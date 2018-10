Samsung utekl čínským konkurentům. Má první smartphone se čtyřmi foťáky

Samsung jako světová jednička je od začátku roku pod masivním útokem čínských značek, především Huaweie, Honoru a Xiaomi. Tlak překvapivě nestojí jen na agresivních cenách, ale i na technologických inovacích. Huawei jako první na jaře představil smartphone s trojitým hlavním fotoaparátem a v podobě modelu Mate RS i telefon se čtečkou otisků v displeji. Tu ještě dřív uvedlo i Vivo.

Samsung zareagoval až v druhé polovině roku, o to víc je jeho odpověď agresivní a překvapující. A to hned v několika směrech. Ukázalo se, že Samsung dokáže pružně na reagovat na konkurenci, protože mnohé podzimní novinky (A7, J4+ a J6+) přicházejí na trh poměrně krátce po předchůdcích a z mnoha dřívějších vyjádření značky se ani žádné rozšíření řad J a A nečekalo.

Navíc modely řady A přinášejí inovace fotoaparátu, které jsou na trhu zatím neobvyklé (A7), nebo v případě modelu A9 je to vůbec první telefon s takovým fotoaparátem. Překvapením je i to, že Samsung vícečočkové fotoaparáty přinesl nezvykle do střední třídy místo do nejlepších modelů.

Model A7 s trojitým foťákem představil Samsung jen virtuálně a právě v těchto dnech se tento model začíná prodávat. Technicky zajímavější a podstatně dražší model A9 si už zasloužil velkou premiéru v Miláně, kde jsme si telefon také mohli poprvé osahat a vyzkoušet.

Samsung A9 je první smartphone na světě se čtyřmi objektivy hlavního fotoaparátu. Dosud má tři objektivy hlavního fotoaparátu Huawei P20 Pro a výše zmíněný Samsung A7. Huawei je top model s cenou přes 20 000 korun, Samsung A7 stojí 8 990 korun. Zcela nový Samsung A9 je někde uprostřed, bude stát 14 990 korun.

Než se pustíme do popisu největší inovace Samsungu A9, tak musíme dodat, že telefon má celkem pět objektivů, čtyři vzadu a jeden vpředu. Stejný počet má i zmíněný Huawei P20 Pro, který má tři vzadu a dva vpředu. Čtyři objektivy v sestavě dva vpředu a dva vzadu má víc telefonů na trhu. Ale čtyři hlavní, to je opravdový unikát. Ale na druhou stranu asi i průkopník trendu, se kterým se příští rok budeme setkávat častěji.

Čtyři objektivy jsou rozděleny takto: hlavní s běžným ohniskem, širokoúhlý, zoom a pomocný objektiv pro práci s hloubkou ostrosti. Samsung je seřadil na telefon vertikálně pod sebe v pořadí odshora: širokoúhlý, zoom, hlavní a pomocný. Všechny objektivy jsou poměrně blízko sebe, takže z praktického hlediska by to při ovládání nemělo vadit, ale uživatel si bude muset držení telefonu při fotografování hlídat. Blesk je pod sestavou objektivů umístěn samostatně.

Celá sestava má rozlišení 47 megapixelů, ale to je samozřejmě zavádějící. Největší rozlišení má hlavní fotoaparát s 24 megapixely. Zoomový objektiv má rozlišení 10 Mpix, širokoúhlý objektiv 8 Mpix a pomocný monochromatický 5 Mpix. Nejsvětelnější je hlavní objektiv s clonou f/1.7, což je nadprůměrně dobrá hodnota. Zoom i širokoúhlý objektiv mají světelnost f/2.4 a pomocný monochormatický má clonu f/2.2.



Telefon nebude mít plynulé přibližování a oddalování záběru, vždy se přepínají jednotlivé objektivy samostatně. Širokoúhlý zabere 120 stupňů, což je opravdu hodně, zoom je pak dvojnásobný vzhledem k hlavnímu objektivu. V praxi sestava zajistí všechny běžné režimy fotografování, v čemž je na trhu unikátní. Ale třeba zoom by mohl být větší než dvojnásobný, Huawei P20 Pro umí opticky přiblížit třikrát.

Dodejme, že telefon využívá umělé inteligence pro rozpoznání scén a další kouzla při fotografování. O optické stabilizaci výrobce nemluví, odhadujeme, že ji ani jeden z objektivů nemá. Test fotoaparátu přineseme v samostatném článku, zatím telegraficky hodnotíme, že to vůbec není špatné. Pokud vás zajímá přední snímač, tak ten má také rozlišení 24 Mpix jako hlavní objektiv vzadu, ale clonu jen f/2.0, což je průměrná hodnota.

Design telefonu odpovídá stylu Samsungu. Hrany jsou zaoblené, rámečky vpředu minimální, ale tradičně s proužkem pod i nad displejem, který tak nemá výřez. Je tu i jedna věc, kde se Samsung zcela jistě inspiroval u koncernu Huawei, a tou je barevný přechod krytu. V Česku se bude prodávat A9 v černé barvě a v modrém provedení, které přechází od zelenkavé po sytou modrou. Tlačítka a další detaily jsou v kontrastním modrém zbarvení. Gradientní růžovo-červená barevná kombinace se v Česku prodávat nebude.

Hardware Samsungu A9 není vůbec špatný, ale na druhou stranu je jasné, že výrobce nemohl ohrozit nejvyšší řadu S. Takže telefon dostal procesor Snapdragon 660. K němu přidal nadprůměrných 6 GB operační paměti a taktéž v základu neobvykle štědrých 128 GB uživatelského místa. To lze rozšířit až o 512 GB s pomocí paměťové karty. Nadprůměrná je i baterie, která má kapacitu 3 800 mAh, jiná letošní „áčka“ mají o 500 až 800 mAh menší kapacitu článku.

A9 není vyloženě malý telefon. Důvodem je displej s úhlopříčkou 6,3 palce. Je typu Super AMOLED a má rozlišení 2 220 x 1 080 pixelů. Rozměry telefonu jsou 162,5 x 77 x 7,8 mm a hmotnost je 183 gramů. Na trh přijde Samsung A9 s Androidem 8.0, aktualizace na letošní devítku lze očekávat až v příštím roce. Zajímavostí je, že čtečka otisků je vzadu, přitom jiné podzimní novinky A7 nebo J6+ ji mají na boku, což je asi lepší varianta. Je to však především otázka osobního vkusu.

Samsung A9 se u nás začne prodávat v polovině listopadu a k dostání bude jen jedna paměťová varianta ve dvou výše uvedených barvách. Cena 14 990 Kč není nízká a na českém trhu to bude mít telefon docela těžké, protože se bude potkávat s mnoha zlevněnými nebo agresivně naceněnými top modely. Jenže ani jeden nemá čtyři objektivy hlavního fotoaparátu. Tipujeme, že mnohem větší prodeje může Samsung očekávat od podstatně levnějšího modelu A7, jehož tři objektivy jsou také výjimečné.