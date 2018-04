Vodafone o Vánocích nadělí 100 GB dat i bezplatnou prémiovou televizi

Porce dat zdarma, videoknihovna čítající stovky hodin pořadů, tři dny roamingu zdarma či sleva na balíček pro předplatitele. To jsou letošní vánoční dárky, které si Vodafone přichystal pro stávající i nové zákazníky. Tedy zejména pro ty, kteří používají chytré telefony. Všechny odměny uschoval do bezplatné aplikace Můj Vodafone. Stávající zákazníci operátora na dárky dosáhnou po aktualizaci na vánoční verzi.

Hlavním dárkem, který si Vodafone pro všechny své zákazníky (tarifní i předplacenkáře) letos připravil, je 100 GB dat zdarma. Platnost dárku je 31 dní od aktivace, aktivovat si jej může každý zákazník ke stávajícímu datovému tarifu či k datovému balíčku v případě předplacenky. Během vánoční kampaně, tedy od 15. listopadu do 15. ledna, jej lze aktivovat až dvakrát.

Druhým letošním dárkem je televizní služba HBO Go na dva měsíce. Po registraci získají zákazníci přístup k videoknihovně s více než

1 500 hodinami filmů, seriálů dokumentů a koncertů, které lze sledovat v aplikaci, počítači, televizi či na tabletu.

V případě posledního dárku pak operátor pamatoval i na zákazníky, kteří chytrý telefon dosud nepoužívají. Ti tarifní si tak mohou aktivovat bezplatný Vodafone roaming na den, ten mohou od data aktivace dárku využít až třikrát v měsíci po dobu třech měsíců. Tedy maximálně devětkrát. Dárek lze přitom aktivovat až 15. ledna, čerpání se tak protáhne až do poloviny dubna.

Pro zákazníky s předplacenými službami si Vodafone připravil 50% slevu na balíček Komplet v síti s měsíční frekvencí obnovení. Sleva platí půl roku od data aktivace dárku. Tedy pouze za předpokladu, že si zákazník tento balíček udrží aktivní po celých šest měsíců. Je tak nutné pamatovat na dostatečnou výši kreditu, aby nedošlo k přerušení jeho automatické obnovy.

Konkurence byla s vánočními nabídkami rychlejší

Operátoři O2 a T-Mobile představili své nabídky již koncem října, zaměřili se v nich na podporu LTE (více zde). O2 odstartovalo vánoční kampaň v neděli 1. listopadu. Novým i stávajícím zákazníkům letos poskytne až třítisícový bonus při koupi nového 4G LTE telefonu značky Samsung, Lenovo či Apple.

Sleva však není jednorázová, operátor ji rozúčtuje do následujících 24 měsíčních vyúčtování. Její výše se navíc odvíjí od zákazníkem aktuálně využívaného tarifu. Ti, kteří setrvají u stávajícího tarifu, získají bonus ve výši 500 Kč. Vyšší bonus je pak podmíněn navýšením tarifu.

T-Mobile si pro všechny zákazníky (nové i stávající) připravil při prodloužení smlouvy v termínu od 2. listopadu do 24. prosince tři smartphony Samsung podporující LTE za zvýhodněnou cenu. Ke každému zakoupenému smartphonu či tabletu s podporou LTE během vánoční kampaně operátor přidá navíc poukaz na dárek v podobě vánočního kapra.

Operátor do konce ledna 2016 nabídne zdarma základní tarif Start jeho Mobilní TV všem zákazníkům, kteří tuto službu využívají či si ji do konce prosince zaktivují. U tarifu Komplet pak poskytne slevu z měsíční sazby. Data stažená v rámci sledování televize nebude v tomto období započítávat do datového limitu.