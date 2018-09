Samsung chystá překvapení. V říjnu představí čtyřnásobnou zábavu

Samsung neprožívá ideální rok. Modely Galaxy S9 zůstaly za očekáváním, oproti loňským předchůdcům jsou sice vylepšené, ale zásadní inovace nepřinesly. Přes počáteční nadšení jejich prodeje nedosahují hodnot u předchůdců. A aktuální novinka Galaxy Note 9 asi situaci nezachrání, je to specifický smartphone s dotykovým perem a s vysokou cenou.

Aby Samsung zachránil předvánoční prodeje, které jsou z celého roku největší, tak přichystal ještě jednu novinku. Nutno dodat že nečekanou. Premiéru totiž bude mít už 11. října v Miláně. Což je neobvyklý termín, obvykle Samsung po srpnovém Notu do konce roku už žádné zásadní modely s globální premiérou nepředstavoval.

Oficiální oznámení doprovází slogan 4x fun, tedy čtyřnásobná zábava. Že by mělo jít o čtyři fotoaparáty, dokládá věta z oznámení: Zachyťte zábavu se Samsungem při příležitosti oslavy uvedení nového přístroje.

Uvidíme, zda se pod sloganem skrývá už známé provedení se dvěma zadními fotoaparáty a dvěma předními, což by nebylo až tak zajímavé. Podobnou konfiguraci foťáků mají mnohé telefony na trhu. Samotný Samsung má u letošního modelu A8 jeden hlavní snímač vzadu a dva vpředu.

Mnohem zajímavější by byla varianta se třemi či dokonce čtyřmi objektivy na zadní straně. To sice je ve střední třídě, kam áčka od Samsungu patří, nevídané, ale pokud se chce Samsung aktivně bránit čínským konkurentům, byla by to jedna z možných cest.

Dodejme, že Nokia chystá telefon, který bude mít hned pět hlavních fotoaparátů a jeho premiéra bude o necelý týden před Samsungem. Zatím nejdále to dotáhl Huawei u modelu P20 Pro, který má tři hlavní fotoaparáty. S více objektivy se budeme příští rok setkávat často, bude to jedna z hlavních inovací smartphonů.

Původně se předpokládalo, že Samsung do konce roku představí první ohebný-rozevírací smartphone. Tomu slogan příliš neodpovídá. Ovšem můžeme se dočkat překvapení.

Uvedení ohebného samsungu ještě letos potvrdil samotný šéf mobilní divize Samsungu DJ Koh. Ovšem v souvislosti s ohebným samsungem se spekuluje s uvedením až v listopadu na vývojářské konferenci v San Franciscu. Odhaduje se, že by se pravděpodobně měl jmenovat Galaxy X a měl by stát přes 40 000 korun.

Samsung je pod velkým tlakem od stále agresivnějších čínských výrobců. Tedy zejména od Huaweie. Ten chystá uvést novinku Mate 20 16. října a už oznámil rovněž uvedení ohebného smartphonu.