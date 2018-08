Magický smartphone bude opravdu bez rámečků. Dostane vysouvací mechanismus

George Zhao nás na tiskové konferenci na chystaný Honor Magic 2 jen nalákal. Začal tím, že v roce 2016 firma představila původní Honor Magic s krásným designem a AI funkcemi, v tom držel podle něj tento smartphone prvenství.

A letos firma ukáže nástupce tohoto modelu. Po téměř dvou letech nastal opět čas na inovativní model, který nezapadá do běžné linie smartphonů Honor. Magic 2 by měl být opět výjimečný kousek, hlavním lákadlem bude jeho displej. Ten by měl být skutečně roztažený po celé čelní ploše telefonu a rámečky budou minimální: a především, měly by být jak po stranách, tak nahoře a dole v podstatě stejné.

Určité drobné rozdíly v šířce rámečků tu možná budou, ale podle renderů, které Zhao ukázal, by to měl být zanedbatelný rozdíl. Honor snad v tomto případě nemlží, jistě si firma pamatuje na ostudu, kterou si uřízlo konkurenční Lenovo se smartphonem Z5, u něhož také při zveřejnění jakýchsi lákadel zmiňovalo (a ukazovalo) zcela bezrámečkový displej.

Po technické stránce by navíc opravdu pro rámečky různé tloušťky nemusel být důvod. Honor Magic 2 totiž schová selfie kameru a některé další prvky do vysouvací horní části. Ovšem ne po vzoru smartphonu Vivo Nex S, který má jen výsuvnou kamerku: u Honoru se bude vysouvat celý vrchní díl, může to připomínat třeba vysouvání tlačítek pro ovládání přehrávání hudby u někdejší Nokie N95. Na pole špičkových smartphonů se tak po letech vrátí vysouvací konstrukce, i když v trochu jiném pojetí než v minulosti.

V pořadí druhý Honor Magic by pak měl být skutečně špičkovým smartphonem. Zhao prozradil, že telefon dostane nový výkonný čipset Kirin 980, který má Huawei představit na tiskové konferenci v Berlíně zítra. Zhao prozradil ještě jeden detail, a to fakt, že novinka bude mít i novou generaci super-rychlého dobíjení.

To je však zatím vše, co o smartphonu víme. Kdy by se mohl světu představit, zatím není známo, ale zdržovat jeho premiéru příliš dlouho po představení nového Kirinu ani nedává smysl. Možné však je, že firma stroj uvede nejprve doma v Číně a teprve později pro další trhy. Ostatně, první Honor Magic se k nám nikdy nedostal.