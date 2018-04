V Brně chtěli otevřít obálky se supertarifem. Žádné nepřišly

Výběrové řízení radnice vyhlásila před měsícem, operátoři měli poslat nabídky do dnešního dne. Jenže radnici nakonec žádný operátor - síťový, ani virtuální - nabídku neposlal. Operátoři své rozhodnutí nabídku nepodat, nechtějí komentovat. „Mně osobně se potvrdilo, že tři čeští mobilní operátoři mají kartel,“ prohlásil radní městské části Brno-střed Svatopluk Bartík (ŽítBrno).

Radnice městské části chce pozvat zástupce tří českých operátorů do Brna na setkání s občany, které naplánovala na 26. ledna. „Rádi si vyslechneme argumenty, proč byla výzva městské části Brno-střed pro operátory nezajímavá,“ doplnil Bartík.

Radnice se rozhodla využít velkého nepoměru, který panuje na trhu mobilních tarifů. Jsou zde široce rozevřené nůžky mezi cenami pro firemní a koncové zákazníky. Nabídky pro firmy jsou často násobně levnější než tarify, které operátoři nabízejí běžným zákazníkům. A to i v případech, kdy firma odebere pouze několik málo SIM karet. I samotná radnice největší brněnské městské části vysoutěžila pro své zaměstnance podobný tarif. Ale rozhodla se jít dál a získat podobnou nabídku i pro obyvatele.

Bártík to vysvětloval tím, že se mu nelíbí vysoké ceny, které platí české domácnosti ve srovnání s firmami, ale i zahraničními koncovými uživateli (této problematice jsme se věnovali například zde). Kromě toho to Bartík bere i jako marketing pro svou radnici a jeden z důvodů, proč by si tam lidé měli přihlašovat trvalé bydliště.

Městská část tak vyhlásila výběrové řízení na tarif pro občany. Operátorům nabídla teoreticky až 89 tisíc zákazníků, kteří mají na Brně-střed trvalé bydliště, ale rozhodla se pro atypické řešení. Tarif nechce vzít na sebe, jak by bylo u firemního tarifu obvyklé, ale jen chce, aby operátor, který ve výběrovém řízení vyhraje, nabídl takový tarif obyvatelům městské části přímo.

Radnice by na oplátku vítězný tarif po dobu dvou let mezi obyvateli propagovala. V praxi by potom operátor v minimálně jedné prodejně v centru Brna speciální tarif nabízel a se zájemci, kteří se prokážou trvalým bydlištěm v městské části Brno-střed, by podepisoval smlouvy. Radnice by pak mohla zákazníkům s tarifem i rozesílat informační zprávy.

V zadávacím řízení Brno-střed požadovalo tarif, který by obsahoval neomezené volání a SMS a k tomu 5 GB dat. To vše za cenu 300 korun s ročním úvazkem. Běžná nabídka operátorů u neomezeného tarifu pak obsahuje jen 1,5 GB dat a stojí 750 korun. Při této ceně je úvazek dvouletý. Radniční tarif tak lze nazvat supertarifem, který by byl v rámci českého trhu (nefiremních zákazníků) zcela bezkonkurenčním.