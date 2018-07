Tak bude vypadat letošní nejlevnější iPhone, zepředu připomíná desítku

Loni Apple uvedl trojici iPhonů a letos to podle všeho zopakuje, ovšem s jedním velkým rozdílem. Zatímco loni tandem iPhonu 8 a 8 Plus doplnila „desítka“ se zcela novým designem, letošní trojka si zřejmě bude navzájem podobná jako vejce vejci. Alespoň to naznačují nejnovější rendery, které zachycují současný iPhone X vedle chystaného 6,1palcového modelu.

Z čelní strany jsou oba modely, pomineme-li mírně rozdílné proporce, v podstatě stejné. Loňský iPhone X má 5,8palcový OLED displej, nejlevnější z chystané trojice má uhlopříčku o tři desetiny palce větší.

Rozdíly odhalí pohled na zadní stranu telefonů. Novince chybí druhý objektiv a vystačit si musí s jednoduchou optikou. Jiný pravděpodobně bude materiál obvodového rámečku, kdy luxusnější a nákladnější ocel patrně vystřídá běžnější hliník.

Povrch zad bude opět skleněný kvůli zachování podpory bezdrátového nabíjení, které Apple měl u loňské kolekce vůbec poprvé. Za konkurencí v tom však zaspal několik let.

Nová rychlá nabíječka s USB-C konektorem

Další společnou novinkou celého tria má být vysokorychlostní nabíječka s USB-C konektorem, měla by být součástí každého balení. Nabíjet se bude přes redukci, ovšem už příští rok se zřejmě iPhony rozloučí s vlastním Lightning rozhraním a přejdou plně na USB. Hlavním důvodem je právě možnost rychlého nabíjení (více v článku: Revoluce u Applu? iPhony přijdou o své konektory a přejdou na USB-C).

Vedle iPhonu s LCD obrazovkou a jedním objektivem Apple uvede ještě přímého nástupce loňské jubilejního modelu X se stejně velkým displejem. Nejlépe vybavená bude jeho zvětšená verze patrně s přídomkem Plus, jejíž displej typu OLED má mít úhlopříčku 6,5 palce.

Nové iPhony budou tradičně patřit k nejvýkonnějším smartphonům na trhu, dostanou zbrusu nový čipset Apple A12. Za jeho designem sice stojí přímo tým kalifornské společnosti, výrobu má však na starost tchajwanská společnost TSMC, která je od roku 2016 jediným dodavatelem čipů pro iPhony.