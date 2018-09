Huawei Mate 20 odhalen. Lepší verze bude mít čtečku otisků v displeji

Mate 20 byl spatřen v uplynulém týdnu na veletrhu IFA v Berlíně. Kdosi neopatrný si nedal pozor a telefon v pouzdře ukázal omylem kamerám španělského serveru Teknofilo.com. Na snímcích je jasně vidět nové uspořádání fotoaparátu na zádech telefonu: tři čočky a přisvětlovací dioda tu budou umístěny do čtverce v ose zad, což telefonu dodá dnes vcelku neobvyklý symetrický design.

Telefon v pouzdře nemá na zádech otvor pro čtečku otisků prstů, což potvrzuje spekulace, že by minimálně jedna varianta modelu měla mít čtečku v displeji. A také se z některých snímků zdá, že krycí sklo displeje je na bocích zaoblené.

Podle nejnovějšího úniku, který se objevil na fóru Reddit (tam doputoval z čínské sítě Weibo), tak redaktoři španělského serveru zachytili na snímcích špičkový Huawei Mate 20 Pro. Ten má mít čtečku v displeji (na zádech u tohoto provedení chybí) a zaoblené boční hrany displeje. Únik také potvrzuje vcelku výrazný výřez v displeji, do kterého se ovšem schová i kamera pro 3D rozpoznávání obličeje, což je funkce zatím vyhrazena jen loňskému iPhonu X.

Obyčejnější provedení Mate 20 pak nebude mít zahnutý displej a čtečka otisků prstů bude na zadní straně, což také ukazuje únik z fóra Reddit. Čočky fotoaparátu mají mít světelnost v rozsahu f/1,6 – f/2,4. V podstatě půjde jen o mírně vylepšený fotoaparát dosavadního typu P20 Pro s tím, že o hlavní vylepšení fotek se postará nový čipset Kirin 980 a jeho dvojitý procesor pro zpracování obrazových dat.

Modely Mate 20 budou útočit na titul nejlepších fotomobilů na trhu a můžeme očekávat, že to bude útok úspěšný. Co se další výbavy týče, na její potvrzení si budeme muset ještě počkat. Displeje by měly mít úhlopříčku 6,3 palce a u obyčejnějšího ze dvou očekávaných modelů by měl být výřez jen malý kapkovitý na jednu čočku foťáku. Zatím není potvrzené rozlišení displejů, je možné, že lepší z modelů dostane nějakou formu 2K displeje.