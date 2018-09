T-Mobile přidává k tarifům data navíc. Na prodejně ovšem nepochodíte

Dva gigabajty mobilních dat navíc přidává T-Mobile až do konce října k neomezeným tarifům Mobil, konkrétně tedy k tarifům Mobil M, Mobil L, Mobil XL a Mobil XXL. V případě nejvyššího tarifu (Mobil XXL), který v základu obsahuje 60 GB dat, tak dodatečné 2 GB působí spíše jako datový drobek, ovšem u základního neomezeného tarifu (Mobil M) se nový zákazník díky akční nabídce dostane na 1,5násobku základní datové porce. Namísto 4 GB totiž za 799 Kč měsíčně získá 6 GB dat. Jenže to má drobný háček.

Dodatečná data lze získat totiž výhradně jen při online objednávce, tedy pouze na e-shopu operátora. V případě dožadování se stejného zvýhodnění při osobní návštěvě značkové prodejny T-Mobilu dotyčný tedy nepochodí. Uzavře-li smlouvu na místě, pak si bude muset vystačit pouze se základní porcí dat.

„Jde o podporu našeho e-shopu, takže zákazníci si mohou tuto nabídku aktivovat pouze online,“ vysvětlila redakci Mobil.iDNES.cz Pavla Hobíková z

T-Mobilu důvod tohoto omezení.

Dodejme, že zákazník, který si vybraný tarif sjedná přes e-shop operátora, bude dodatečná data dostávat po celou dobu platnosti smlouvy, tedy po dobu dvou let. Z toho tedy plyne, že na bezúvazkové varianty neomezených tarifů se akční nabídka T-Mobilu nevztahuje.

Konkurence je dražší, ale i výhodnější

V případě základního neomezeného tarifu (Mobil M) se T-Mobile touto akční nabídkou, co se týče porce mobilních dat, dostal na úroveň běžného neomezeného tarifu konkurenčního O2. Šest gigabajtů mobilních dat totiž v základu obsahuje tarif Free 6 GB, oproti T-Mobilu vyjde ovšem o 50 korun dráže (849 Kč/měsíc). Zákazník O2 může nicméně s 6GB datovou porcí počítat i při opakovaném prodloužení původního dvouletého závazku, nepředstaví-li O2 zcela novou tarifní nabídku. U T-Mobilu nemá totiž zákazník zaručeno, že operátor výše uvedenou akční nabídku zohlední i při prodloužení smlouvy.

Dva gigabajty dat k základní datové porci běžných tarifů přidává i Vodafone. V případě tohoto operátora si je ovšem mohou užít nejen noví, ale i stávající zákazníci. Stačí, když si je každý měsíc vyzvednou v aplikaci Můj Vodafone. Například u základního neomezeného tarifu Red naplno 5 GB (777 Kč/měsíc) se tak datový limit navýší na 7 GB. Zákazník Vodafonu tedy bez nutnosti uzavírat novou smlouvu získá o 1 GB více dat než jen nový zákazník

T-Mobilu, na měsíčním paušálu navíc oproti němu ušetří 22 korun.

T-Mobile oprášil i rok a čtvrt starý akční datový tarif

Kromě bonusových dat pro nové zákazníky, kteří si vybraný neomezený tarif zřídí přes e-shop, má T-Mobile aktuálně v nabídce i zvýhodněný datový tarif Extra Data. Jde o běžný datový tarif Mobil Data bezplatně rozšířený o měsíční balíčky 100 minut do všech sítí pro Mobil a 100 SMS do všech sítí pro Mobil. Že vám je tarif povědomý?

Nemýlíte se, stejné zvýhodnění operátor již skutečně nabízel. A to konkrétně loni od začátku června do poloviny července. Tarif Mobil Data vylepšený o bonusové jednotky byl tehdy lokální akcí v rámci mezinárodní kampaně týkající se spolupráce společnosti Deutsche Telekom (mateřská společnost českého T-Mobilu) s britskou hudební skupinou Gorillaz (více viz T-Mobile vylepšil nový tarif s 10 GB dat. Akce je časově omezená).

Časově omezená je nicméně i letošní nabídka: tarif Extra Data lze aktivovat totiž pouze do 30. září, a to výhradně jen online, tedy prostřednictvím webových stránek operátora. Výše měsíčního paušálu se pak shoduje s běžným tarifem Mobil Data, činí tedy 499 korun. Po vyčerpání volných jednotek stojí minuta hovoru 3,50 Kč a jedna SMS vyjde na 1,50 Kč.

Tarif zcela shodných parametrů s tarifem Mobil Data obsahuje i portfolio operátora O2. Jmenuje se Stříbrná O2 Data, FUP je rovněž 10 GB a i měsíční náklady a sazby za hlasové a textové služby jsou plně srovnatelné se tarifem T-Mobilu určeným pro dataře.