Skvělé ceny platí i v Česku. Nový slovenský operátor odstartoval

Předplacené karty Moja 4ka jsou od pondělí 5. října dostupné v prodejní síti Slovenské pošty, tedy na zhruba 1 500 místech po celém Slovensku. Pořízení SIM vyjde na 4 eura (108 Kč), cena odpovídá výši přednabitého kreditu na kartě. Na poštovních pobočkách lze pořídit i mobilní telefony. Zajímavější jsou však sazby za hlasové, textové a datové služby.

Slovenské ceny v Česku Operátor 4ka, který se oficiálně představil v neděli 4. října ve 14:44, má stejné ceny volání a SMS po celé Evropské unii. Takže i v Česku budete volat za přibližně 1,10 Kč za minutu a SMS bude stát stejně. Uváděný datový tarif (1GB za 1 euro), ale platí jen na Slovensku a ještě jen ve vlastní síti. V roamingu, tedy i v ČR, stojí 1 MB jako minuta volání nebo SMS, tedy 1,10 Kč. A pozor, stejnou sumu budete platit i za minutu příchozího hovoru. I tak jsou ceny operátora velmi výhodné a běžně se na ně u odchozích hovorů a SMS dostanete jen obtížně. Pro roaming v rámci EU je to pak zcela bezkonkurenční nabídka.

Za minutový hovor, odeslání SMS i 1 MB dat si operátor naúčtuje vždy pouhé čtyři eurocenty, v přepočtu tedy lehce přes jednu korunu. Tyto sazby jsou kromě Slovenska platné i v ostatních státech Evropské unie, tedy včetně Česka. Pro příhraniční oblasti na Moravě tak jde o zajímavou alternativu ke službám českých operátorů. Hovory jsou od počátku účtované po sekundách. MMS operátor v současnosti nepodporuje, a to kvůli všeobecně nízkému zájmu o tuto službu.

K předplacence Moje 4ka je možné objednat si i měsíční datový balíček s FUP 1 GB. Ve srovnání s obvyklými cenami je pak částka, kterou si operátor při jeho využití naúčtuje, naprosto směšná. Balíček totiž přijde na pouhé jedno euro, v přepočtu tedy na 27 korun. Operátor navíc počet uživatelem dokoupených balíčků nikterak neomezuje, omezením tak budou pouze finanční možnosti daného uživatele. Ale pozor, tento tarif platí jen ve vlastní síti, nikoliv v národním roamingu na Slovensku. Tam se platí 4 centy za 1 MB a přenosová rychlost je nízká.

Hrátky se čtyřkou přenesl nový hráč i do hodnot dobíjecích kupónů, které budou dostupné na 570 vybraných místech po celém Slovensku. Jejich hodnoty jsou totiž vždy násobkem čtyřky, konkrétně tedy 4 eura (108 Kč), 8 eur (217 Kč), 12 eur (325 Kč) a 16 eur (434 Kč). Samozřejmostí je možnost dobíjení kreditu na všech pobočkách Slovenské pošty s úhradou v hotovosti či platební kartou Poštovní banky nebo bezhotovostně Poštovní kartou. Platnost SIM je 16 měsíců od posledního dobití kreditu.

Nevyužitý kredit nepropadne, lze jej převádět

Další zajímavostí nového slovenského operátora je možnost převádění kreditu. Smyslem je především možnost sdílet kredit s někým, kdo jej nemůže v danou chvíli získat jiným způsobem. Na druhou stranu, pokud se uživatel s dostatečným předstihem rozhodne, že přestane využívat služby 4ky, tak nevyužitý kredit může převést na jiné číslo v síti. Minimální denní převoditelná částka je 1 euro (27 Kč), maximálně lze však denně převést 40 eur (téměř 1 100 Kč). Služba Přenos kreditu je bezplatná.

Zcela bez poplatků je také přenos čísla od jiného operátora do sítě 4ky. V současnosti pokrývá nový operátor vlastní sítí 40 % populace Slovenska, ještě do konce tohoto roku by rád dosáhl 50% pokrytí a do konce příštího roku pak pokrytí 80 % populace Slovenska.

„Slovenská pošta tímto krokem modernizuje své služby. Připomeňme, že denně obslouží asi 200 000 lidí. Příchodem 4ky se opět otevírá konkurenční boj mezi operátory na Slovensku, což je jasný krok k bourání hranic mezi státy EU,“ okomentoval vstup nového operátora na slovenský mobilní trh šéfredaktor portálu touchIT.sk Ondrej Macko.

Podle Macka je budoucnost 4ky závislá hlavně na postoji ostatních slovenských operátorů k otázce národního roamingu. Uzavřené partnerství má nový operátor v současnosti jen s operátorem Slovak Telekom. „Podle slov ředitele firmy Swan je na dosah dohoda i s dalším operátorem,“ podotkl Macko. Není přitom známo, zda jde o operátora Orange, nebo o O2 Slovakia.

„Rozhodující bod 4ky je v tom, že jedním pohybem má hned 1 500 prodejních míst po celém státě, což nikdo nemá. Ceny jsou nastavené tak, aby to byla nejlevnější nabídka na Slovensku. Jestli bude dobrá podpora, má tento operátor šanci získat do dvou let 10% podíl na trhu,“ zhodnotil Macko vstup nového mobilního hráče na slovenský mobilní trh.

Příchod nového hráče zbrzdila nevole konkurence

Společnost Swan, která společně se Slovenskou poštou za 4kou stojí, uspěla ve výběrovém řízení na přidělení frekvencí v pásmech 800, 1 800 a 2 600 MHz již koncem roku 2013. Jelikož jí však k poskytování plnohodnotných hlasových služeb scházela dohoda se stávajícími slovenskými operátory o komerčním pronájmu jejich mobilních sítí, fungovat začala až 13. března 2015. A pouze v omezeném režimu, kdy klienti mohli využívat pouze datové mobilní služby v síti 4G/LTE.

I když společnost do vybudování vlastní sítě investovala nemalé finanční prostředky (více než šest milionů eur), k plošnému poskytování hlasových služeb potřebovala využívat i pokrytí stávajících operátorů. Jelikož dosud zprovozněné vysílače Swanu pokrývají zhruba 40 % slovenské populace, potřebuje si pro plnohodnotné fungování pronajímat v nepokrytých oblastech vysílače konkurenčních operátorů.

Zpřístupnění svých sítí novému hráči se však zavedení operátoři bránili. Například Orange dosáhl u soudu vydání předběžného opatření, podle kterého nemusel svou síť Swanu zpřístupnit. I přes průtahy v jednání s operátory o národním roamingu se společnost rozhodla ke spuštění vlastní mobilní sítě i bez možnosti volání či posílání SMS. Mobilní služby v plném rozsahu chtěla přitom spustit již na podzim 2014.