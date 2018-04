K 10. výročí Apple nadělil dárek sobě i svým zákazníkům. iPhone X (X jako 10) je v řadě ohledů revoluční smartphone, i když oproti konkurenci toho papírově zase tolik zásadního nepřináší. Revoluce je ovšem ukryta v detailech, tedy ve vypilování jednotlivých funkcí, stejně jako ve skvěle fungujícím celku.

Apple už podruhé za sebou představil tři nové smartphony v jednom kalendářním roce. Jestliže loni to byly vylepšené variace na už známé produkty ve dvou vlnách (v březnu iPhone S, v září iPhone 7 a 7 Plus), tak letos naráz představil hned tři novinky. iPhony 8 vycházejí z již známých modelů, iPhone X je zcela nový. Přesto mají některé prvky společné. Některé inovace tak nepřekvapí, protože iPhony 8 se už nějakou dobu prodávají.

Plusy a minusy Proč koupit? špičkový displej

špičkový fotoaparát

skvělé zabezpečení

extrémní výkon

skvělé zpracování

Proč nekoupit? vysoká cena

malé úhly skenovací kamery

menší základní paměť Kdy? V prodeji Za kolik? 29 990 Kč (64 GB), 34 490 Kč (256 GB)

Výborným příkladem shodných vlastností jsou impozantní výkony hardwaru v nejrůznějších testech, kde letošní novinky od Applu ukazují veškeré konkurenci záda. S iPhonem 8 Plus má „desítka“ společný skvělý fotoaparát s možností nahrávaní takřka profesionálního videa, přesto i zde jsou drobné detaily ve prospěch novinky.

Na druhou stranu iPhone X plní očekávání, o kterých se spekulovalo už minimálně rok, či spíše roky dva. Do rodiny iPhonů totiž přináší značné změny. Jiné je ovládání, mechanických ovladačů už je naprosté minimum. Nové je zabezpečení, už žádný otisk prstů. A v neposlední řadě jde iPhone X příkladem v módě bezrámečkových konstrukcí, jeho rámečky okolo displeje jsou minimální ze všech stran.

Přesto zůstává model X stále iPhonem, jakým vždy byl. I nový očekávaný model razí stále stejnou filozofii jako předešlé generace. Upravené uživatelské prostředí vychází nadále z původního konceptu, přibyla ovšem řada větších či menších vylepšení. Ten, kdo je na iPhony zvyklý, bude u nového top modelu doma.

Ovládá se iPhone X stále snadno?

Ano, ovládá. Ovšem zvyknout si je třeba na změnu, kterou přináší koncepce s displejem přes celé čelo telefonu. Ústřední tlačítko tak nahradila gesta. iPhone X tedy po deseti letech od uvedení prvního iPhonu přišel o signifikantní tlačítko pod displejem a tomu je uzpůsobeno celé ovládání.

Ovládání gesty funguje u “desítky“ jednoduše, není vůbec složité. Tedy, musíte si zvyknout. Nám to dlouho netrvalo, je to intuitivní. Místo chybějícího ústředního tlačítka se nyní vstupuje do menu telefonu potažením prstu zespodu nahoru. Apple nezapomněl zvýraznit plochu lištou ve spodní části displeje, o trochu výše už to nejde.

Stejně jako se telefon odemyká, tak se také opouští jednotlivé aplikace. Opět stačí přejet prstem po displeji nahoru a spuštěná aplikace se zavře - poté se ocitneme v základní nabídce, ve které se vše ovládá postaru. Do zobrazení spuštěných aplikací se vstupuje přejetím prstem po displeji nahoru a jeho podržením.

Na první pohled je uživatelské prostředí staré známé, ale ovládání se změnilo.

Velmi šikovné je přepínání mezi spuštěnými aplikacemi bez nutnosti vstupovat do jejich zobrazení. Ve spodní části, kde je zmiňovaná lišta, se stačí posunem prstu vpravo či vlevo přepínat z jedné spuštěné aplikace do druhé. V menu se na první stránku dostaneme opět potažením prstu po displeji vzhůru.

Nově se Ovládací centrum se zkratkami nejpoužívanějších funkcí nevytahuje zdola, ale z pravého vrchního okraje displeje. Jinak se z horní části displeje vytahuje jako dříve seznam notifikací. Pravou horní část si nespletete díky vykrojení v displeji, vedle kterého zbylo místo pro ukazatel času i signálu různých služeb.

Nové ovládaní přineslo i některé sporné vlastnosti. Tlačítko na boku slouží jen pro zapnutí telefonu a jeho probuzení. Avšak vypnout s ním nový iPhone nelze. To je možné pouze přímo z menu telefonu nebo současným podržením zapínacího tlačítka a libovolného tlačítka hlasitosti. Současný stisk zapínacího tlačítka a tlačítka pro zvýšení hlasitosti potom „típne“ obrazovku, screenshot lze rovnou editovat (zajímavost: výřez displeje není na screenshotu vidět).

Ovládání gesty je tedy triviálně jednoduché. Zpočátku asi bude přinášet chybějící tlačítko pod displejem chuť po starých časech, troufáme si však tvrdit, že po nějaké době si na něj pravděpodobně málokdo vzpomene. Apple systém odladil příkladně, a tak k žádným zádrhelům v době testu nedocházelo.

Je odemykání obličejem lepší než otiskem?

Tady jsme na vážkách. Technologie integrace senzorů otisků přímo do displeje stále není připravena pro komerční nasazení a třeba konkurenční Samsung ji plánuje nasadit až ve druhé polovině příštího roku. iPhone X podle původních spekulací měl senzor otisků v displeji mít, ale nemá. A když jej nemá Apple, tak půjde zjevně o technologický oříšek. Nový trend smartphonů s displejem přes celé čelo tak nutí některé výrobce umisťovat čtečku otisků na záda.

Touto cestou Apple jít nechtěl, a tak připravil opravdu revoluční zabezpečení pomocí 3D skenu obličeje nazvané Face ID. Tento způsob odemykání mají i konkurenti, ale jejich technologie není tak dokonalá. Například zmiňovaný Samsung sám upozorňuje na jeho možné ošálení. Apple ovšem přišel s novou technologií, kterou nikdo nepřeveze. Tedy doufejme.

Pomocí přední True Depth kamery lze nový iPhone X odemykat. Pomocí stejné kamery lze vytvářet animované emotikony Animoji.

Přední kamera True Depth pomocí infračervených paprsků označí na tváři 30 tisíc bodů a ty poté senzor zanalyzuje. Prolomení takového zabezpečení je tedy velmi těžké, pokud vůbec možné. Apple uvádí, že šance, že by někdo jiný odemkl váš iPhone X pomocí Face ID, je 1:1 000 000. U čtečky otisků Touch ID to přitom je jen 1:50 000.

Fotka jako u konkurence tedy k ošálení nové technologie stačit nebude. Sken obličeje je prostorový, tvář se skenuje z různých úhlů. Apple zdůrazňuje, že všechny výpočty probíhají pouze přímo v telefonu, stejně tak se jen do telefonu ukládají všechna data ohledně uživatelova obličeje.

Telefon se nám v testu podařilo odemknout téměř vždy, a to napoprvé i v absolutní tmě. Stejně jsme zkoušeli True Depth kameru ošálit kulichem, brýlemi nebo oholenými vousy. Vždy Face ID fungovalo bezchybně. Apple navíc slibuje, že se postupem času budou data o obličeji aktualizovat a zpřesňovat. Odemykání pomocí Face ID by tak mělo být časem ještě snazší, a to i přes vizuální změny, kterými uživatel projde.

Netřeba se bát, že proces odemykání je zdlouhavý. Stačí zvednout telefon maximálně půl metru od obličeje a iPhone X se okamžitě odemkne. Odemčení je zhruba stejně rychlé jako při využití senzoru otisků prstů - ovšem s tím rozdílem, že čtečku otisků už můžeme stisknout při vytahování telefonu z kapsy, u Face ID je nutné se na telefon podívat.

Nyní se ovšem znovu dostáváme k odpovědi na otázku v mezititulku. Odemykání pomocí otisku je podle nás zatím v některých konkrétních situacích uživatelsky přívětivější. Odemykání pomocí Face ID je bleskurychlé a přesné, ale je nutné se na telefon dívat. V nastavení je sice možnost zvolit odemykání i při pohledu jinam, na telefon jsme se ovšem nakonec museli podívat vždy.

Face ID navíc funguje jen při držení telefonu na výšku. Když tedy telefon leží například na nočním stolku, je nutné ho zvednout. Nestačí zmáčknout tlačítko a z úhlu se podívat na displej. To zamrzí o to více, když nový displej iPhonu X má extrémní pozorovací úhly. Senzor otisků je tak v některých případech vhodnější.

V budoucnu by tuto slabinu mohla vyřešit širokoúhlá True Depth kamera, která by zabírala i pohled z většího úhlu. Jinak je však využití nové technologie možné i pro ověření totožnosti v různých aplikacích nebo pro nákupy na App Storu. Stejně tak nová technologie dokáže nechat rozsvícený displej, když se na něj uživatel dívá. A to mnohem přesněji, než tomu bylo dříve u konkurence.

Při odemykání přes Face ID také nelze rovnou vstoupit do menu telefonu. Starší iPhony s čtečkou otisků uměly po stisku tlačítka přímo vstoupit do nabídky telefonu bez dalšího potvrzování. Při odmykání přes Face ID je po odemčení i tak nutné vstoupit do menu gestem, tedy přejetím prstem po displeji. Nicméně pro samotný sken obličeje není nutné nic mačkat, iPhony se při zvednutí už nějaký čas automaticky aktivují.

Je displej přes celé čelo správnou cestou?

A nyní se dostáváme k tomu, proč se nový iPhone X jinak ovládá a odemyká. Tím je displej přes celé čelo. Tedy současný trend, který měly zachytit už loňské iPhony 7. Jenže ty byly nakonec tradiční s dva roky starými těly, konkurence je tak předběhla. Apple si ovšem počkal na desáté výročí a koncept téměř bezrámečkového telefonu dotáhl do sympatické podoby.

Navíc se rozhodl v novém iPhonu X poprvé použít displej typu OLED. Americký výrobce se nechal slyšet, že až nyní je tento typ displeje natolik kvalitní, že vyhovuje vysokým nárokům Applu. Ovšem ani to neplatí všeobecně, protože některé konkurenční smartphony se potýkají s vypalováním OLED displeje, jako tomu je u zbrusu nového Pixelu 2 XL od Googlu.

Dodavatelem displejů je v případě nového iPhonu Samsung a nutno dodat, že odvedl skvělou práci. Displej má opravdu perfektní zobrazení, špičkovou jemnost a skvělé barvy. Jde o jeden z nejlepších zobrazovacích panelů, které jsme kdy měli možnost vyzkoušet.

Uživatelské prostředí je změněné pro zobrazení na celoplošném displeji. Jednotlivé funkce jako Ovládací centrum nebo hudební přehrávač se však nijak neliší od ostatních iPhonů.

Troufáme si tvrdit, že OLED displej nového iPhonu je lepší než ty, kterými Samsung osazuje vlastní smartphony. Nejde totiž o shodné panely. Apple u nových iPhonů používá technologii True Tone, která automaticky upraví vyvážení bílé podle okolního osvětlení. Displej je tak nejen díky použité technologii skvěle čitelný za každých podmínek, ale barvy jsou opravdu věrné.

Že nejde o totožné displeje, jaké sám používá Samsung, dokazuje i jejich citlivost na sílu stisku. Apple tuto technologii nazývá 3D Touch. Navíc tu máme efektní zaoblení displeje v rozích a zase až ne tak elegantní vykrojení na jeho vrchu, jak si mnozí stěžují. To je nutné pro ukrytí přední True Depth kamery a dalších senzorů včetně reproduktoru.

Nám vykrojený displej příliš nevadí, na jednu stranu ho považujeme za výborný poznávací prvek nového iPhonu. Ovšem na druhou stranu vykrojení překáží při pozorování filmu či jiného videa. Buď se video zobrazuje s pruhy po stranách, nebo v širokoúhlém zobrazení vykrojení vadí. To samé platí pro prohlížení fotografií. Vykrojení tak není praktické, jelikož skvělý a velký displej ke sledování videí přímo vybízí.

Displej má extrémní pozorovací úhly. Na rozdíl od panelů v nových smartphonech od Samsungu nemá iPhone X displej protažený do boků, což obraz mírně deformuje. Někdo si také u samsungů se zaobleným displejem stěžuje na nechtěné přehmaty, jelikož po stranách jsou rámečky zcela minimální. To novinka Applu má rámečky větší, stejné po všech stránách, které nebrání pohodlnému ovládání.

Parametry displeje jsou výborné, ale zároveň trochu atypické v porovnání s konkurencí. Dřívější iPhony neměly příliš vysoké rozlišení displejů, novinka se může pochlubit rozlišením 1 125 x 2 436 obrazových bodů. To je opět „applovsky“ netradiční, když běžné QHD rozlišení je 1 440 x 2 560 pixelů. Nové „celoplošné“ displeje konkurentů potom mají rozlišení až 1 440 x 2 960 pixelů.

Displej nového iPhonu také nemá dnes běžný poměr stran 18:9, ale zhruba 19,5:9. HDR displej se může pochlubit skvělým kontrastním poměrem 1 000 000:1. Pro porovnání: iPhone 8 má kontrastní poměr jen 1 400:1. Panel testované novinky by byl ještě před nedávnem prohlášen za obří, ale v době „bezrámečkových“ smartphonů není úhlopříčka 5,8 palce nijak extrémní.

I přes velké rozměry displeje není jeho ovládání jednou rukou obtížné. I když chybí ústřední tlačítko, které dříve stačilo dvakrát poklepat, tak možnost zmenšené plochy dosažitelná palcem u novinky nechybí. Stačí přejet na samém spodním kraji prstem dolů a plocha se zmenší. Tuto funkci je však nutné aktivovat v nastavení. Stejně tak nechybí možnost posunout klávesnici vpravo či vlevo pro snadné psaní v jednou rukou.

Poznáme iPhone X v davu?

Ano i ne. S rozsvíceným displejem zcela jistě ano a může za to ono vykrojení v jeho horní části. To je prostě poznávací značka jako hrom, bez ohledu na výše uvedené omezení, které toto konstrukční řešení přináší. Jenže když se displej vypne... V případě tmavé testované verze se nám totiž stalo, že jsme telefon s vypnutým displejem omylem sebrali vzhůru nohama. Vepředu žádné tlačítko není a postranní ovladače také mnoho neprozradí.

Na zádech je tradiční logo výrobce, které však není v tmavé verzi telefonu nijak výrazné. Zádům novinky tak vévodí vystouplá čočka dvojitého fotoaparátu se snímači nad sebou místo vedle sebe jako u „pluskových“ iPhonů. Fotoaparát je vystouplý opravdu výrazně a ruší jinak čisté linie telefonu. Nicméně při položení na stůl se telefon nijak výrazně nekolíbá.

iPhone X je tak úhledný kvádřík s výrazně zaoblenými rohy, který lze tvarem odlišit od konkurence. Ta dělá většinou protáhlejší smartphony. Rámeček je z chirurgické oceli. Kov je opravdu cítit, telefon tak působí velmi solidním dojmem. Výrobce uvádí, že čelo i záda kryje nejodolnější sklo, které kdy jakýkoliv smartphone měl. Nevýhodou skleněných zad je jejich „upatlávání“, které je u tmavé verze velmi výrazné.

Předností je i zvýšená odolnost. iPhone X splňuje stupeň krytí IP67, takže by měl něco vydržet. I když konkurence šla do sebe a leckterý výrobce nabízí skvěle zpracované smartphony, tak iPhone X stále ukazuje, že v preciznosti zpracovaní Apple stále udává trend. V ruce působí novinka skvěle.

Ani přes velký displej není nový iPhone nijak velký. S rozměry 143,6 x 70,9 x 7,7 milimetru je jen o málo větší než celkem kompaktní iPhone 8 s 4,7palcovým displejem. Ten má rozměry 138,4 x 67,3 x 7,3 milimetru. Nový iPhone 8 Plus s 5,5palcovým displejem je už o dost větší, jeho rozměry jsou 158,4 x 78,1 x 7,5 milimetru. Ten rozdíl je opravdu značný.

Vzhledem ke zmiňovanému použití chirurgické oceli má novinka hmotnost 174 gramů. To je docela dost, v kapse je cítit. Bráška z vlastní stáje, model 8 Plus, váží dokonce 202 gramů, takže tíha „desítky“ je relativní. Podíváme-li se ovšem ke konkurenci, tak třeba Samsung Galaxy S8 se stejně velkým displejem váží jen 155 gramů při o něco větších rozměrech 148,9 x 68,1 x 8 milimetru.

Jak iPhone X fotí?

Papírově má nový iPhone fotoaparát, který by měl patřit na vrchol. Tvoří ho dva snímače s rozlišením 12 megapixelů. Širokoúhlý objektiv má špičkovou clonu f/1.8, teleobjektiv potom f/2.4. Díky tomu je k dispozici optický zoom, ten digitální je až desetinásobný. Nechybí dvojitá optická stabilizace obrazu a automatické ostření Focus Pixels. Blesk je složen ze čtyř diod a má pomalou synchronizaci.

V testu pořízené snímky vynikají přirozenými barvami a dostatečnou ostrostí. Už u iPhonu 8 Plus jsme fotoaparát chválili, novinka jde ovšem ještě dále. V horším osvětlení pořizuje ještě lepší snímky a optické přiblížení se nám zdá ještě lépe vyladěné. Díky portrétnímu režimu lze fotit nejen efektní portréty, ale i běžné detailní snímky. Pro portréty lze využít zatím v betaverzi fungující portrétní nasvícení s možností simulace studiového světla.

Apple přešel na nový úsporný formát fotografií HEIF, snímky lze ovšem pořizovat i v JPEG formátu. Stejně tak lze videa pořizovat ve formátu HEVC, který by měl ušetřit nějaké místo v paměti telefonu, nebo ve formátu H.264. Nechybí krátká videa Live Photos, tedy oživlé fotografie, které dostaly nové možnosti pořízení.

Stejně jako iPhony 8 umí i testovaná novinka pořizovat videa v zatím rekordní konfiguraci – rozlišení 4K ve snímkové frekvenci 60 fps. Taková videa lze díky optické stabilizaci obrazu a optickému přiblížení už využít pro téměř profesionální účely. K dispozici je i zpomalené video v rozlišení Full HD při snímkové frekvenci 240 fps.

Pro „selfíčkáře“ má novinka v záloze již zmiňovanou True Depth kameru. Její rozlišení je sedm megapixelů a clonu má f/2.2. Konkurenční výhodou je rovněž zmiňovaný portrétní režim s portrétním nasvícením, který by měl vykouzlit kvalitní autoportréty. Blesk chybí, stále k němu slouží bliknutí displeje.

Videoukázku v nejvyšší kvalitě pořízenou iPhonem X si můžete stáhnout zde (MOV, 186 MB).

Má novinka od Applu dostatek výkonu?

Stejně jako iPhony 8 používá i desítka nový vlastní procesor A11 Bionic. Ten využívá strojového učení, tedy umělé inteligence. Výrobce to nazývá neuronovým enginem. Ve spojení s 3 GB operační paměti se jen tak nezadýchá. Jestliže iPhone 8 Plus trhal žebříčky testů výkonnosti, tak iPhone X je ještě lepší.

V našem testu dosáhl iPhone 8 Plus v benchmarku AnTuTu průměrného skóre 200 711 bodů, nejvyšší dosažené skóre z deseti měření bylo 217 361 bodů. iPhone X je ještě výkonnější. Dosáhl z deseti zprůměrovaných měření skóre 216 290 bodů a nejvyšší dosažené skóre v našem měření bylo 231 340 bodů.

V žebříčku testu výkonnosti AnTuTu figuruje v současnosti za iPhony 8 Plus a 8 na třetím místě OnePlus 5 se skóre 181 088. Ovšem u tohoto smartphonu bylo odhaleno umělé zvýšení výkonu po automatické detekci spuštění testu. Čtvrté je HTC U11 se skóre 179 961 bodů a například nový Samsung Galaxy Note 8 s u nás prodávaným procesorem Exynos figuruje v žebříčku na šestém místě se skóre 174 559 bodů.

Nový iPhone tak je nejvýkonnější současný chytrý telefon. Vyšší výkon má i navzdory displeji s daleko vyšším rozlišením. Plynulý chod je samozřejmostí, vše běží bleskově a testovaný telefon se nezadýchá ani u nejnáročnějších her. Přitom se nijak výrazně nezahřívá. Výkon je tak velký, že ke špičce bude patřit ještě za rok, spíše i za dva.

Co dalšího novinka nabízí?

Za zásadní inovaci lze považovat animované emotikony Animoji, i když je zcela jistě nevyužije každý. Animoji jsou ovšem revoluční v tom, že pomocí zmiňované True Depth kamery lze pořídit věrnou kopii vaší mimiky. Kamera podobná Kinectu od Microsoftu dokáže nasnímat tvář, rozpoznat až 50 mimických svalů a přednastaveným postavičkám dát vaše grimasy.

Těch je 12 - nechybí opička, robot nebo tolik propírané celkem nevkusné hovínko. Reprodukce grimas je perfektní, ovšem ne vždy se animace povede na první pokus. Na rozdíl od odemykání je nutné mít kamerku namířenou opravdu přímo na obličej a animace emotikonů nám příliš nefungovala za zhoršeného osvětlení.

Myšleno bylo na ovládání jednou rukou na rozměrném displeji. Plochu lze přitáhnout dolů, stejně jako lze posunout klávesnici vpravo či vlevo.

A k čemu jsou Animoji dobré? Lze je jednoduše odeslat pomocí zpráv iMessage na jiné přístroje od Applu. Nahrát lze až desetisekundovou sekvenci, a to včetně hlasu. Animovaný emotikon tak mluví za vás. Animoji jistě najdou široké rozšíření, očekáváme ovšem, že propracovaná True Depth kamera časem dostane funkce pro smysluplnější využití.

Základní verze iPhonu X má na dnešní dobu průměrnou vestavěnou paměť 64 GB. Paměťové karty iPhony nikdy nepodporovaly a nový model není výjimkou. Zbývá tak využít cloudová úložiště. Vyšší verze má 256GB úložiště, které už musí vystačit i opravdu náročnému uživateli. Jenže příplatek za verzi s vyšší porcí paměti činí pět tisíc korun víc, což tuto variantu dělá jasně nejdražším mobilem na trhu.

Vedle podpory všemožných pásem LTE je samozřejmostí připojení na internet přes wi-fi 802.11 ac (MIMO). Subjektivně nám připadá příjem wi-fi u nového iPhonu lepší než u minulých modelů. Tam, kde už starší iPhony wi-fi nechytají, novinka minimálně jednu čárku vykouzlí. Bluetooth omezený jen na sluchátka a připojení ve voze je ve verzi 5.0. Nové iPhony podporují NFC s režimem čtečky. Testovaný iPhone podporuje satelitní navigaci nejen ve standardech GPS a Glonass, ale také Galileo a QZSS.

Opravdu povedený je hudební přehrávač. Ne že by se samotný přehrávač oproti jiným iPhonům s iOS 11 změnil, ale zvukový výstup i ze standardně dodávaných „pecek“ je kvalitní. Lepší než u nedávno testovaného iPhonu 8 Plus. Konektor jack 3,5 milimetru chybí. Při připojení opravdu kvalitních sluchátek přes redukci si lze vychutnat velmi kvalitní poslech zejména v bezztrátových formátech Apple Loseless či FLAC. Stereo reproduktory jsou tvořeny spodním externím a sluchátkovým reproduktorem.

Jaká je výdrž baterie?

Novinka má baterii s kapacitou 2 716 mAh. To není při srovnání s konkurencí se systémem Android nijak obří kapacita. Ovšem systém iOS vyladěný přímo na míru má jiné energetické nároky než různorodá konkurence s konkurenční softwarovou platformou.

iPhone X testujeme zatím krátce, se soudy si tak počkáme na později. Nicméně námi nedávno testovaný iPhone 8 Plus s baterií ještě nižší kapacity (2 675 mAh) neměl problém při střední zátěži vydržet bez nutnosti nabití i dva dny.

U „desítky“ očekáváme obdobné výsledky, i když odemykání Face ID přes stále v pozoru bdící kameru True Depth může být energeticky náročné. Avšak iPhone 8 Plus má jen Full HD displej, zatímco novinka má displej s daleko vyšším rozlišením.

Stejně jako „osmičky“ i iPhone X podporuje bezdrátové nabíjení přes standard Qi. Podporováno je i rychlonabíjení, kdy by se měla baterie nabít na polovinu její kapacity za 30 minut. Rychlonabíječku je ovšem nutné zakoupit zvlášť.

Vyplatí se iPhone X za 30 tisíc korun?

Apple nasadil u iPhonu X extrémní ceny. Základní 64GB provedení stojí astronomických 29 990 korun, cena verze s pamětí 256 GB je ještě astronomičtější – 34 490 korun. Cenou tak iPhone X nechává všechny konkurenty daleko za sebou. Vždyť papírově se příliš nelišící LG G6 vyjde jen na 11 990 korun, tedy skoro na třetinu ceny základního iPhonu X.

Cenou se novému smartphonu od Applu jakž takž vyrovnají jen Samsung Galaxy Note 8, který vyjde na 26 990 korun, či Google Pixel 2 XL za 27 990 korun. Ovšem iPhone X může těžit z vlastní filozofie systému iOS, který přináší něco jiného než systém Android. Ten, kdo Android nechce, tak nemá v dnešní době jinou možnost než iPhone.

Model X je ovšem pro ty, kteří požadují opravdu absolutní špičku. Systém iOS včetně všech vymožeností ekosystému produktů od Applu funguje dobře i na levnějších iPhonech 8 (v základu jsou levnější o třetinu) nebo i na starších modelech. Jak ovšem ukazují zcela vyprodané zásoby novinky, někteří uživatelé si za iPhone X rádi připlatí. A to v případě překupníků i výrazně více, než za novinku žádá Apple.

Za extrémní cenu má iPhone X jeden z nejlepších displejů na trhu. Po stránce výkonu nemá v současnosti konkurenci, je ovšem otázkou, zda je pro běžného uživatele takový výkon využitelný. Nicméně náročné hry budou opravdu plynulé, stejně tak tzv. rozšířená realita. Výhodou vysokého výkonu je i snadná práce s velmi kvalitním videem.

Skvělý je fotoaparát, který některými vlastnostmi překonává konkurenci. Milovníci autoportrétů budou u iPhonu X díky True Depth kameře na správné adrese, ale kvalitní „selfíčka“ lze pořídit i daleko levnějším smartphonem. Revoluční True Depth kamera zatím mimo Animoji a „selfíčka“ čeká na smysluplnější využití.