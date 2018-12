Nevídané. Nejlevnější letošní iPhone bude dvousimkový, ale má to háček

Apple je znám svým konzervativním přístupem, nerad se přizpůsobuje většině, což můžeme v krátkosti připomenout hned na několika příkladech. Například když v roce 2009 Evropská unie schválila microUSB coby jednotný konektor pro nabíjení smartphonů, Apple se s touto snahou o standardizaci vypořádal vyvinutím vlastního rozhraní Lightning, které u iPhonů a iPadů používá od roku 2012. Jiný dosud u iPhonů nenajdete, ale už příští rok by ho měl vystřídat USB-C (více v článku Revoluce u Applu? iPhony přijdou o své konektory).



Apple dosud nechce ani slyšet o paměťových kartách. iPhony mají pouze vnitřní datová úložiště, uživatel si tak musí před koupí pořádně spočítat, s jakým paměťovým limitem si i do budoucna vystačí. U smartphonů s Androidem je paměťový slot naprosto běžný, nemají jej sice všechny vrcholné modely, drtivá většina však ano.



Třetím u iPhonů nemyslitelným prvkem je druhý slot na SIM. Zatímco příchodu paměťovek do iPhonů nic nenasvědčuje, odmítavé stanovisko ohledně druhého SIM slotu v Cupertinu pozvolna mění. Ne snad, že by museli, iPhony se prodávají velmi dobře a stále více jdou na odbyt ty nejdražší modely (více v článku Apple prolomil hodnotu bilionu dolarů). Ukazuje se však, že nabídka dvousimkového iPhonu by mohla společnosti významně pomoci v Číně, kde mají takto vybavené smartphony v oblibě.



Čína je největším odbytištěm chytrých telefonů, což v Applu velmi dobře vědí. Koneckonců právě tam se výborně prodává „desítka“, dosud nejdražší iPhone v historii, jehož cena začíná v USA na 999 dolarech a zájemce v tuzemsku vyjde nejméně na třicet tisíc korun. Nečekaně velký zájem o model X v Číně ukázaly už výsledky za poslední kalendářní čtvrtletí loňského roku, analytik společnost Kantar Worldpanel Dominik Sunnebo poptávku po tehdejší novince označil za ohromující (více v článku: Stal se hitem, přestože je jeho cena astronomická).

Dvousimkový iPhone už letos, ale jen v Číně

Redakce United Daily News uvádí, že Apple dvousimkový iPhone uvede už letos. Možnost provozu dvou SIM najednou má mít typ s 6,1palcovým LCD displejem, který má být z chystaného tria letošních iPhonů tím nejlevnějším. Doplní jej nástupce loňské „desítky“ s panelem o úhlopříčce 5,8 palce spolu s jeho 6,5palcovou zvětšeninou a přídomkem Plus. Oba tyto modely budou mít obrazovku typu OLED s vyššími pořizovacími náklady.

V tomto se informace deníku shodují s dřívější předpovědi dobře informovaného analytika Ming-Chi Kuoa, který dva SIM sloty už koncem dubna spojoval právě s levným iPhonem. Zmiňoval také, že v Applu uvažují o integraci druhého slotu také do přímého nástupce iPhonu X (více v článku: Apple prý chystá revoluci. iPhony budou podporovat dvě SIM).

Hlavním sdělením tchajwanského deníku však zůstává, že dvousimkový iPhone bude pro letošní rok exkluzivitou pro Čínu. Cenově nejdostupnější jablečná novinka samozřejmě bude k dispozici globálně, ovšem kusy se dvojím šuplíkem pro SIM budou ve světle těchto informací určeny výhradně pro obyvatele nejlidnatější země.

Pokud se předpovědi naplní a Apple skutečně za měsíc uvede trojici iPhonů s tím, že nejlevnější model bude mít v Číně dvousimkovou specifikaci, pak by mohl stejnou funkcionalitu u příštích generací přidávat nezávisle na regionu. Přestože je největší poptávka po takových smartphonech v Číně, své zákazníky by si nepochybně našly ve všech koutech světa.