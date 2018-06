Pozor na roamingové pasti. Pořádně napálit se můžete i v Evropě

Všeobecně platí, že stejně jako hlasové či textové služby čerpáme v EU za stejných podmínek jako doma i mobilní data. Pokud si uživatel vystačí s daty svého tarifu, pak nemusí vesměs nic řešit. Pozor ovšem při opakovaném dokupu dodatečných dat, do budoucna pak možná i u tarifů s vysokou základní datovou porcí. Zde už musí uživatel počítat s možností příplatků, využije-li operátor možnosti evropské regulace datovou spotřebu v roamingu limitovat.



Kolik tedy mohu maximálně spotřebovat dat, abych nic neplatil? K tomu slouží jednoduchý výpočet. Maximální datový objem čerpatelný v EU bez příplatku se vypočte jako podíl dvojnásobku ceny tarifu bez DPH a regulovaného cenového stropu pro roamingová data. Jeho výše se od 1. ledna 2018 snížila z původních 7,70 eura na šest eur, tedy v přepočtu na zhruba 154 korun.

Výše regulované velkoobchodní ceny za 1 GB dat Platné od Cenový strop v eurech Cenový strop v korunách (bez daně) * 15. 6. 2017 7,70 EUR 198 Kč 1. 1. 2018 6 EUR 154 Kč 1. 1. 2019 4,50 EUR 116 Kč 1. 1. 2020 3,50 EUR 90 Kč 1. 1. 2021 3 EUR 77 Kč 1. 1. 2022 2,50 EUR 64 Kč

* přepočteno kurzem z 13. 6. 2018

Jako modelový příklad jsme zvolili dva tarify O2, a to konkrétně Free 1,5 GB a Free 20 GB. Zatímco u nižšího tarifu za 749 korun (619 Kč bez DPH) lze bez příplatku čerpat data až do výše 8 GB, tak u vyššího za 1 699 Kč (1 401 Kč bez DPH) vychází limit na přibližně 18,2 GB. O2 nicméně u tarifů s vysokým datovým objemem (Free 10 GB a Free 20 GB) možnost účtovat příplatek v současnosti neuplatňuje. Pokud by toho ovšem některý ze zákazníků dlouhodobě zneužíval, pak operátor tuto možnost nevylučuje.

Takto končil evropský roaming Na ukončení roamingu v Evropské unii se zástupci členských států a Evropského parlamentu dohodli již v červnu 2015. Uzavření dohody o zrušení roamingových poplatků v EU předcházelo dvanáctihodinové jednání s evropskými zákonodárci (více viz Může to změnit celý trh. Roamingové poplatky v EU definitivně končí). Dohodu musely ovšem schválit ještě jednotlivé členské státy, měly na to šestiměsíční lhůtu. Europoslanci nakonec nový zákon přijali již 27. října 2015, a to v prvním čtení bez nutnosti dodatečných změn. Na možnost využívat mobilní služby v EU za domácí ceny jsme si ovšem museli počkat ještě další zhruba rok a osm měsíců. Zrušení roamingových poplatků v EU bylo poslední fází postupné regulace, s níž Evropská komise začala již v roce 2007. Poslední regulace stanovující nová pravidla pro účtování roamingu v unijních státech vstoupila v platnost 30. dubna 2016 - od tohoto data operátoři účtovali hovory, SMS a data v zemích EU stejně jako v Česku, k základnímu tarifu ovšem připočítávali roamingové příplatky za spotřebovanou jednotku, a to až do přelomového data 15. června 2017. Ke zrušení roamingových poplatků v EU mělo přitom původně dojít do konce roku 2015, tento termín Evropský parlament posvětil v dubnu 2014. Členské státy se ovšem následně dohodly na pomalejším modelu, který počítá s limity. Ty mají zamezit nadužívání domácích služeb v síti zahraničního operátora, v opačném případě může operátor zákazníkovi naúčtovat roamingové příplatky. Důvodem k jejich zavedení byla patrně i potřeba předejít takzvané roamingové turistice, tedy případům, kdy by si uživatel kvůli finančně výhodnějším službám pořídil SIM zahraničního operátora a posléze ji používal na území jiného státu.

Tarify s vysokým FUP nabízejí i konkurenční operátoři. Ani zákazníci Vodafonu využívající tarify Red Naplno 10 GB a Red Naplno 20 GB, či zákazníci T-Mobilu s tarify Mobil XL (FUP 16 GB) a Mobil XXL (FUP 60 GB) se rovněž v současnosti nějakých omezení ze strany svého operátora obávat nemusí.

„Naši zákazníci mohou i tyto tarify (Red Naplno 10 a 20 GB) používat v zemích EU a v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu stejně jako doma. Žádný speciální datový limit pro využití připojeni v zahraničí neuplatňujeme,“ informovala redakci Mobil.iDNES.cz Ivana Vejvodová z tiskového oddělení Vodafonu.

Limity aktuálně neuplatňuje ani T-Mobile. Nicméně podle vyjádření Tomáše Leixnera z tiskového oddělení operátora nelze jejich uplatňování do budoucna vyloučit.

Čerpám mobilní služby jako doma po celé Evropě?

Nikoliv. Nabízela by se sice odpověď, že evropská roamingová regulace se týká pouze unijních států, ale není to tak úplně pravda. Mobilní služby jako doma je totiž možné čerpat nejen na území všech 28 členských států (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie).

Regulace se vztahuje totiž i na státy Evropského hospodářského prostoru, tedy jmenovitě na Island, Lichtenštejnsko a Norsko. I zde je tedy možné volat, esemeskovat a datovat za ceny jako doma. Ale ani nyní není výčet úplný. V dalších destinacích zahrnutých do prvních roamingových zón se ovšem jednotliví operátoři již často rozcházejí.

Stačí si pohlídat jen Švýcarsko? Ne, roamingových pastí je více

Nejznámější a často zmiňovanou roamingovou nástrahou je Švýcarsko, které coby neunijní stát spadá u všech operátorů do druhé zóny. Jenže není zdaleka tak osamocené, jak by se mohlo zdát.



Zatímco například v případě Vodafonu lze bez obav z roamingových příplatků používat mobil jako doma také v Monaku, San Marinu či Vatikánu, tedy států nepatřících do EU, tak u O2 si konkrétně v Monaku za roaming již připlatíte. A to poměrně výrazně - se základním roamingovým tarifem (Svět Basic) totiž odchozí hovor vyjde na více než 42 korun, příchozí pak na více než 24 korun a 1 MB dat na závratných 240 korun. Chcete-li nicméně během návštěvy Monaka někoho pozdravit, učiňte tak raději přes textovku. Ta totiž vyjde „jen“ na zhruba 12 korun.

A T-Mobile? Ten všechny tři zmíněné destinace řadí standardně do druhé zóny. Minutový odchozí hovor tak vyjde na 35 korun, příchozí pak zhruba na polovinu (18 Kč). Levné nebude ani surfování na internetu, 1 MB dat vyjde totiž na 75 korun. Nejvýhodněji opět vyjde poslání SMS (9,60 Kč). Nicméně v případě návštěvy Vatikánu při využití mobilních služeb nezaplatíte oproti domácím sazbám ani korunu navíc. Jak je to možné?

„Informace uvedená na stránkách T-Mobilu je v pořádku. Prakticky vzato však Vatikán svého operátora nemá, vzhledem k velikosti území je plně pokryt italskými operátory, a zákazníci tedy ze Svatopetrského náměstí nebo Sixtinské kaple volají, smskují či datují jako doma,“ objasnil pro redakci Mobil.iDNES.cz Tomáš Leixner z tiskového oddělení.

A obdobná situace je také v případě San Marina. „Z většiny tam svítí italští operátoři, nicméně rozdíl je v tom, že San Marino má i vlastního mobilního operátora (spadá do zóny 2),“ upřesnil Leixner s tím, že velmi zřídka se stane, že se český zákazník připojí k síti sanmarinského operátora.

„V případě, že se zákazník připojí do této sítě, přijde zákazníkovi SMS s informací, ceníkem a čerpání dat musí schválit na uvítací stránce (respektive si zvolit balíček). Výdaje tak má pod kontrolou,“ dodal Leixner. Sanmarinského operátora T-Mobile nabízí kvůli maximální konektivity, italští operátoři totiž území tohoto státu nepokrývají stoprocentně.

Přihlášení do sítě jiného než unijního operátora se dá předejít

Stejně jako při pohybu v blízkosti hranic se Švýcarskem byste měli být opatrní během pobytu na Kypru. Severní část ostrova (Severní Kypr) totiž spadá pod Turecko, v blízkosti hranic se tak může telefon přihlásit k přeshraniční síti. A rázem jsou jednotlivé služby zpoplatněny.



Toto opatření může předejít i vysokým účtům způsobeným především čerpáním mobilních dat v roamingu, která jsou mimo EU opravdu drahá. U tuzemských operátorů se cena za 1 MB dat v roamingu mimo EU může vyšplhat až na 300 korun. Řada zákazníků si totiž po loňském červnu ve smartphonech aktivovala používání datových služeb při roamingu, při cestách do neunijních států je tak potřeba myslet na deaktivaci této možnosti. Operátor sice po chvíli obvykle pošle SMS s cenami, ale to už může být pozdě. Řešení není sice praktické, ale je snadné. V menu telefonu stačí změnit automatické vyhledávání sítě na manuální. Zabráníte tak automatickému přehlášení na silnější síť neunijního operátora, při slabém signálu budete muset ovšem operátora s lepším pokrytím vyhledávat ručně.

Například O2 se rozhodlo tyto situace radikálně vyřešit. Všem zákazníkům bez datových balíčků totiž v zemích mimo Evropskou unii automaticky vypne data. Služba se jmenuje Chytrá ochrana dat a zákazník si ji nemusí aktivovat. Výjimkou jsou datové balíčky Top svět, v jejich případě může zákazník data čerpat až do vyčerpání FUP balíčku. Poté se datové přenosy vypnou (více viz O2 výrazně zlevňuje data v zahraničí. Automaticky zamezí šíleným účtům).

Za domácí ceny si zavoláte třeba i z Indického oceánu

K Francii a Velké Británii náleží ještě zámořská území. V závislosti na domácím operátorovi si tak za stejné ceny jako doma zavoláte třeba i z Indického oceánu či Jižní Ameriky. V případě neomezeného tarifu (neomezené volání do všech sítí) tedy zcela zdarma. Obsahuje-li váš tarif pouze volné minuty do vlastní sítě, pak je volání z EU zpoplatněno sazbou pro volání do ostatních sítí.

Ale zpět k zámořským územím unijních států. Třeba Vodafone do první roamingové zóny zahrnuje také Francouzskou Guyanu, Guadeloupe, Martinik, Mayotte či Réunion, které jsou francouzskými zámořskými regiony, a rovněž také poloostrov Gibraltar a ostrovy Guernsey, Jersey a Man náležící Velké Británii.

To samé platí vesměs i v případě T-Mobilu. Výjimkou je pouze ostrov Mayotte z Komorského souostroví v Indickém oceánu, kde nelze SIM T-Mobilu využívat kvůli absenci roamingového partnera.



Většinu z uvedených území zahrnuje do regulované zóny také O2, výjimkou jsou pouze ostrovy Guernsey, Jersey a Man. Na nich si za mobilní služby připlatíte, operátor je zahrnuje do druhé zóny (zbytek Evropy). S roamingovým tarifem Svět Basic tak platí následující ceny - 42,35 Kč/minutový odchozí hovor, 24,20 Kč/minutový příchozí hovor, 12,10 Kč/SMS, 240 Kč/1 MB. S roamingovým tarifem Volání bez hranic (aktivovat lze pouze s paušálními tarify) se lze ovšem u hovorů (odchozí i příchozí) a textovek dostat na jednotnou sazbu 3,90 Kč, data ovšem stojí stále 240 Kč za 1 MB. U hovorů je nicméně účtován spojovací poplatek ve výši 49 korun.

„Jedná se o lokality, na které se nevztahuje žádná regulace. Místní operátoři tak oproti jiným velkoobchodním partnerům v EU nabízejí mnohonásobně vyšší ceny, za které nakupujeme roamingové služby pro naše zákazníky,“ vysvětlila tisková mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

Pozor na volání do jiného unijního státu. Záleží, odkud voláte

Volání do jiného unijního státu vás nemusí stát nic, ale můžete být i nemile překvapeni při pohledu na měsíční vyúčtování. V případě, že se vyskytujete se SIM českého operátora v jiném unijním státě, pak vás volání na zahraniční číslo jiného unijního státu nebude stát nic navíc nad rámec domácích sazeb. I v takovém případě totiž služby podléhají evropské regulaci.

Pozor ovšem na případy, kdy na zahraniční číslo jiného unijního státu voláte z Česka. V takovém případě jde totiž o mezinárodní hovor a na ten se EU regulace nevztahuje. Nastává tak paradoxní situace, kdy hovor z české SIM z Česka do Španělska je výrazně dražší než stejný hovor s tou samou SIM uskutečněný v roamingu třeba z Německa, Polska nebo Itálie. Rozdíl je opravdu výrazný - zatímco minuta takového hovoru v roamingu bude v závislosti na domácím operátorovi stát maximálně 3,50 Kč, tak při jeho uskutečnění z Česka vyjde až na téměř 38 korun.

Minutová sazba za hovor z Česka do Španělska T-Mobile (tarify S námi a Mobil/Twist) Vodafone (Volání do zahraničí/My EU**) O2 (standardní sazba/služba O2 NetCall *55) 12 Kč/15 Kč 11,50 Kč/4,03 Kč 37,78 Kč/9,90 Kč

** služba My EU umožňuje levnější volání do všech 27 zemí EU. Měsíční poplatek činí 100,83 Kč.

Některé tarify operátorů nicméně již v základu obsahují i volné minuty na volání do zahraničí, které jsou využitelné vesměs na volání do evropských států. V případě O2 jde o tarif O2 Free 20 GB (600 minut), u T-Mobilu pak o tarify Mobil XL (300 minut + 300 SMS) a Mobil XXL (1 000 minut + 1 000 SMS) a u Vodafonu o tarify Red Naplno 10 GB a Red Naplno 20 GB (shodně 1 000 minut).

Zástupci Evropského parlamentu a zemí Evropské unie se nicméně v noci na 6. června dohodli na pravidlech, která kromě jiného zlevní telefonování do jiné země Unie. A to možná již od května 2019. Zatímco v současnosti tak minutový hovor směrovaný z Česka do unijního státu vyjde až na téměř 38 korun, do roka by díky regulaci mohl vyjít na maximálně 6 korun. Zlevnit by mohly i SMS, a to na 1,86 Kč ze současných maximálních pěti korun (více viz SMS do ciziny může být levnější než doma, minuta hovoru bude za 6 korun).