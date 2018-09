Takto vypadá boj o zákazníky: pětkrát více dat a úhrada smluvní pokuty

„Přehnali jsme to s daty“ informuje na webových stránkách slovenský operátor O2. Od soboty 8. září totiž nabízí datově vylepšené neomezené tarify Zlatý a Platinový O2 Paušál: nově obsahují pětinásobně vyšší FUP. Výrazné navýšení dat se přitom nikterak nepromítlo do měsíčního paušálu. První jmenovaný tarif tedy při 30 eurech (zhruba 765 Kč) obsahuje nově až 15 GB dat, druhý pak za 45 eur (zhruba 1 150 Kč) nabídne až 30 GB dat.

Zákazník má u obou zmíněných tarifů na výběr mezi variantou s nižším FUP, kdy získá ještě finanční bonus na nákup nového zařízení (10 GB + 168 eur v případě Zlatého a 25 GB + 312 eur v případě Platinového O2 Paušálu), nebo právě variantou s vyšší datovou porcí. V tom případě ovšem již bez finančního bonusu.

O2 Slovakia (Twitter) @O2_Slovakia So Zlatým a s Platinovým O2 Paušálom si môžete od 8.septembra užiť 5-krát viac dát za nezmenenú cenu. https://t.co/IqorbicjPv odpovědětretweetoblíbit

Zákazníci českých operátorů toužící po větší porci základních dat mohou tedy slovenským protějškům jen tiše závidět. Za zhruba 765 korun, na něž v přepočtu vychází nižší tarif slovenského O2 (Zlatý O2 Paušál), totiž dostanou při úspoře zhruba 15 korun měsíčně jen datové drobky, nebo si musí naopak pár desítek korun připlatit a ani pak nedosáhnou na taková data, jaká nyní má slovenské O2.

Do uvedeného limitu se vejde pouze tarif českého O2. Free 1,5 GB stojí totiž 749 korun, nicméně v porovnání s maximálním možným FUP tarifu Zlatý O2 Paušál obsahuje pouhou desetinu dat. U konkurence je situace ohledně výše základních dat sice o něco příznivější, ale tarify vycházejí dráže.

Například Red Naplno 5 GB od Vodafonu stojí 777 korun, jenže za dvanáctikorunový příplatek obsahuje oproti slovenskému tarifu necelou polovinu jeho datové porce. A slavné to není ani u T-Mobilu: příplatek činí již více než 30 korun (Mobil M za 799 Kč/měsíc), ale k dispozici jsou pouze 4 GB. Nezachrání to ani akční nabídky obou operátorů v podobě 2 GB dat navíc: u Vodafonu je lze získat v aplikaci Můj Vodafonu, u T-Mobilu pak při objednání tarifu přes e-shop (více viz T-Mobile přidává k tarifům data navíc. Na prodejně ovšem nepochodíte).

Zlatý O2 Paušál versus tarify českých operátorů Tarif Volání/SMS FUP Měsíční paušál Zlatý O2 Paušál (O2 Slovakia) neomezené/neomezené 10 GB (+ bonus na nákup zařízení)/15 GB 30 EUR (765 Kč) Free 1,5 GB (O2) neomezené/neomezené 1,5 GB 749 Kč Mobil M (T-Mobile) neomezené/neomezené

4 GB + 2 GB v e-shopu 799 Kč Red Naplno 5 GB (Vodafone) neomezené/neomezené

5 GB + 2 GB v aplikaci Můj Vodafone 777 Kč

Podíváme-li se na maximální možnou datovou porci, kterou lze u neomezených hlasových tarifů získat, pak na tom nejsou tuzemští operátoři oproti slovenskému O2 až tak špatně. U českého O2 a Vodafonu je to shodně 20 GB dat, u T-Mobilu dokonce 60 GB, tedy dvojnásobek maximální datové porce Platinového O2 Paušálu.

Jenže jak již bylo výše zmíněno, slovenské O2 si za tento tarif naúčtuje v přepočtu zhruba 1 150 korun měsíčně. Zákazníkům tuzemských operátorů tedy opět zůstanou oči jen pro pláč.

Příslušný tarif od O2 vychází na 1 699 korun, Vodafone si řekne o 1 777 korun a T-Mobile si naúčtuje 2 499 Kč. Nutno dodat, že tuzemští operátoři oproti slovenskému O2 v současnosti neuplatňují roamingové limity (více viz Pozor na roamingové pasti. Pořádně napálit se můžete i v Evropě).

O2 Slovakia versus čeští operátoři (maximální FUP) Operátor Maximální FUP Tarif Měsíční paušál O2 (Slovensko)

25 GB (+ bonus na nákup zařízení)/30 GB Platinový O2 Paušál 45 EUR (1 150 Kč) O2 (Česko) 20 GB Free 20 GB 1 699 Kč T-Mobile 60 GB Mobil XXL 2 499 Kč Vodafone 20 GB Red Naplno 20 GB 1 777 Kč

Jaký maximální datový objem tedy získají zákazníci tuzemských operátorů při limitu 1 150 korun měsíčně? Hned zkraje se dá říci, že od předchozího srovnání se situace příliš neliší. Ale popořádku.



V případě O2 to bude oproti slovenskému tarifu jen pětina dat: 6 GB (tarif Free 6 GB), a to při 849 korunách měsíčně. Až 10 GB (8 GB + 2 GB při objednávce tarifu přes e-shop) lze při měsíčních nákladech ve výši 999 korun získat u

T-Mobilu (tarif Mobil L), u Vodafonu je to pak maximálně 12 GB (10 GB + 2 GB v aplikaci Můj Vodafone), a to při 1 077 korunách měsíčně (tarif Red Naplno 10 GB).

Platinový O2 Paušál versus tarify českých operátorů Tarif Volání/SMS FUP Měsíční paušál Platinový O2 Paušál (O2 Slovakia) neomezené/neomezené 25 GB (+ bonus na nákup zařízení)/30 GB 45 EUR (1 150 Kč) Free 6 GB (O2) neomezené/neomezené 6 GB 849 Kč Mobil L (T-Mobile) neomezené/neomezené

6 GB + 2 GB v e-shopu 999 Kč Red Naplno 10 GB (Vodafone) neomezené/neomezené

10 GB + 2 GB v aplikaci Můj Vodafone 1 077 Kč

Slovenské O2 má v boji o zákazníky kromě výše uvedeného pětinásobného navýšení FUP u vybraných tarifů bez navýšení měsíčního paušálu ještě jeden trumf. V případě přechodu od jiného operátora, tedy při předčasném ukončení smlouvy s konkurenčním poskytovatelem totiž za zákazníka uhradí smluvní pokutu. Jedinou podmínkou je, že nesmí být vyšší než 150 eur, tedy v přepočtu zhruba 3,8 tisíce korun.

Dodejme, že na Slovensku v současnosti působí čtyři mobilní operátoři. V roce 2015 na zdejší mobilní trh vstoupil po bok dlouholetých hráčů (O2, Orange, Telekom) nováček s názvem 4ka, za nímž stojí třetí největší slovenský poskytovatel internetu Swan společně se Slovenskou poštou (více viz Skvělé ceny platí i v Česku. Nový slovenský operátor odstartoval).

Nicméně právě ve srovnání se 4kou i datově vylepšené tarify slovenského O2 působí jako nezajímavé. „Čtyřka“ totiž nabízí neomezený tarif Sloboda ∞ +, který za 20 eur měsíčně (zhruba 510 korun) obsahuje zcela neomezená mobilní data. Jenže to není bez drobného háčku: neomezená data platí pouze v síti 4ky, v EU lze v rámci balíčku využít pouze 830 MB. Součástí tarifu je nicméně i balíček 1 GB dat v celé EU.

Dočkáme se navýšení dat i v Česku?

Určitě, ale v dohledné době to jistě nebude. Operátoři jsou na takové informace skoupí. Jedno je nicméně jisté: tuzemský trh nutně potřebuje čtvrtého operátora, který by rozčeřil stojaté vody. A nemusí jít přitom o neomezená data, po nichž někteří zákazníci českých operátorů volají.

Připomeňme v této souvislosti iniciativu #jsemneomezenej Jakuba Strouhala, který se letos v červenci rozhodl bojovat za neomezená mobilní data prostřednictvím sociální sítě. Ostatní nespokojené zákazníky tehdy vyzval, aby v konkrétní den a čas napsali na facebookové profily operátorů žádost o tarif s neomezenými daty (více viz Leží v nemocnici bez wi-fi, tak chce po operátorech neomezená data). Příspěvky, v nichž uživatelé Facebooku poptávají neomezená data, se na profilech operátorů objevují i téměř dva měsíce později. Tato snaha je ovšem víceméně zbytečná.

Jak například letos v květnu informoval generální ředitel Vodafone ČR Petr Dvořák, neomezené data budou moci operátoři nabídnout až ve chvíli, kdy budou mít domácnosti dostatečně rychlý pevný internet. Mobilní uživatelé by totiž podle něj mobilními daty nahrazovali pomalé pevné připojení. To by v některých místech extrémně zatížilo mobilní vysílače a snížilo kvalitu služby pro všechny uživatele (více viz Neomezené tarify jen tak nebudou, nahradily by wi-fi, říká šéf Vodafone).

A co alespoň výrazné navýšení základního datového objemu stávajících tarifů? Například O2 na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz reagovalo, že plány do budoucna s ohledem na konkurenci a burzu tradičně nekomentuje. Obdobné reakce jsme se dočkali i ze strany Vodafonu, předvídat kroky do budoucna nechce ani T-Mobile. V současnosti tak nezbývá jiná možnost, než se obrnit trpělivostí a doufat, že i některý z tuzemských operátorů zákazníky výhledově překvapí podobným krokem, který před pár dny učinilo právě slovenské O2.