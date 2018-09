Smartphonová válka přinese bláznivý říjen. Tyto novinky budou stát za to

Pro výrobce mobilů je konec roku nejdůležitějším obdobím. Před Vánoci toho prodají nejvíc. To platí už dlouhá léta, ale dosud výrobci před Vánoci prodávali telefony představené mnohem dříve. Poslední důležité novinky se představovaly na veletrhu IFA v Berlíně na přelomu srpna a září, následovala sestava nových iPhonů v první polovině září a posledním mohykánem byl Note od Huaweie v polovině října. Konec roku pak patřil už jen prodejním oddělením výrobců.

Jenže letos panuje na trhu válka. Agresivní čínské značky chrlí jeden nový model za druhým a dávno rezignovaly na běžný roční cyklus. Takový, který zatím dodržují Apple, Samsung, HTC a někteří další tradiční výrobci. Jenže teď jsou pod silným tlakem čínských značek, které navíc agresivně bojují i proti sobě. A v případě Huaweie/Honoru i samy se sebou.

Dalším důvodem je, že čínské značky, ať už Huawei, Xiaomi, či Oppo s Vivem, za poslední dva roky spustily vlnu inovací a v mnoha směrech Samsung s Applem technologicky dohnaly, v některých pak už dokonce mají navrch. Zmínit můžeme čtečky v displeji nebo trojité fotoaparáty. Nemluvě o výrazně agresivní cenové politice. Další výrobci na to musí reagovat, nebo jim ujede vlak.

Jenže to znamená, že musí alespoň částečně srovnat krok s čínskými konkurenty ve frekvenci vypouštění novinek. Ale to částečně platí i pro čínské značky. Takový Huawei dříve také nechrlil novinky po dvou měsících. Jenže teď mu na paty šlape agresivní Xiaomi, které dlouhodobě jede strategii půlroční životnosti modelů.

Z dlouhodobého hlediska je otázkou, jestli je takový režim dlouhodobě udržitelný. Spíše ne, ale může to pročistit trh. Mnozí výrobci takovému tempu nebudou stačit a z trhu zmizí. Ať už to budou zavedené značky, nebo i menší výrobci z Číny.

Letošní říjen je dobrým důkazem zrychlených inovací a chrlení nových modelů. Zde je harmonogram:

Jako první se ukáže 5. října nová nokia. Premiéra je v Londýně a podle úniků informací by novinka měla mít neuvěřitelných pět objektivů u hlavního fotoaparátu. Zatím vede Huawei se třemi u P20 Pro.



Další týden přinese hned dvě premiéry v jeden den. Samsung zve na čtyřnásobnou zábavu ve třídě A, což lze přeložit jako telefon se čtyřmi fotoaparáty. Otázkou je, jestli budou čtyři objektivy vzadu, nebo dva vepředu a dva vzadu, což by tak zajímavé nebylo. V každém případě premiéra je 11. října v Miláně.



Ten samý den, ale tentokrát Pražský hrad. Tam se odehraje evropská premiéra Honoru 8X. V Číně tradičně výrobce telefony představuje o měsíc dřív, takže z dvojice 8X a 8X Max se do Evropy asi dostane jen ten první. Druhý s brutálním 7,1palcovým displejem je už asi pro starý kontinent moc. Ale uvidíme. Honor 8X je levnější varianta Honoru Play, srpnové novinky značky.



O víkendu si oddechneme, ale hned v úterý 16. října Huawei v Londýně představí top model Mate 20. Jediná tato premiéra není překvapením, Huawei řadu Mate představuje tradičně v říjnovém termínu. Mate 20 bude existovat ve více variantách, nejslabší Lite se přitom už na některých trzích prodává. V Londýně se ukáže základní model a vylepšená varianta Pro.



Zatím poslední říjnovou premiérou bude nový model 6T od značky OnePlus. Zde zatím přesné datum premiéry není oznámeno, buď by měla být hned po Huawei Mate 20, nebo o týden později.



Ale ani to nebude letos všechno. Zatím neoficiálně to vypadá ještě na nějaké novinky od Honoru, Samsung by pak měl v listopadu ukázat první skládací telefon, což oznámil sám šéf značky. A je víc než pravděpodobné, že nové modely ukážou Xiaomi a další čínské značky.