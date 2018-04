Předpoklady vycházejí z dosud posledního reportu známého analytika Ming-Chi Kuoa ze společnosti KGI Securities, ve kterém uvádí, že letos nejlevnější z nově uvedených iPhonů, jež má dostat 6,1palcový panel typu LCD, nabídne něco možnost provozu dvou SIM najednou.

Tento cenově dostupný iPhone, jehož cenu Kuo odhaduje na 550 dolarů, však nemá existovat pouze ve dvousimkové specifikaci, ale má být jeho druhou variantou. Právě duální šuplík na SIM je spolu s paměťovým slotem prvek, který byste dosud u žádného iPhonu nenašli a z tohoto pohledu by letošní edice znamenala skutečnou revoluci.

Kuo dodává, že Apple si navíc pohrává s myšlenkou nasazení dvojího SIM slotu i pro většího nástupce loňské jubilejní „desítky“. S tím se skloňuje OLED displej úhlopříčky 6,5 palce. Analytik proto možnost dual SIM varianty nevylučuje ani v případě letošního topmodelu. Naproti tomu přímý nástupce modelu X, opět s 5,8palcovou OLED jednotkou, má být uveden pouze v běžném provedení s místem pro jednu kartu.

S druhým slotem u letošního iPhonu s LCD obrazovkou vzroste i cena a jestliže cenu základní verze Kuo posadil mezi 550 a 650 dolarů, dvousimková má cenu zvýšit o sto dolarů. Apple by tohoto modelu mohl za první rok od uvedení prodat mezi 100 až 120 miliony kusů, alespoň takto zní odhad respektovaného analytika.

Proč Dual SIM? Protože Čína

A co Apple vedlo k tomu, aby o dvousimkovém iPhonu začal vůbec uvažovat? Čína, tedy přesněji řečeno obliba smartphonů se dvěma sloty mezi tamní populací. Právě ta je důvodem, proč je dual SIM u čínských výrobců mnohem běžnější, než tomu je u značek z jiných regionů.

Číňané totiž u smartphonů nevyhledávají jen velké displeje a kvalitní fotoaparáty, chtějí současně i provoz dvou telefonních čísel. Právě v Číně by tak mohl být zájem o zvětšeného nástupce iPhonu X největší. To by ostatně bylo plně v souladu s dosavadním odbytem aktuálního modelu, po kterém je tam dosud velká poptávka. A jeho vysoká cena? Ta podle všeho nakupujícím vadí méně než ve Spojených státech.

Čína samozřejmě není jedinou zemí, kde jsou dvousimkové smartphony v oblibě. Populární jsou i v dalších asijských zemích nebo Latinské Americe. V každém případě dosud platí, že vyžaduje-li zájemce o nový smartphone duální slot, po iPhonu sáhnout jednoduše nemůže. Pořídit si totiž dva iPhony není příliš praktické a už vůbec ne levné. Tím Apple nepochybně o jistou část potenciálních zákazníků přichází, což by se příchodem předpovídaných novinek mělo změnit.