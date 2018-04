T-Mobile dá neomezená data zdarma. Ale jen na jediný den v týdnu

Neomezený internet v mobilu na den zdarma bude moci využít každý rezidentní zákazník s hlasovým tarifem (vyjma tarifu S námi sdílený) až do

31. ledna 2018, a to počínaje prvním listopadovým dnem. Dárek je možné aktivovat pouze prostřednictvím mobilní aplikace Můj T-Mobile a aktivaci je nutné provést do konce roku, tedy do 31. prosince. Zákazník si navíc musí zvolit jeden den v týdnu, ve který chce dárek využívat. Výběr je potřeba pečlivě zvážit, protože jednou vybraný den již nebude možné následně změnit.

T-Mobile současně spouští balíček neomezeného internetu v mobilu na den za zvýhodněnou cenu 99 korun (cena platí do 31. ledna 2018). Balíček, jehož platnost je 24 hodin od aktivace, mohou využívat i Twist zákazníci. Ani na ně přitom T-Mobile nezapomněl. Do 31. prosince si pro ně připravil měsíční datový balíček se 4GB porcí dat, za nějž „twisťáci“ zaplatí 399 korun. Každý Twist zákazník navíc za dobití částky od 500 korun výše (v případě věrných zákazníků či dobití kreditu přes Můj T-Mobile stačí 300 korun) obdrží plyšového mazlíčka (do 31. 12., či do vyčerpání zásob). Podmínkou je ovšem dobití kreditu buď ve značkové či partnerské prodejně, na webu operátora, z vyúčtování, či přes aplikaci Můj T-Mobile.

Tradiční vánoční odměnou je druhý mobil zdarma k vybraným přístrojům. Letos takto T-Mobile zvýhodňuje nákup modelů P10 a P10 Lite od společnosti Huawei. Zákazník může nicméně volit mezi druhým smartphonem a chytrým zařízením zdarma. Při pořízení Huaweie P10 je tak možné získat buď smartphone P9 Lite mini, nebo chytrý náramek Huawei Talk Band B3. K menšímu modelu P10 Lite přidá operátor buď Huawei Y6 (2017), nebo chytrý náramek Band 2 Pro. Tato odměna je ovšem podmíněna uzavřením či prodloužením smlouvy s hlasovým tarifem.

Zkrátka nepřijdou ani zákazníci využívající kombinaci některého z tarifů Pevný internet s libovolným tarifem T-Mobile TV. V případě uzavření nové či prodloužení stávající smlouvy (od 1. 11. do 31. 12.) získají slevu z měsíčního poplatku. Ta v závislosti na tarifu T-Mobile TV činí buď 49 korun (tarif TV Mini), nebo 199 korun (tarif Základ, Standard, Premium). Například kombinace tarifu Pevný internet 20 s tarifem TV Mini tak po slevě (49 Kč) vyjde na 499 korun (standardní cena 548 Kč). Stávající i noví zákazníci mohou navíc využívat bezplatně Videotéku - stávající od 1. listopadu do 31. prosince, noví zákazníci T-Mobile TV či mobilní TV (smlouvy uzavřené během listopadu či prosince) pak dva měsíce od data aktivace.

Dárek si T-Mobile připravil i pro zákazníky využívající Pevný internet, Internet bez drátu či Mobilní internet (internet do notebooku/tabletu). Má podobu slevy ve výši tisíc korun ze standardní ceny notebooku HP Stream 14 (14-ax003nc), zákazník tak zaplatí jen 6 199 korun (možnost zakoupení i na splátky bez navýšení).

Vánoční kampaň T-Mobilu budou doprovázet také nové televizní spoty. Tváří kampaně „Hvězdné dárky“ je i nadále herec Ivan Trojan, který se nově představí v roli kapitána Smrže.