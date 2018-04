Ministerský tarif zákazníky T-Mobilu popudil. Požadují stejné výhody

Tendr na mobilní služby vyhlášený ministerstvem financí vyhrál operátor T-Mobile, když v soutěži nabídl mobilní služby za nejnižší ceny. A ministerstvo hrdé na svůj úspěch, kdy se mu podařilo ceny oproti těm účtovaným v roce 2013 snížit o 90 %, se obratem pochlubilo (více čtěte zde). Stejně tak učinil i ministr financí Andrej Babiš prostřednictvím sociálních sítí. Téměř okamžitě se ovšem zvedla vlna nevole.

Divit se tomu nelze, vždyť zaměstnanci ministerstva i jeho resortních organizací (mezi přímo řízené organizace ministerstvem patří například Celní správa, Finanční správa či Státní tiskárna cenin) zaplatí za neomezené volání měsíčně pouhých 54 korun. To ovšem není vše, směšně nízké ceny si operátor naúčtuje i v případě dat: 3 GB stojí 32 korun, 10 GB pak 109 korun.

Při těchto cenách tak jeden megabyte dat stojí lehce přes jeden haléř. A to je pro mnohé zákazníky, kteří s aktuálními datovými objemy při stávajících cenách sotva vyžijí, velmi lákavá vidina. Prostřednictvím facebookových stránek se tak T-Mobilu ptají, co pro tak levná data mají udělat.

Facebookové stránky operátora se od zveřejnění cen ministerského tarifu plní četnými reakcemi popuzených zákazníků, kteří se dovolávají stejných výhod i pro „běžné“ smrtelníky. Zákazníci se například zajímají, na které pobočce si lze takto výhodné služby sjednat. Její návštěvu si bude totiž nutné správně načasovat, stát v dlouhé frontě se nikomu nechce.

Mnozí při snaze dohledat ministerský tarif na stránkách operátora začali propadat panice, ani při vynaložení všech sil se totiž nemohou dobrat výsledku. A stejně marně po tomto tarifu tápají i v samoobsluze T-Mobilu. A tak se na operátora obracejí s prosbou o pomoc.

Najdou se ovšem i takoví, kteří začali s operátorem hned vyjednávat. Rádi si totiž neomezené volání zaplatí na rok dopředu. Pokud by to bylo pro T-Mobile málo, upíšou se mu klidně i na delší dobu. Tarif s neomezeným voláním si jsou totiž ochotni zaplatit klidně až na tři roky napřed, složit při podpisu smlouvy naráz necelé dva tisíce korun není problém. Pro mnohé zákazníky by problémem nebylo ani složení necelých šesti tisíc v případě doplnění neomezeného volání o 10 GB dat.

Neomezené volání za 54 korun měsíčně je lákavé, ale proč jej nemít za rovných 50 korun? A co přidat navrch ještě 10 GB dat jen za 70 korun? Utopie? Ne, takové ceny totiž již od roku 2015 účtuje ministerstvu zemědělství operátor Vodafone (více zde). Nikdy není holt tak zle, aby nemohlo být ještě hůře. Reakce ministra zemědělství Mariana Jurečky situaci příliš neuklidnila, ba naopak.

Nebojte se, bude lépe, naznačil v reakci na četné dopisy, které po zveřejnění výsledku tendru obdržel, ministr Babiš na facebookovém profilu. Po třech letech vyjednávání výhodnějších cen mobilních služeb se cítí být v tomto ohledu natolik kovaný, že věří, že se jeho ministerstvu podaří vyjednat u T-Mobilu výhodnější ceny i pro ostatní. Neopomněl ani zákazníky konkurence, těm ovšem nezbude patrně než doufat, že se jejich operátor cenám T-Mobilu přizpůsobí.

Do té doby budou ovšem i zákazníci T-Mobilu v nabídce operátora stále jen tápat. „Dobrý den, pokud máte na mysli tarify z rámcové smlouvy MF ČR, tak ten bohužel v naší nabídce tarifů bohužel nenajdete. Je totiž určený pouze pro jejich zaměstnance,“ zní jedna z mnohých reakcí ze strany operátora.

Lákavých cen se totiž patrně hned tak nedočkají, zaměstnanci operátora je v reakcích na dotazy opakovaně odkazují na aktuální standardní tarifní nabídku, jejíž ceny se ovšem od sazeb účtovaných ministerstvu financí mnohonásobně liší.