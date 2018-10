Huawei Mate 20 Pro může být nový král smartphonů. Nechybí mu vůbec nic

Smartphony řady Mate měly u Huawei vždy trochu výjimečnou pozici. Představovaly skutečnou špičku, byť možná pro trochu užší publikum, než na jaké cílily modely řady P. Bylo to i kvůli tomu, že modely Mate měly vždy obří displeje, zatímco typy P se k nim postupně propracovaly.

Letošní příchod špičkového P20 Pro ovšem tak trochu sebral řadě Mate vítr z plachet: obrovský 6,1palcový displej a revoluční fotoaparát znamenaly, že tehdy starší model Mate 10 v podstatě rychle upadl v zapomnění. A s napětím jsme čekali, s čím se Huawei „vytasí“ u chystané řady Mate 20. Zdálo se totiž, že se oproti P20 Pro už není kam posouvat.

Na hranice možností

Jenže Huawei nás dovedl překvapit. Nový Mate 20 Pro je tak nadupaný smartphone, jak jen to dnes vůbec technicky jde. Je tu opravdu všechno včetně špičkového procesoru Kirin 980, přes 6 GB RAM a velké vnitřní paměti (128 GB). To je nicméně nutný základ, který špičkový smartphone musí mít. Ona „dokonalost“ modelu Mate 20 Pro leží ve spoustě detailů.

Telefon dostal v podstatě vše, o čem se spekulovalo. Je tu čtečka otisků prstů v displeji, nechybí moderní 3D skenování obličeje s infrapřísvitem pro odemčení i ve tmě. Displej má 2K rozlišení a je zahnutý, telefonu nechybí bezdrátové dobíjení a dokonce umí fungovat jako bezdrátová nabíječka pro jiné přístroje. Je tu odolnost vůči vodě a prachu (IP68), obří baterie (4 200 mAh) s možností dobít za 30 minut 70 % její kapacity.

Vylepšení se dočkal i úžasný trojitý fotoaparát: černobílou čočku nahradil barevný snímač se širokým záběrem, takže se celkově rozšířily možnosti zoomování scény. Novinka toho umí opravdu hodně a my už jsme ji mohli vyzkoušet před její světovou premiérou, tady jsou naše dojmy.

Malý velký

První, čím Huawei Mate 20 Pro příjemně překvapí, je jeho velikost a to, jak působí v ruce. Telefon dostal dnes klasickou konstrukci „skleněného sendviče“, kdy je mezi dvěma vrstvami tvrzeného skla kovový rám. Zpracování je parádní, novinka Huaweie dostala zaoblení jak u displeje, tak u zadní plochy. Telefon díky tomu hezky padne do dlaně.

Nemuselo by tomu ovšem tak být, kdyby celkové rozměry byly příliš obří. Ale nejsou. I přesto, že displej má úhlopříčku 6,39 palce (pravda, tady se čekalo i víc), tak rozměry zařízení zůstávají velmi střídmé: 157,8 x 72,3 x 8,6 mm. Jen pro představu, aktuální P20 Pro má 155 x 73,9 x 7,8 milimetru. Díky zaoblení působí Mate 20 Pro v ruce především mnohem štíhleji, než co napovídají uváděné rozměry.

Výřez nesmí chybět

Samotný displej novinky si také zaslouží hodně pozornosti, jde o v současnosti asi nejkomplikovanější panel v celé produkci. Kombinace zahnutí přes hrany a přítomností výřezu už sama o sobě není nic obvyklého. Vzhledem k výřezu tu nechybí ani zaoblení v rozích. Displej je samozřejmě typu AMOLED a navíc dostal špičkové rozlišení 1 440 x 3 120 pixelů. Je tedy parádně jemný, i barevné podání je skvělé.

Výřez v horní části se opět dá šikovně skrýt, u AMOLED panelu to vypadá velmi dobře. V samotném výřezu se schovává řada senzorů: kromě přední kamery také infračervený snímač, projektor infraobrazu, diodová svítilna či senzor přiblížení a samozřejmě sluchátko. I proto má Mate 20 Pro poměrně výrazný výřez, zatímco kolega Mate 20 si vystačí jen s kapkovitým zakrojením (o tom v samostatném článku).

V displeji samotném nechybí čtečka otisků prstů, která se podle nás nachází na dobrém místě, uživatel nebude mít potíž se na ni trefit. Funguje rychle a je spolehlivá. Komu přeci jen nebude vyhovovat, může si užívat rychlého odemykání obličejem. Technologie je tu stejná jako u špičkových iPhonů, čímž je zaručena větší bezpečnost i rychlost odemykání. Huawei se chlubí asi 30% zrychlením oproti svým starším modelům. Krátce jsme rychlost porovnali s iPhonem XS Max a můžeme říci, že je v obou případech zhruba stejná.

Gesta a nový Android

Novinka přichází na trh s novým Androidem 9.0, samozřejmě s typickou nadstavbou Huawei EMUI. Ta byla tentokrát kompletně přepracována, dostala trochu inovovanou grafiku a u Huaweie se chlubí tím, že byly také silně zredukovány počty položek v menu nastavení. Ke kýženým funkcím se prý dostanete rychleji. Pravdou je, že je menu přehlednější, někdy ovšem i díky tomu, že některé položky byly skryty pod rozklikávací popis „pokročilé nastavení“. Sem tam se tedy stane, že se k detailnějším věcem bude třeba proklikat trochu více. Ale obecně na nás působí nové EMUI čistším a přehlednějším dojmem.

Telefon je skvěle vyladěný a i předsériové vzorky byly rychlé a pracovaly bez jakéhokoli zadrhávání. Ostatně, Huawei to vyjadřuje i čísly: oproti starším modelům se prý spouštění aplikací zrychlilo až o 51 %, plynulost v aplikacích je lepší o 42 % a odezva na klepnutí na displeji je v průměru o 47 % lepší.

Podobně jako u „sériového“ Androidu 9.0 si tu může uživatel vybrat ze dvou způsobů ovládání: buď s klasickými virtuálními tlačítky v dolní liště, nebo s pomocí gest. Ta jsou mírně změněná oproti tomu, co má Android od začátku, a hlavně se dají využít i tahy ze stran obrazovky. Na gesta si asi budeme trochu zvykat, ale vypadají jako elegantní způsob ovládání telefonu. V EMUI zůstala i volba podoby úvodní obrazovky: kdo chce, může tu mít „šuplík“ s aplikacemi, jinak je standardem klasika v podání Huaweie, tedy vše na hlavních obrazovkách.

Naopak z čistého Androidu přebírá Huawei nové funkce Dashboard a sadu pro takzvaný Digital wellbeing. Telefon dovolí lépe pracovat s různými možnostmi jeho používání, včetně „nuceného“ odpočinku.

Fotoaparát ještě úchvatnější

Vylepšení se dočkal i trojitý fotoaparát. U toho jsme čekali, že jej Mate 20 Pro převezme z typu P20 Pro a jen přidá nové softwarové triky. Ale to jsme se mýlili. Základ je tu stejný: hlavní 40megapixelový čip, k tomu trojitý zoom a osmimegapixelový čip. Ale 20MPix černobílý snímač tu chybí, namísto něj má Mate 20 Pro barevný širokoúhlý snímač se stejným rozlišením.

Rozšiřují se možnosti „pohledu na scénu“. Zástupci firmy přitom tvrdí, že ztráta černobílého snímače uživatele trápit nemusí. Ten sloužil především pro lepší získávání informací o jasu bodů ve špatném osvětlení, to dnes díky pokroku v kvalitě snímačů zvládne i barevný čip. Černobílý Leica režim tu nadále je, vše je opět laděno ve spolupráci s věhlasnou fotografickou značkou. U Huaweie přiznávají, že černobílý režim už nebude tak věrný jako u P20 Pro, ale rozdíly jsou prý minimální a zisk v podobě širokého záběru to prý bohatě vynahradí.

Pravdou je, že pro většinu uživatelů bude široký záběr asi větším lákadlem než dedikovaný monochromatický čip. Fotoaparát jsme si už krátce vyzkoušeli a musíme uznat, že je perfektní. V obtížných světelných podmínkách jsme si zkusili pořídit vždy pár snímků s Mate 20 Pro a P20 Pro, posun v kvalitě je znát. Foťák ještě lépe zvládá kontrasty a zdá se, že ztráta černobílého senzoru se opravdu na kvalitě fotek nijak negativně neprojevuje. Fotoaparát novinky samozřejmě detailně otestujeme.

A je tu ještě jedno nové lákadlo. Tím je speciální režim pro natáčení videa, který dovede ze scény odfiltrovat barvu a ponechat ji pouze na postavě v záběru. Kdo zná film Sin City, tak ví, o čem je řeč. Tato možnost ukazuje sílu AI foťáku, vychází totiž z funkce rozpoznávání postav a jejich pohybu. Spolehlivě to funguje s jedním člověkem v záběru, ale dají se vymyslet i situace s více lidmi. Videa mohou být hodně působivá. Co se samotné AI týče, ta rozpozná na 1 500 scén oproti zhruba 500 u P20 Pro.

Odpovídající cena

Špičkovému smartphonu téměř nic nechybí. Vlastně, není tu 3,5mm audiojack a telefon nedostane ani elektronickou SIM (eSIM). To je ovšem vše. Naopak zde najdeme specialitu v podobě nové paměťové karty, kterou Huawei nazývá NM Card nebo také nanoSD.

Pro uživatele, kteří chtějí rozšířit paměť, to bude trochu komplikace, protože nová karta bude asi hůře k sehnání a kdo ví, jaké budou ceny. Z hlediska praktičnosti dává ovšem nová karta smysl. Má totiž přesně tvar nanoSIM, a tak se vejde do stejného slotu: z hlediska uspořádání hybridních slotů to přináší do budoucna určitou výhodu. Uvidíme, jestli se nový formát ujme.

Ještě jednu drobnou specialitu musíme zmínit. Mate 20 Pro má stereo reproduktory, které nejsou vidět: nahoře slouží k ozvučení sluchátko, dole se zvuk line z prostoru USB-C konektoru. I po připojení nabíječky je přitom zvuk stále dostatečně hlasitý a sytý.

I takový detail ukazuje, jak moc je Huawei Mate 20 Pro vyspělým smartphonem. Huawei si za to ovšem nechá pořádně zaplatit, půjde o jeho nejdražší běžný model. Cena startuje na částce 24 999 korun. V prodeji bude novinka od 1. listopadu a u nás budou k dostání tři barevné varianty: černá, twiligt s barevným přechodem a nová modrá s neobvyklou povrchovou úpravou zadního krytu. Huawei jí říká Hyper optical pattern a jde o mírné zdrsnění zadní plochy, po přejetí nehtem působí jako vinylová deska. Podle nás je to nejhezčí z nabízených provedení a je nejméně náchylné na otisky prstů. Globálně budou dostupné ještě dvě další barvy: růžová a zelená.