Širokoúhlý fotoaparát je nový trend. Mají ho všechny důležité novinky

Širokoúhlý objektiv je jedním z největších překvapení ve výbavě fotoaparátu modelu Mate 20 Pro. V podstatě se očekávalo, že novinka Huaweie zkopíruje úspěšnou sestavu fotoaparátu modelu P20 Pro, jen k tomu přidá dokonalejší software a rychlejší i „chytřejší“ zpracování díky procesoru Kirin 980. Jenže tak tomu není.

Základ v podobě 40megapixelového hlavního čipu zůstává, stejně tak je tu osmimegapixelový čip s trojnásobným přiblížením. Ale třetím do party není černobílý snímač s rozlišením 20 megapixelů, který měl P20 Pro. Namísto toho tu najdeme snímač o stejném rozlišení, ale s RGB filtrem a schovaný za optikou se širokým úhlem záběru. Zcela se tak proměnila funkce tohoto snímače.

U P20 Pro sloužil k tomu, aby vylepšoval kvalitu snímků za zhoršených světelných podmínek: díky tomu, že nemá barevný filtr, dopadne na monochromatický čip daleko více světla než na čip s RGB filtrem. A to při skvělé světelnosti znamená možnost i v hodně špatném světle získat relevantní data o jasu jednotlivých pixelů.

Model Mate 20 Pro se však bez takového řešení obejde. Huawei tvrdí, že s tím, jak se vylepšuje kvalita RGB snímačů, už není černobílý potřeba. Faktem je, že Mate 20 Pro potřeboval nabídnout něco nového a široký úhel záběru takovou novinkou rozhodně je. Navíc, spíše než o pokrok v oblasti snímačů tu jde o vylepšení ve zpracování samotného signálu, ve kterém je i díky novému procesoru Mate 20 Pro opět o něco lepší než jeho předchůdci. I bez černobílého čipu aspiruje na titul nejlepšího fotomobilu.

Přirozený černobílý režim od Leicy budou muset nadšenci oželet: černobílé snímky samozřejmě Mate 20 Pro pořídí, ale už jde o úpravu z barevné fotky, nikoli o čistá data z čipu. Ale režim je opět Leicou vyladěn a Huawei slibuje, že ztráta je oproti P20 Pro minimální.

Pravdou je, že širokoúhlá kamera je pro většinu uživatelů praktičtějším řešením. Hodit se bude především při turistice ve městech, díky širšímu záběru umožní „naskládat“ do snímku více architektonických skvostů. Potenciál širokoúhlých fotoaparátů si přitom uvědomuje čím dál více výrobců. Tak trochu proti trendu duálních foťáků se zoomem šly už začátkem letošního roku smartphony Asus Zenfone 5z a LG G7 ThinQ.

Teď se k tomuto směru přidává i Huawei, ale není sám. Jeden z nejzajímavějších telefonů střední třídy pro závěr letošního roku, tedy Samsung Galaxy A7 (2018) má trojitý fotoaparát: k hlavní čočce a čočce pro sledování hloubky ostrosti přidává široký záběr (více viz Samsung agresivně útočí. Nový A7 s trojitým foťákem stojí jen 8 990 Kč). Širokoúhlá kamera nechybí ani u vyspělejšího Galaxy A9 (2018) se čtyřmi fotoaparáty.

Široký záběr má překvapivě i dvojice modelů Google Pixel 3 a Pixel 3 XL. Pravda, ne u hlavního foťáku, kde Google stále zůstává u jedné optiky, ale u fotoaparátu čelního, kde Pixely překvapí duální sestavou (více viz Nejméně tajemná novinka Pixel 3 chce být nejlepším fotomobilem).

A podobně vybavených telefonů bude přibývat. Chystaná špičková nokia se spoustou fotoaparátů určitě na široký záběr nezapomene (více viz Je to ještě normální? Nokia bude mít foťák s pěti objektivy) a tipujeme, že do konce roku takový fotoaparát dostane ještě nějaký další nový smartphone.