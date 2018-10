Nejmíň tajemná novinka Pixel 3 chce být nejlepším fotomobilem

V rámci své tiskové konference věnované zařízením od Googlu představila firma i očekávané mobilní telefony Pixel 3 a Pixel 3 XL. Ty, o kterých jsme už téměř všechno věděli. Google si z toho v úvodu krátkým videem udělal i malou legraci. Do videa sestříhal sestříhal reakce různých osobností internetového světa na úniky informací o pixelech. Video ale nemělo v podstatě hlubší význam, kromě toho, že se pak Google vlastně k dříve uniklým specifikacím nijak nevyjadřoval.

Pojďme si je zrekapitulovat. Pixely jsou smartphony s procesorem Snapdragon 845 a 4 GB RAM paměti, duálním předním a jedním zadním foťákem, stereo-reproduktory, USB-C konektorem nebo třeba bezdrátovým dobíjením. Oba telefony se liší jen velikostí a použitým displejem. Rozměry menšího modelu jsou 145,6 x 68,2 x 7,9 mm, u většího pak 158 x 76,7 x 7,9 mm.

Menší pixel má displej s úhlopříčkou 5,5 palce a rozlišením 2 160 x 1 080 pixelů, poměr stran je tedy 18:9. Větší má pak 6,3palcový panel s výřezem, poměr stran je tedy 18,5:9 a rozlišení 2 960 x 1 440 pixelů. Oba displeje jsou typu AMOLED a umožňují tak například Always-on funkci.

Exkluzivní funkce

Namísto specifikací se ovšem Google věnoval některým konkrétním funkcím, kterými se Pixely 3 odlišují od konkurence. Protože upřímně, z hlediska výbavy to vlastně není nic moc, v tomto ohledu jsou telefony tuctové. Google ale zdůrazňuje výhodu v podobě čistého Androidu a v podstatě okamžitých aktualizací na novou verzi, včetně brzkého příchodu funkcí, které budou pro ostatní telefony uvolněny v systému až později. Letos je to znát víc, než dříve.

Například v USA s Pixely 3 spustí Google funkci Call Screen, která přijme hovor za vás a v reálném čase nabídne na displeji přepis toho, co si telefon s volajícím povídá. Kdykoli můžete takový hovor ukončit, nebo se naopak rozhodnout jej od „automatu“ převzít. Funkci teď dostávají nové Pixely, postupem času přijde i na starší modely. Ale zatím jen v USA, nikde jinde.

Nové Pixely také dostanou jako první (příští měsíc) nové funkce Google Assistant, které Google představoval už při představené nové verze Androidu 9.0 Pie. Ovládání chytré domácnosti tak bude opět o něco jednodušší, ale mnohdy opět jen pro americké zákazníky.

Specialitou bude také neomezené úložiště Google Photos – a to ne ve „vysoké kvalitě“, jak je obvyklé pro všechny uživatele, ale v originální kvalitě. Zákazníci s Pixely získají také půl roku YouTube Music zdarma.

Jedna záležitost, kterou se Google chlubil, se týká designu. Zadní část telefonu je totiž z jednoho kusu skla, ale má dvojí povrchovou úpravu: lesklou i matnou. Záda by tak neměla být tak náchylná na zachytávání otisků prstů. Na druhou stranu jsme sami zvědavi, jak to bude v praxi vypadat, protože pak už skoro použití skla na zadní části postrádá smysl: výrobci ho používají kvůli lesku, matný povrch může být z jiného materiálu, který není tak náchylný k rozbití.

Zázračný fotoaparát

V zadní části telefonů se také ukrývá asi jejich největší poklad: fotoaparát. Google se chlubí, že to bude opět ten nejlepší foťák v mobilu a během tiskové konference ukázal spoustu pádných důvodů, proč by tomu tak mohlo být. A to navzdory tomu, že oproti současným trendům má foťák jen jednu čočku.

Google namísto duální sestavy aplikuje chytré algoritmy, které dodávají foťáku opravdu úžasné schopnosti. Oproti dosavadním modelům si telefony polepší ve všech ohledech a vzhledem k tomu, že i po roce patří Pixel 2 a Pixel 2 XL k nejlepším fotomobilům, máme se nač těšit. Lepší bude snímání v obtížných světelných podmínkách a především v noci. Pixely už téměř nebudou potřebovat blesk, dobře exponované mají být osvícené i tmavé části obrazu. Vylepšena byla funkce HDR+.

Nově přináší čip Visual Core i další pokročilé funkce. Tak třeba druhou čočku pro zoom nebo hrátky s hloubkou ostrosti telefon nepotřebuje i proto, že obojí zastane chytrá elektronika. Bokeh efekty budou přesnější díky tomu, že telefon pořídí více snímků a z drobného pohybu v nich lépe odliší jednotlivé předměty a hrany. Totéž vlastně použije i při zoomu: drobný pohyb (třes) ruky vytvoří sadu vzájemně malinko posunutých snímků, jejichž pixely použije telefon k tomu, aby i při zoomu poskládal fotku v plném rozlišení a parádními detaily. Něco podobného už používá iPhone XS, Google ale dovádí tuto funkcionalitu o něco dále.

Velkým lákadlem pak bude funkce pro zachycení ideálních fotek. S Pixely 3 už prý nikdy nepromeškáte ten správný okamžik. Telefon totiž vlastně fotografuje průběžně a se snímkem, který vznikne po stisku spouště, uloží i řadu předcházejících i následných fotek. Algoritmus pak uživateli navrhne tu nejlepší, kterou se vyplatí definitivně uložit do alba. Funkce se jmenuje Top Shot.

Profi nástroje nejsou třeba

Aby Google ukázal, jak skvělý fotoaparát v jeho nových modelech je, oslovil řadu osobností fotografického světa. Propagovat nový foťák tak má třeba slavná fotografka Annie Leibovitz. Má to být podle představitelů Googlu vůbec poprvé, co tato fotografka spojí své jméno v propagaci některé „fotografické“ značky. Google také ve spolupráci s vydavatelstvím Condé Nast nechal Pixely 3 nafotit titulní strany sedmi magazínů, které se objeví na pultech amerických obchodů příští týden. Jde například o tituly GQ, Traveller, Glamour nebo W.

Krátký filmeček pak s telefonem natočil známý filmový režisér Terrence Malick, čímž chce Google ukázat i skvělou schopnost natáčet video.

Vysoké ceny

Nové modely Pixel 3 a Pixel 3 XL opět nebudou vůbec levné smartphony. Základní menší model ve verzi se 64 GB paměti vyjde na 799 dolarů, což je v přepočtu téměř 18 000 korun bez daně. Jen s přičtením daně by tak česká cena mohla být necelých 22 tisíc, pokud se sem novinka vůbec dostane. Dostupnost předchozích generací byla dost problematická a nejspíš to tak zůstane: Google oznámil, že prodej začne doma a později na vybraných trzích, mezi kterými samozřejmě Česká republika chybí.

K dispozici bude i verze s dvojnásobnou porcí úložiště za stodolarový příplatek. Více paměti (alespoň zatím) pixely mít nemohou, slot na karty chybí a větší paměťová verze představena nebyla. Větší provedení začíná na 899 dolarech a verze se 128 GB vnitřní paměti přijde na 999 dolarů. Jeho české ceny (s daní) by tak mohly dosáhnout hodnot 24 500 a více než 27 000 korun.

Kromě slotu na microSD karty chybí pixelům i slot na druhou SIM. Nové modely by ale nejspíš měly podporovat i eSIM, alespoň na domácím trhu, kde budou zařazeny i do nabídky vlastního operátora Googlu: Project Fi.