Šéf Samsungu: ohebný smartphone bude ještě letos, nejspíš v listopadu

U čínského Huaweie prý pracují na plné obrátky, aby na trh co nejdříve uvedli svůj smartphone s ohebným displejem. Firma dělá vše proto, aby svůj kousek představila dříve než Samsung, který je v této oblasti jejím hlavním rivalem. Dlouho se očekávalo, že Samsung svůj ohebný smartphone představí zkraje příštího roku, nejspíš na veletrhu CES v Las Vegas. A tak by Huaweii stačilo jen telefon ukázat někdy koncem roku. Jenže teď se karta obrací.

Šéf mobilní divize Samsungu DJ Koh totiž v rozhovoru pro server CNBC řekl, že korejská firma uvede svůj ohebný smartphone už tento rok. Oním místem, kde by podle Koha mohl být nový smartphone představen, je vývojářská konference, kterou Samsung pořádá 7. až 8. listopadu v San Francisku. To je tedy o hodně dříve, než se očekávalo, a konkurenci to nedává moc prostoru pro nějaké manévrování.

Huawei už asi nemůže uspíšit už tak urychlený vývoj vlastního ohebného smartphonu a navíc nemá moc příležitostí, kde ho ukázat. I když jedna šance tu je: na 16. října naplánoval Huawei do Londýna premiéru modelů řady Mate 20 (více viz Huawei Mate 20 odhalen. Lepší verze bude mít čtečku otisků v displeji). Tady by tedy mohl výrobce ohebný smartphone alespoň zběžně ukázat, byť nejspíš telefon ještě zcela připraven nebude. Mohlo by jít o podobné překvapení, jaké přichystal Honor poodhalením modelu Magic 2 v Berlíně.

Sledovat tedy ono drama, kdo z výrobců přijde s ohebným smartphonem skutečně jako první, bude ještě zajímavé. Jisté je, že Samsung v tomto případě slibuje hotový produkt, nikoli nějakou nepoužitelnou hračku. Telefon má mít díky rozevírání některé zbrusu nové přidané funkce, slíbil Koh. Firma si prý udělala mezi zákazníky průzkum, zda mají o takový produkt zájem. A odpověď prý byla kladná.

Ohebné smartphony jsou asi nejočekávanější inovací v mobilním světě za několik posledních let. Mohly by se stát zásadním impulsem pro celé odvětví. Z počátku budou ovšem jistě hodně drahé, u domnělého Samsungu Galaxy X se mluví o ceně někde na úrovni 1 500 dolarů. U nás by se tak s daní a dalšími poplatky mohla cena vyšplhat ke čtyřiceti tisícům korun.