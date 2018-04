Blíží se spása smartphonů. Budou mít energii až na týdenní provoz

Nabídnout uživatelům čisté (ekologické) a efektivní řešení, díky němuž by mohli být skutečně mobilní, je cílem britské společnosti Intelligent Energy. Ta již loni v listopadu představila prototyp smartphonu, který čerpá energii z vodíkových palivových článků.

Tedy obdobně, jako je tomu u ekologických automobilů. Jen s tím rozdílem, že v případě smartphonu byly použity výrazně menší články. Přesto vynikají slibnou výdrží, podle společnosti by totiž tyto články měly zajistit až týdenní výdrž smartphonu, na kterou s nostalgií vzpomínají mobilní uživatelé odkojení hloupými telefony.

Společnost je přesvědčena, že do dvou let by mohla být tato technologie běžně dostupná. Napovídá tomu i nedávno podepsaná dohoda s výrobcem smartphonů, které tato technologie zaujala natolik, že se do dalšího vývoje rozhodl investovat 7,6 milionu dolarů (téměř 183 milionů korun). Jméno obchodního partnera však Intelligent Energy drží v tajnosti, označuje jej pouze jako nově vznikající subjekt.

Zelenou využití řešení společnosti Intelligent Energy dává i fakt, že samotný palivový článek vyvinutý pro smartphony je tak tenký, že se vejde například do běžného iPhonu 6. Právě na něm společnost svou technologii dříve testovala. Nicméně je nepravděpodobné, že by oním obchodním partnerem byl právě Apple.

Fakt, že se palivový článek vejde do běžného smartphonu, potěší především výrobce, kteří se předhánějí v dosažení co nejtenčího těla telefonu. Integrace nového řešení do běžných smartphonů se však bez jistých kompromisů neobejde, podepíše se hlavně na čistotě designu.

Výrobci budou totiž muset do vzhledu telefonů zapracovat minimálně větrací otvory, které jsou nutné pro odvod vodní páry. Vodíkový palivový článek vytváří energii smícháním vodíku a kyslíku, jako odpad pak vzniká teplo a voda. Bude nutné také vyřešit, jak do článku doplňovat vodík. Intelligent Energy k tomuto účelu při testování využila upravený sluchátkový konektor. Je však nepravděpodobné, že by se uživatelé kvůli delší výdrži dobrovolně vzdali jedné z dlouholetých funkcí mobilních telefonů.

Vodíkové články již telefony dobíjejí

Intelligent Energy není ve využití vodíkových palivových článků žádným nováčkem. V oblasti energetiky má již 25leté zkušenosti, za zmínku stojí například vodíkem poháněný londýnský taxík či palivové články vyvinuté pro leteckou společnost Boeing. Vodíkový motocykl britské společnosti byl v roce 2005 označen americkým magazínem Time jako jeden z nejúžasnějších vynálezů toho roku.

Nedávno byla společnost oceněna za přenosnou externí nabíječku Upp. Tento vodíkový mikrogenerátor je v podstatě větší verzí loni představeného prototypu palivovými články poháněného smartphonu. Externí nabíječka se skládá ze dvou částí, kdy jednou z nich je samostatná vodíková kazeta.

Upp však není z právě nejlevnějších externích zdrojů energie. Stojí 149 britských liber (téměř 5 200 korun), v ceně je zahrnuta i jedna vodíková kazeta. Investice do nové kazety činí 49,95 libry (zhruba 1 700 korun), výměna prázdné za plnou pak vyjde na 5,95 libry (207 korun). Každá z kazet vydrží na přibližně pět plných nabití smartphonu, záleží na kapacitě dobíjené baterie a podmínkách použití.