Drahé iPhony se prodávají výborně a Apple hlásí rekordní zisk

Meziročně se celkové tržby zvýšily o 17 procent a Apple v tomto období roku ještě nikdy neutržil více. Šéf společnosti Tim Cook poznamenal, že je to již čtvrtý po sobě jdoucí kvartál, kdy firma vykazuje dvouciferný růst tržeb.

Dosažené příjmy jsou blíže vyššímu odhadu ekonomického oddělení společnosti, které odhadovalo obrat mezi 51,5 a 53,5 miliardy dolarů (přes bilion korun). Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 32 procent na 11,5 miliardy dolarů, tedy asi 251 miliard korun.

iPhone X šel na odbyt víc, než se čekalo

Přestože se počet prodaných iPhonů zvýšil jen nepatrně, z loňských 41 na letošních 41,3 milionu, Apple za ně inkasoval o značných 5 miliard dolarů více (celkem 29,9 mld. dolarů). Zvýšila se totiž průměrná cena každého prodaného iPhonu a jestliže loni v tomto čtvrtletí byla 606 dolarů, v uplynulém kvartálu průměrná cena značně poskočila na 724 dolarů.

To znamená jediné: prodeje iPhonu X se základní cenou 999 dolarů za 64GB verzi byly silnější, než se očekávalo.

Téměř stejně iPhonů, ale dražších. Více iPadů, ale levnějších

S iPady byla situace opačná: počet prodaných kusů stoupl o 5 procent (asi 130 tisíc kusů), ovšem tržby klesly asi o 230 milionů dolarů na konečných 4,97 miliardy dolarů. Důvodem má být poměrně nízká cena oblíbeného iPadu 9,7, který je v tuzemsku v prodeji od necelých 9 tisíc korun.

Odbyt Maců naopak poklesl přibližně o půl milionu kusů, do firemní pokladny však přinesly 5,33 mld. dolarů, což je meziročně pokles jen o pět procent. Letos se tak prodávaly dražší počítače, jejich průměrná cena citelně vzrostla z loňských přibližně 1 130 na 1 430 dolarů.

Apple tradičně nespecifikoval prodeje Watch, HomePodů nebo sluchátek AirPods. Uvedené produkty tak zůstávají pod označením ostatní a jejich tržby dosáhly 3,74 miliardy dolarů, což je meziroční nárůst o 36,5 procenta. Podle odhadů společnosti Canalys výrobce prodal 3,5 milionu hodinek. Nejvíce přitom měly jít na odbyt modely s LTE konektivitou.

Přestože jsou meziroční výsledky druhého kalendářního (třetího fiskálního) čtvrtletí lepší, mezikvartálně celkové příjmy klesly z 61,1 miliardy dolarů, což je ale v porovnání těchto dvou následujících čtvrtletí obvyklé. A to kvůli slabším prodejům iPhonů a Maců, iPady se naopak prodávaly lépe.

Hlavním trhem zůstává Amerika

Z pohledu jednotlivých regionů zůstává hlavním zdrojem příjmů Amerika, z níž do firemní kasy plynulo 24,5 miliardy dolarů. Přibližně polovičním objemem peněz pak přispěli uživatelé z Evropy. Třetím největším odbytištěm produktů a služeb je pak Čína s 9,5 mld.dolarů, což znamená meziroční nárůst o 19 procent. Za Japonskem s tržbami 3,9 mld. následují zbylé asijské země a oblast Pacifiku (3,1 mld. dolarů). Amerika se tedy na celkových příjmech podílela 46 procenty, což je přibližně stejný podíl jako loni.

Mezi Spojenými státy a Čínou probíhá obchodní válka, kterou vyostřil prezident Trump zavedením cel na stovky čínských produktů. Původně se spekulovalo o 10% sazbě, nejnovější zprávy z Washingtonu však mluví o 25 procentech.

Dotknout by se dovozní cla měla zboží hodnoty 200 miliard dolarů (asi 4,4 bilionu korun). Tim Cook spor dvou největších světových ekonomik krátce zmínil s tím, že by se cla mohla promítnout do koncové ceny Apple Watch, jež by zdražily právě o 10 procent. Pokud by se hodinek týkal zmíněný 25procentní tarif, cenový skok by už byl značně nepříjemný. Apple by patrně v takovém případě cenu nezvýšil o tolik na úkor svého zisku.

Služby generují stále větší příjmy

Apple už dávno není živ jen prodejem iPhonů nebo iPadů, stále důležitějším zdrojem příjmů jsou totiž provozované služby.

Je to především prodej her a aplikací přes portál App Store, hudby přes Apple Music a jsou to také poplatky za využívání platební metody Apple Pay nebo iCloud k uchování libovolných dat na serverech společnosti. V součtu za výše uvedené Apple inkasoval 9,55 mld. dolarů, což je o 31 procent více než loni.

Počet uživatelů služby Apple Music meziročně stoupl o polovinu, přes Apple Pay uživatelé provedli přes miliardu transakcí a příjmy z App Store jsou v porovnání s portálem Google Play dvojnásobné. Tato data výborně ilustrují stoupající oblibu služeb mezi uživateli.

Do roku 2020 by mohly Applu každé čtvrtletí přinést dvojnásobek, tedy bezmála 20 miliard dolarů. Takové jsou alespoň předpoklady giganta z Cupertina.

Mnohé si také do budoucna slibuje od Apple TV, pro kterou chystá své vlastní pořady. K tomu účelu firma loni najala manažery společnosti Sony Pictures Television a ulovit se jí podařilo i populární americkou moderátorku Oprah Winfreyovou.



Výhled do příštího kvartálu

V příštím čtvrtletí Apple očekává opět dvojciferný růst tržeb, a to mezi 16 až 19 procenty. V absolutních číslech by si společnost měla na účty připsat 60 až 62 miliard dolarů. Do celkových prodejů v tomto čtvrtletí už se částečně promítne odbyt nové generace iPhonů, které má firma představit začátkem září. Odhady analytiků ohledně očekávaných příjmů jsou mírně pesimističtější a počítají s 59,6 miliardy.

Zveřejněné výsledky se příznivě promítly na hodnotě akcií. Zatímco se předtím obchodovaly za 190,29 dolaru, po zveřejnění posílily o 2,9 procenta na 195,86 dolaru. Pokud budou hospodářské výsledky v dalších čtvrtletích nadále příznivé, mohla by podle analytiků celková tržní hodnota společnosti jako vůbec prvního subjektu na světě přesáhnout jeden bilion dolarů, tedy asi 22 bilionů korun.