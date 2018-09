Čím víc čoček, tím víc fotomobil. Chystaná nokia bude mít pět objektivů

Vzhledem k tomu, co a jak Nokia představovala letos v průběhu roku, se můžeme domnívat, že tentokrát přijde řada na skutečně špičkový model. Novinka by měla nést označení Nokia 9, nebo Nokia 10.

Na internetu se teď objevily první snímky přístroje, který by mohl být předmětem premiéry. A ty potěší především příznivce špičkových fotomobilů. Čínský server ithome.com totiž „ulovil“ snímek chystaného modelu s pěti čočkami fotoaparátů na zádech. Ty jsou společně s diodovým bleskem a infračerveným senzorem (pro ostření) uspořádány do tvaru šestiúhelníku s jednou čočkou uprostřed.

U uskupení fotoaparátů je jen nápis Zeiss, není u nich nijak naznačeno, k čemu by mohly sloužit. Musíme si tedy počkat, až nám to Nokia. Jistotou je optický zoom, ale otázkou zůstává jeho hodnota. Jedna z čoček by také mohla sloužit pro pořizování širokoúhlých snímků. A jistě se dočkáme různých softwarových kouzel za pomoci kombinace a výřezů ze snímků z jednotlivých kamer.

Nokia se bude tímto modelem nepochybně chtít vrátit na výsluní na poli fotomobilů, kam patřila v dobách symbianových smartphonů i v době nástupu systému Windows Phone. Mluví se o tom, že by se mohlo vrátit označení PureView, které nesly špičkové modely Nokia 808 a Nokia Lumia 1020, ale na snímku toto označení vidět není. Každopádně by si ho inovativní fotoaparát jistě zasloužil.

Nokia je první značkou, která používá pět čoček. To, že počet čoček foťáků výrazně poroste, naznačil už Huawei letošním špičkovým smartphonem P20 Pro, jehož sestava s celkovými 68 megapixely zvládá různá softwarová kouzla i „hybridní“ pětinásobný zoom a dones okupuje nejvyšší příčku v hodnocení fotomobilů DxO Mark. Huawei teď přidá další modely se třemi foťáky: Mate 20 a Mate 20 Pro. Právě ty bude chtít nová Nokia překonat.

Zajímavostí je, že design zadní části nového modelu se podobá patentovým nákresům společnosti Zeiss, ale ta ve svém patentu navrhla systém rotujících objektivů s jedním snímačem. Chystaný model otočný mechanismus mít nebude, takže pod každým objektivem by měl být samostatný snímač. To je dnes asi jednodušší řešení, které navíc v praxi může posloužit k oněm softwarovým hrátkám s daty z různých snímačů.

Chystaný model by se také měl zařadit na špičku i ostatní výbavou. Jako první nokia dostane aktuální procesor Snapdragon 845, který stále patří na špičku v oblasti výkonu. K tomu tu bude obligátní čistý operační systém Android, tentokrát snad ve verzi Pie 9.0. Jak to všechno nakonec bude, se tedy dozvíme 26. září.