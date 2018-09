Samsung agresivně útočí. Nový A7 s trojitým foťákem stojí jen 8 990 Kč

Samsung pro letošek původně plánoval jediný model v řadě A, hned z kraje roku představenou A8. Posléze rozhodnutí změnil a představil i levnější A6. Ovšem oba telefony jen stěží mohou konkurovat agresivní nabídce čínských značek Xiaomi, Honor nebo Huawei, které střední třídy dokonale opanovaly. Navíc Samsung tradičně nepatří k levným značkám, takže za konkurenty zaostával výbavou i cenou.

Třeba ani jedno z áček nemá dvojitý hlavní foťák s různými ohnisky, který konkurence dává do mnoha modelů. Respektive na českém trhu má dvojitý hlavní foťák jen model A6+, Samsung A8 pak má dvojitý přední fotoaparát. V obou případech ale druhý snímač slouží jen pro hrátky s hloubkou ostrosti.

Jenže situace na trhu se teď podstatně změní. Nejprve přichází na trh model A7 s trojitým zadním foťákem a za tři týdny v Miláně představí Samsung model A9, který bude mít dokonce čtyři zadní objektivy. Tímto krokem firma výrazně utíká konkurentům, protože trojitý foťák má na trhu zatím jen Huawei P20 Pro, což je však úplně jiná cenová kategorie a čtyři objektivy nemá zatím žádný přístroj. Samsung tak posílá vzkaz kritikům, že málo inovuje.

Přitom obě novinky Samsungu patří do střední třídy a model A7 dostal navíc velmi příznivou cenu. Začne se prodávat v první polovině října za 8 990 Kč, což je stejná cena jakou aktuálně chce Samsung za model A6+. Výbava je přitom lepší, což platí o procesoru, operační i uživatelské paměti a samozřejmě o fotoaparátu. Novinka má v podstatě až na úhlopříčku displeje (a logicky fotoaparát) stejnou výbavu jako Samsung A8, který ale i po výrazném zlevnění stojí 9 990 Kč.

Tři fotoaparáty

Samsung Galaxy A7 má celkem čtyři fotoaparáty, tři vzadu a jeden vpředu. To některá média vedlo v minulých dnech k tomu, že tento model očekávala pro říjnovou premiéru na kterou začal Samsung rozesílat pozvánky s indícií směřující ke čtyřem objektivům. Jenže 11. října bude představen v Miláně model A9, který by čtyři zadní snímače měl mít.

U A7 jsou tři snímače vzadu a jeden vpředu. Přední má rozlišení 24 Mpix, fixní ohnisko a světelnost f/2.2. Samozřejmě mnohem zajímavější je zadní trojice snímačů. Sestava je v principu podobná (nikoliv stejná) jako u Huaweie P20 Pro. To znamená, že telefon nemá trojitý optický zoom, ale jen dvojnásobný. A ještě udělaný obráceně.

Základní objektiv má rozlišení 24 Mpix při výborné světelnosti f/1.7. Ohniskovou vzdálenost výrobce neuvádí, ale bude to klasický záběr. Druhý objektiv totiž není zoom směrem nahoru, tedy pro přiblížení, ale přesně naopak, je to superširokoúhlý objektiv. Má záběr 120 stupňů, rozlišení 8 Mpix a světelnost f/2.4. Třetí snímač je monochromatický a slouží pro variování s hloubkou ostrosti. Má rozlišení 5 Mpix a světelnost f/2.2.

Z výčtu snímačů je jasné, že sestava bude fungovat podobně jako u Huaweie se třemi objektivy, ale druhý objektiv místo přiblížení nabídne širokoúhlý záběr. Samsung to nenazývá přímo jako zoom, ale technicky prostě každý z hlavních objektivů nabídne jinou hloubku ostrosti. Důležité je, jak to bude celé fungovat. Pravděpodobně bude možné jen skokově měnit záběr. U Huaweie sestava tří objektivů funguje výborně, pokud bude sestava samsungu stejně povedená, bude mít konkurence co dělat.

Další drobná novinka

Telefon má ještě jednu zajímavou inovaci, tedy pro Samsung, třeba Sony to mělo už dávno. Čtečka otisků je nyní na boku přístroje. To je změna, ostatní samsungy ji měly vzadu u fotoaparátu nebo vpředu pod displejem. S tím souvisí i přesunutí sestavy objektivů na bok, už nejsou uprostřed zadní části jako u všech jiných samsungů.

Procesor výrobce nekonkretizuje, ale podle sestavy osmi jader a taktu 2,2 respektive 1,6 GHz to bude Exynos 7885, který najdeme i v modelu A8. Stejná je i kapacita operační paměti 4 GB a uživatelské 64 GB. Tu lze doplnit paměťovkou s kapacitou až 512 GB. Jiný je AMOLED displej, při stejném rozlišení 2 220 x 1 080 pixelů (FHD+) má úhlopříčku 6 palců. Model A8 má displej s úhlopříčkou 5,6 palce.

Rozměry telefonu jsou 159,8 x 76,8 x 7,5 mm a hmotnost je 168 gramů. Baterie má kapacitu 3 300 mAh. Další výbava je obvyklá, telefon má NFC, podporuje LTE kategorie 6 a telefon se bude dodávat s Androidem 8.0. V prodeji budou na českém trhu tři barevné varianty: černá, modrá a zlatá.

Samsung A7 je šance značky výrazně uspět ve střední třídě. Důležité bude, jak se výrobci podařilo sestavu tří objektivů odladit. Pokud vše bude fungovat dobře, má Samsung na pár měsíců náskok. Ve střední třídě se asi konkurenci minimálně do konce roku zareagovat nepodaří. Navíc konečně značka nasadila zajímavou cenu, která z modelů A6+ a A8 dělá v podstatě neprodejné zboží. Pokud tedy výrazně nezlevní, což tipujeme.