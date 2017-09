Myšlenka supertarifu žije. Nově ho chce vyloudit městečko na Vysočině

Rada Nového Města na Moravě se na vypsání výběrového řízení poskytovatele veřejně dostupné mobilní služby pro své obyvatele shodla na jednání 21. srpna. Cílem je vysoutěžit pro obyvatele desetitisícového města minimálně jeden ze čtyř tarifů, o nichž mají městští zastupitelé jasnou představu.

Dva z poptávaných tarifů kombinují neomezené hovory a SMS s měsíčním datovým balíčkem s FUP 100 GB, nebo 5 GB. Zbylé dva pak kombinují volné jednotky (500 minut a 250 SMS, nebo 100 minut a 50 SMS) se základními měsíčními datovými balíčky - pro vyšší tarif s FUP 250 MB, pro nižší pak 50 MB.

U datových balíčků si město navíc klade podmínku, že po jejich vyčerpání musí být uživateli umožněno jejich obnovení za stejných podmínek - dodatečný balíček tak musí obsahovat stejný objem dat za shodnou cenu jako základní balíček.

Další podmínkou je také zajištění zasílání bezplatných informačních SMS adresovaných jednotlivým uživatelům vysoutěženého/-ých tarifu/-ů, a to v maximálním počtu 200 SMS/uživatel/rok.

Nabídky operátorů bude radnice přijímat do úterý 24. října. Obchodní výhodnost návrhů bude posuzovat soutěžní komise, jejímž členem je i radní městské části Brno-střed pro legislativně-právní záležitosti a informatiku Svatopluk Bartík.

Právě Bartík byl iniciátorem první snahy vysoutěžit od operátorů výhodné tarifní podmínky po vzoru firemních (ministerských) tarifů i pro běžné občany. Na loňskou výzvu ovšem nereagoval žádný z operátorů (psali jsme zde). Bartík se tak rozhodl bojovat za levné tarify na vlastní pěst založením spolku Telefonující.cz.

Nejde jen o „městské“ tarify, aktivní jsou i různá sdružení

Tento spolek není jedinou spotřebitelskou organizací, která se v této záležitosti angažuje. Po nepříliš úspěšné snaze sdružení dTest, které v polovině roku vysoutěžilo pouze dva tarify s minimem dat od virtuálního operátora Mobil od ČEZ (více čtěte zde), se pro spuštění vlastní elektronické aukce mobilních tarifů rozhodlo také spotřebitelské sdružení Licit.

I to upozorňuje na propastný rozdíl mezi sazbami účtovanými operátory u rámcových smluv a cenami pro koncového zákazníka. Jako příklad uvádí například Vojenskou nemocnici v Olomouci, jejíž zaměstnanci mohou využívat cenově výhodné tarify od O2. Za neomezený tarif bez mobilních dat zaplatí pouze 49 korun, o 50 korun více pak za neomezený tarif s 10 GB dat. Tedy podstatně méně, než na kolik vychází neomezený tarif se shodným datovým objemem zaměstnance Ministerstva financí (více zde). Právě tento ministerský tarif značně pobouřil českou veřejnost (více se dočtete zde).

Argumentují desítkami tisíc možných zákazníků. Realita je jinde

Podíváme-li se na předchozí snahy o získání supertarifu, které skončily vesměs neúspěchem, z pohledu potenciálních zákazníků, pak se nabízí otázka, jsou-li aktuální výzvy pro operátory vůbec zajímavé. Nutno totiž podotknout, že síťoví operátoři nereagovali ani na předchozí aukce, kdy v případě městské části Brno-střed by vítěz tendru získal potenciálně až 89 tisíc zákazníků. O něco vyšší příliv slibovala aukce sdružení dTest, jehož aktivitu podpořilo více než 100 tisíc zájemců o “ministerský“ tarif pro běžné občany.

Konečná čísla by byla ovšem patrně výrazně nižší, lze totiž předpokládat, že ne pro všechny registrované by byla nabídka vítězného poskytovatele mobilních služeb zajímavá. Je také nutné počítat i se skutečností, že řada potenciálních zákazníků by služby vítězného operátora již využívala.

V kontextu s předchozími snahami se tak veřejná soutěž Nového Města na Moravě, co do počtu potencionálních zákazníků, nemůže měřit. Vítězný operátor by totiž v tomto případě získal potenciálně jen zhruba 10 tisíc zákazníků - opět je navíc nutné brát v potaz již výše napsané. V případě Licitu není počet zájemců znám, sdružení totiž v současnosti teprve spouští bezplatnou registraci.

Podmínky tendrů musí být smysluplné, vysvětlují operátoři

Reálný počet zákazníků, které by výherce veřejné soutěže získal, není pro operátory pravděpodobně směrodatný. Důvodem, proč se síťoví operátoři výše uvedených aktivit nezúčastnili, jsou totiž podmínky jednotlivých tendrů. Operátoři se shodují, že tyto musí být smysluplné.

„Zatím přesně neznáme jejich podmínky a navíc z obchodního i soutěžního hlediska takové informace veřejně neposkytujeme,“ reagoval na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz ohledně zapojení se do výběrového řízení Nového Města na Moravě Lukáš Hrabal z tiskového oddělení T-Mobilu a dodal: „Každopádně každý tendr hodnotíme zvlášť a u každého individuálně posuzujeme, zda jsou podmínky smysluplné a případné poskytování služeb možné a obchodně zajímavé.“

Hlavním důvodem, proč se T-Mobile nezapojil do žádného dosavadního tendru, byla podle Hrabala vysoká míra rizika způsobená příliš obecně a nepřesně definovanými podmínkami poskytování soutěžených služeb.

Podmínky jednotlivých výběrových řízení jsou rozhodujícím faktorem i pro účast konkurenčních operátorů Vodafone a O2. „Platí, že spolupráce musí být výhodná pro obě strany,“ upřesnila mluvčí O2 Lucie Pecháčková.

Podle Českého telekomunikačního úřadu tyto hromadné aukce jen poukazují na nesmyslný rozdíl mezi cenami pro domácnosti a pro firmy. „Je logické, že pokud zde existují nesmyslně vysoké ceníkové ceny, snaží se lidé najít způsob pro získání levnějších telekomunikačních služeb. Hromadné aukce mohou být tou cestou,“ informoval mluvčí ČTÚ Martin Drtina.