost upozorňuje, že není toto zabezpečení není pevné.

Ostatní výrobci už mají pracovat na řešeních od společností Qualcomm-Himax, Orbbec a Mantis Vision. Rozpoznávání obličeje se má stát preferovaným zabezpečením u budoucích smartphonů.

Pro využití integrované čtečky otisků jsou totiž vhodnější dražší OLED displeje. Jejich výrobní kapacity jsou ovšem zcela vyčerpané, a řada výrobců tak tyto displeje použít nemůže.

Apple podle posledních informací měl implementaci čtečky do displeje zcela „odpískat“. Budoucí iPhony tak budou mít pokročilé rozpoznávání obličeje, jehož výhodou jsou další možnosti využití.

Apple prezentoval novou technologii s nijak zásadní možností věrné simulace grimas obličeje pro animované emotikony Animoji. To je zatím podle všeho jen začátek, nová technologie jistě časem dostane další využití.

Ovšem iPhone X se zatím neprodává a mnoho novinářů si tuto novinku zatím nemohlo ani vyzkoušet. Takže na to, jak přesně technologie Applu funguje a jak je odemykání pohodlné, si musíme ještě počkat.