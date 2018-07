Leží v nemocnici bez wi-fi, tak chce po operátorech neomezená data

V Polsku ani na Slovensku žádný problém Například polský T-Mobile nabízí neomezený hlasový tarif včetně neomezených dat již od 80 zlotých, tedy v přepočtu od zhruba 480 korun. Je ovšem nutné dodat, že plnou rychlostí si lze užívat internet jen do vyčerpání 10 GB, poté se rychlost sníží na maximálně 1 Mb/s. Vůbec nejlevněji lze v Polsku hlasový tarif s neomezenými daty pořídit u a2mobile. Vyjde na pouhých 20 zlotých (necelých 120 korun), ale je nutné počítat s rychlostním omezením datových přenosů (do 5 GB plná rychlost, od 5 do 10 GB maximálně 3 Mb/s, od 10 do 15 GB maximálně 1 Mb/s a nad 15 GB jen 512 kb/s).

Na Slovensku je volba podstatně omezenější. Žádný ze zde dlouhodobě působících operátorů (O2, Orange, Telekom) datově neomezený hlasový tarif nemá. Výjimkou je mladý hráč, operátor 4ka. Ten až do 1. září zvýhodňuje tarify Sloboda + neomezenými daty (platí na území Slovenska). Tarif Sloboda 100 + (100 minut + 100 SMS) vyjde na pouhých 8 eur (zhruba 205 Kč). Zcela neomezený tarif Sloboda ∞ + pak na 20 eur, tedy v přepočtu na 515 korun.