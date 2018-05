Neomezené tarify jen tak nebudou, nahradily by wi-fi, říká šéf Vodafone

Důvodem je podle něj nedostupnost vysokokapacitního optického připojení mobilních vysílačů.



„Rozvoj pevného vysokorychlostního internetu a optického připojení vysílačů brzdí zejména nedostatečná soutěž v pevných službách, pomalé tempo inovací v pevných sítích a komplikovaná výstavba sítí obecně,“ podotkl Dvořák.

Pokud by operátoři v současnosti nabídli neomezený tarif pro LTE, které na velké části ČR představuje tu nejkvalitnější alternativu připojení k internetu, využila by jej část domácností pro připojení domácích wi-fi modemů, což by v těchto místech extrémně zatížilo mobilní vysílače a snížilo kvalitu služby pro všechny uživatele. Pro pokrytí domácností pevným internetem přitom podle Dvořáka neexistuje státní koncepce, která by řekla, kde bude ČR za tři nebo pět let.

„ČTÚ chce na jedné straně regulovat mobilní sítě, ve kterých funguje konkurence, a na druhé straně tvrdí, že fixní internetové připojení regulaci nepotřebuje. Máme přitom jedno z nejpomalejších pevných připojení k internetu v Evropě. Například data Seznamu ukazují, že přes 80 procent českých domácností nemá doma ani 10 Mbit/s,“ uvedl Dvořák.

Nejrychlejší internetové připojení je podle serveru DSL.cz právě mobilní LTE s průměrnými rychlostmi až 50 Mbit/s.

Regulátor podle Dvořáka dlouhodobě nenastavil podmínky pro kvalitní pevný internet. Stát podle něj není schopen v rámci pevných sítí splnit závazek z vládního materiálu Digitální Česko, podle kterého mají mít v roce 2020 všechny domácnosti připojení alespoň 30 Mbit/s a polovina pak přes 100 Mbit/s.

Digitální agenda EU Digitální agenda ze dne 19. května 2010 je součástí strategie Evropa 2020. Jejím obsahem je způsob a role využití informačních a komunikačních technologií (ICT) s cílem odstranění nejrůznějších elektronických bariér v Evropě. Počítá s ICT při řešení globálních problémů, jako je například změna klimatu a stárnutí obyvatelstva. Zdroj: ČTÚ

Plán státní politiky v elektronických komunikacích (Digitální Česko) byl přijat v lednu 2011, výše uvedené cíle si v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu vláda stanovila v souladu s evropskou Digitální agendou (viz box).

„Potřebujeme, aby Český telekomunikační úřad (ČTÚ) měl ambiciózní koncepci rozvoje pevných sítí, aby bylo robustní pokrytí domácností, a potom může přijít čas pro neomezená mobilní data,“ podotkl generální ředitel českého Vodafonu.

Vodafone jde od loňského podzimu cestou nabídky neomezeného stahování v určitých kategoriích v rámci tematických balíčků Pass. Ty umožňují za měsíční poplatek neomezený přístup na video servery, chat, sociální sítě nebo servery s hudbou (více viz Vodafone spouští neomezené balíčky dat). Chystá přitom rozšíření jejich počtu například o balíček zaměřený na navigační služby.

„Měřit spotřebu dat není pro zákazníky jednoduché. Nemají představu, když se koukají deset minut na YouTube, kolik dat spotřebují a kolik je to bude stát. Když jim ale nabídnete neomezená data za určitou cenu, tak většina řekne, že to nepotřebuje. Řešením jsou naše Vodafone Passy. Když si někdo pořídí náš tarif se 7 GB dat a k tomu si koupí balíček se všemi Passy, tak má v podstatě neomezený internet,“ dodal Dvořák.

Petr Dvořák nastoupil do čela českého Vodafonu letos v únoru po Jiřím Báčovi (více viz Český Vodafone má nového ředitele). Před tím ve firmě působil jako viceprezident pro nefiremní zákazníky. Vodafone má v Česku 3,8 milionu zákazníků. Nedávno firma oznámila, že koupí největšího českého kabelového operátora UPC (více viz Obchod roku potvrzen. Vodafone koupil české UPC a další tři kabelovky).