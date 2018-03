Test Samsungu Galaxy S9+. Drobné změny přinesly téměř dokonalý smartphone

Samsung udává u špičkových smartphonů v mnohém tón. Byl to právě on, kdo u svých nejlepších modelů před několika lety roztáhl displej, kam až se dalo, a dokonce jej „přehnul“ přes hranu. Zahnutí displeje teď zůstává jakýmsi znakem nejlepších samsungů, v nejvyšší třídě je jednoduše bez zahnutého zobrazovacího panelu nepořídíte. Jihokorejský výrobce se tím výrazně odlišuje od konkurence, která k tomuto prvku sahá spíše výjimečně.

Dnes se detailně podíváme na model S9+, který má tradičně větší displej než typ S9 a přidává k tomu i jednu další zajímavou odlišnost. Premiérově má totiž tento model duální fotoaparát. Právě ten je prvkem, který udělal překvapivě velký krok kupředu – ne tak v kvalitě snímků (i když i ta se posunula k lepšímu) jako hlavně v technických možnostech.

Nevypadá to pořád stejně?

Vypadá. Design letošních modelů se od předchozí generace v zásadě neliší, jsou tu jen drobné retuše. Už v předchozí generaci se podařilo Samsungu maximalizovat plochu displeje v poměru k celkové ploše telefonu, u S9+ došlo jen k nepatrnému posunu. Vždyť zatímco u předchůdce zabíral displej 84 % čelní plochy, u novinky je to 84,2 %. To je skutečně neznatelná hodnota.

Přitom na první pohled se zdá, že Samsung dal displeji více prostoru, než říkají čísla. Je to ovšem trochu trik - S9+ má totiž rozměry 158,1 x 73,8 x 8,5 mm. Sice to znamená, že je na výšku o 1,4 mm nižší než loňský S8+, ale šířka narostla o čtyři desetiny milimetru. Menší výška tak znamená menší rámečky nad a pod displejem. Ale šířka mírně navyšuje rámečky po stranách, což je důvod, proč poměr plochy displeje k ploše telefonu vlastně nijak nenarostl.

Navíc se nám zdá, že se trochu zmenšil poloměr zaoblení rohů, což je společně s menšími okraji nahoře a dole jeden z poznávacích znaků oproti loňskému modelu. Bezpečně lze pak S9+ identifikovat podle zadní části - tady se totiž nachází duální fotoaparát a pod jeho sestavou je umístěna čtečka otisků prstů. Tak to zatím žádný jiný samsung neměl. Díky svislému uspořádání prvků lze S9+ snadno odlišit i od Galaxy Note 8.

Plusy a mínusy Proč koupit? špičková výbava

perfektní fotoaparát

elegantní design

vysoký výkon

dobrá výdrž baterie

Proč nekoupit? lesklé tělo se zapatlává

bez pouzdra se snadno poškodí

vyšší cena Kdy? polovina března Za kolik? 24 490 Kč

To nemá čtečku otisků v displeji?

Ne, nemá, i když se o jejím nasazení spekulovalo už u loňských modelů. Samsung stále tuto technologii do svých přístrojů neuvedl a je možné, že si počkáme ještě nečekaně dlouho. I S9+ tak vsadil na klasiku, tedy samostatnou čtečku otisků. Konstruktéři tentokrát s jejím umístěním na zádech telefonu očividně počítali od začátku a ne jako u loňských modelů, u kterých se vzadu objevila asi na poslední chvíli.

Díky tomu je umístěna správně v ose telefonu, což výrazně zlepšuje její ovládání. Ale úplně ideální to není. Čtečka se sice ovládá mnohém lépe než u loňských modelů, ale oproti konkurenci tu vidíme mírné nedostatky. Samsung ji sice umístil níže než loni, takže se dá lépe nahmatat a ani uživatelé s kratšími prsty nebudou mít problém, jenže je hodně blízko fotoaparátu. Oproti konkurenci má menší plošku a také není hmatově tak odlišena jako u některých jiných přístrojů. Uživatel si tak musí na její umístění trochu zvykat a čtečka prst nenavádí tak intuitivně jako u některých soupeřů. Ale funguje rychle a spolehlivě, dobře se u ní dají využívat i gesta (třeba pro stažení notifikační lišty).

Co odemykání obličejem?

Loňské modely uvedly možnost odemykání obličejem a také detekcí oční duhovky a tyto možnosti u Galaxy S9/S9+ zůstávají. Novinkou je obě možnosti při odemykání zkombinovat, což má vést k lepší spolehlivosti detekce. Podle našich prvních dojmů se zdá, že to funguje, ale rozdíl není kdovíjak dramatický. Spíš jde o to, že se uživatel nemusí tolik soustředit na správnou vzdálenost telefonu od obličeje.

Samotná detekce je rychlá, ale opravdu záleží na tom, jestli se zrovna na telefon díváte zpříma a z vhodné vzdálenosti, která je přibližně půl metru. Pak se telefon odemyká bleskurychle, jenže jakmile není pozice ideální a je potřeba s ním hýbat, reakční doba se pochopitelně prodlužuje. Čtečka otisků je z tohoto hlediska jistotou, navíc při jejím použití není třeba telefon probouzet vypínacím tlačítkem nebo stiskem virtuálního home tlačítka.

Jsou tu ještě nějaká vylepšení?

Samozřejmě, byť na první pohled to tak nevypadá. Hodně parametrů zůstává papírově stejných nebo velmi podobných, což platí třeba i pro použitý hardware. Model S9+ dostal nový procesor Exynos 9810 Octa, nebo Snapdragon 845. V Evropě se prodává verze s procesorem Exynos, S9+ jej doplňuje o 6 GB RAM. Tato sestava je samozřejmě o něco výkonnější než ta loňská, ale v praxi to asi nebude příliš důležité. Jisté je, že S9+ patří k nejvýkonnějším smartphonům na trhu.

Je tu samozřejmě nový Android 8.0, který si Samsung předělal tradičně trochu po svém. Uživatelské prostředí se zásadně neliší od předchůdců, ale několik drobných kroků vpřed tu přece jen je. Třeba lépe vyřešené skrývání lišty s ovládacími tlačítky. Home tlačítko je stejně jako loni citlivé na sílu stisku, displej to pak nahrazuje jen přidržením ikon – objeví se u nich kontextové menu. Toto má lépe vyřešeno třeba BlackBerry, které menu otevírá gestem.

Displej zůstává alespoň podle parametrů i našich dojmů nejspíš stejný. Úhlopříčka je 6,2 palce, rozlišení 1 440 x 2 960 pixelů a kryje ho sklo Gorilla Glass 5. My jsme si bohužel trochu nechtěně vyzkoušeli jeho odolnost - pád z asi sedmdesáticentimetrové výšky na boční hranu a displej zanechal na telefonu viditelné stopy. Ale krycí sklo displeje přežilo bez prasklin. Nemusí to být samozřejmě pravidlo, skleněný povrch v kombinaci s kovovým rámem je velmi elegantní řešení, ale na druhou stranu také hodně náchylné. A to i na zachytávání otisků prstů.

Z hlediska konstrukce se sluší zmínit ještě odolnost vůči vodě a prachu, telefon splňuje certifikaci IP68. Celkové zpracování pak hodnotíme velmi pozitivně.

Nové jsou také barvy, ve kterých se S9+ prodává. Kromě konzervativní černé, ve které je hezky nenápadný a skrývá ony hrany displeje, je tu elegantní fialová, světle modrá a šedá barevná varianta. Barvy jsou tlumené a telefonu velmi sluší, sami se nedovedeme rozhodnout, která z nich vlastně působí nejlepším dojmem.

Jaká je výdrž baterie?

I tady pozorujeme mírný posun, za který nejspíš může novější verze Androidu a lepší odladění s procesorem. Nejde o dramatický nárůst, však také kapacita baterie 3 500 mAh zůstala od loňska zachována, stejně jako nabíjení pomocí USB-C nebo bezdrátové dobíjení. S Galaxy S9+ ovšem snáze než s S8+ přežijete dva dny na jedno nabití, což je u lepších smartphonů takový standard. Při vysokém vytížení je ovšem jasné, že jde S9+ vybít i za jediný den.

Výdrž telefonu lze ovšem dobře demonstrovat použitím fotoaparátu. S9+ nám posloužil coby hlavní fotoaparát během návštěvy ženevského autosalonu a za den jsme tam s ním pořídili neuvěřitelných 1 200 snímků. To baterii samozřejmě zatíží, nicméně večer měl telefon stále asi 30 % kapacity k dispozici. Pravda, k ničemu dalšímu jsme ho v podstatě nepoužívali.

A jaký je tedy ten fotoaparát?

Samozřejmě špičkový. Samsung udává v tomto ohledu krok a foťák S9+ se opět posouvá o něco vpřed. Pravda, konkurence je velmi neúprosná a v detailech dovede pořizovat i lepší snímky, často má ovšem S9+ navrch. Je to také díky tomu, že telefon dostal nové technické možnosti, které u konkurence nenajdeme.

Duální foťák tu má uspořádání, které má jednu hlavní čočku s běžným širokým úhlem záběru a druhou dvojnásobnou ohniskovou vzdáleností. To tedy dává Galaxy S9+ dvojnásobný optický zoom. Obě čočky mají za sebou schován dvanáctimegapixelový čip, takže není při zoomu potřeba dělat kompromisy. Odlišnosti tu nicméně jsou – hlavní foťák má rekordní světelnost f/1,5, zatímco ten druhý „jen“ f/2,4. V noci není tedy zoom tak efektivní, naopak hlavní fotoaparát umožňuje pořizovat snímky i za velmi špatných světelných podmínek.

Ukázka zoomu

Skvělá světelnost ovšem teoreticky přináší jeden problém - za opravdu dobrých světelných podmínek by bylo světla na snímač až příliš a snímky by mohly být přepálené. Software by se totiž v takovém případě dostal na dolní hranici citlivosti čipu a dále už by nešlo s množstvím světla nic dělat. V Samsungu proto přišli s řešením - Galaxy S9 i S9+ dostaly u hlavního fotoaparátu (u S9 je to vzadu jediný fotoaparát) proměnlivou clonu.

Ukázka zoomu

V ostrém světle tak telefon automaticky přicloní, v modulu je jednoduchá mechanická clona, která tuto změnu umožňuje. Není ovšem variabilní, její hodnota je f/2,4, tedy jako standardní clona u zoomového objektivu. V manuálním režimu focení lze clonu ovládat ručně.

Foťák tak pořizuje opravdu skvělé snímky a dává uživateli široké možnosti nastavení. Věnovat se mu samozřejmě budeme detailněji, a to v porovnání s různými soupeři.

Krom fotografií je tu samozřejmě spousta dalších režimů. Novinkou je například natáčení superzpomaleného videa, kdy telefon zachytí okamžik dlouhý asi 0,2 sekundy frekvencí 960 snímků za sekundu. Je tu automatický režim, který zpomalení spustí při detekci pohybu v definovaném okně, nebo režim ruční. Obojí chce trochu cvik a správně se strefit, výsledky jsou ovšem skvělé. Telefon umí pořizovat skvělá panoramata, je tu samozřejmě režim pro fotografování s rozostřeným pozadím a plně manuální režim.

Co umělá inteligence?

Umělá inteligence je pojem, který se v poslední době do smartphonů dere. U Samsungu s ní také počítají, ale nedávají ji možná tolik na odiv. Chytré algoritmy tak telefon používá třeba k lepšímu rozpoznávání obličeje a možnosti vytvářet vlastní animované emoji, které vzniknou naskenováním vašeho obličeje. Naopak se třeba Samsung nechlubí, že by zásadně toto řešení zasahovalo do focení, byť je velmi pravděpodobné, že sílu nových funkcí při něm telefon využívá.

Kromě toho tu je asistent Bixby, který je znám už z předchozích modelů. Opět má svoje vlastní tlačítko (na levém boku), které ho rychle spustí. Hlasové pokyny v češtině ovšem stále k dispozici nejsou, takže Bixby je pro našince spíše takovým univerzálním přehledným agregátorem zpráv a událostí – propojí se s kalendářem, e-mailem, Facebookem a dalšími aplikacemi, do toho přidává vlastní návrhy ze zdrojů od Samsungu i z různých portálů a dalších interních aplikací.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy S9+ je špičkový prémiový smartphone, který nemá žádné dramatické nedostatky. To ovšem neznamená, že musí být vaší automatickou volbou. Konkurence je totiž více než dost a většinou u ní významně ušetříte. Ostatně, už ve vlastní stáji má hodně soupeřů - kromě Galaxy S9+ si totiž můžete pořídit menší Galaxy S9 s úhlopříčkou 5,8 palce. Přijdete ovšem o zoom u fotoaparátu, nicméně na druhou stranu ušetříte. Za menší model zaplatíte 21 990 korun místo 24 490 korun v případě Galaxy S9+. A to stojí za úvahu. V obou případech jde o částky za základní varianty s vnitřní pamětí 64 GB, později budou totiž v prodeji i verze s 256 GB paměti, za které si bude nutno připlatit. Naopak připlácet není třeba za dualSIM provedení. To je k dispozici ve volném prodeji za stejné peníze jako verze na jednu SIM u operátorů.

Dalším soupeřem je Samsung Galaxy Note 8, který má pro změnu o desetinu palce větší úhlopříčku displeje a chlubí se dotykovým perem. Má i duální foťák podobných parametrů, jen ne tu variabilní clonu. A hloupě umístěnou čtečku otisků prstů. Oficiálně ovšem stojí vysokých 26 290 korun, příplatek za pero a malinko větší displej se nám zdá trochu zbytečný.

Pak jsou tu loňské modely Galaxy S8 a Galaxy S8+, což jsou stále skvělé smartphony s vysokým výkonem, parádním fotoaparátem a perfektní výbavou. Nebýt té divně umístěné čtečky otisků prstů, asi by jim nebylo moc co vytýkat. Galaxy S8 stojí oficiálně 17 990, větší model pak 20 990 korun. To je solidní úspora, navíc se dá očekávat, že modely mohou ještě zlevnit (nebo přijde opět oblíbený cashback).

Soupeři se však rekrutují i z oblasti konkurenčních značek. Huawei například má špičkový Mate 10 Pro, rovněž s duálním foťákem a další perfektní výbavou. Jeho displej je šestipalcový, ale s nižším rozlišením, chybí tu třeba bezdrátové dobíjení, ale zase je tu větší baterie. A vyjde na 18 990 korun. Mezi soupeři také musíme zmínit iPhone X. Jeho ceny ovšem začínají na 29 990 korunách, což je skutečně hodně vysoko.

Další konkurenti? Třeba prémiová Nokia 8 Sirocco s menším displejem, ale skutečně luxusním zpracováním. Ta bude stát asi 20 tisíc korun. Nebo třeba Asus Zenfone 5z s vykousnutým displejem, který by se měl také pyšnit výhodnou cenou, ale na trh přijde asi až v květnu. U značek jako Sony, LG a HTC si ovšem na skutečnou odpověď na Samsung Galaxy S9+ musíme počkat.