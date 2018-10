Megapřehled: srovnali jsme nejlevnější nový iPhone s konkurencí

Přestože se o přístroji leckdy mluvilo jako o cenově dostupném iPhonu, tak ve skutečnosti je to velmi drahý smartphone, k jehož pořízení potřebujete nejméně 22,5 tisíce korun. Na rozdíl od dražšího a vybavenějšího tandemu XS/XS Max se na pulty model XR dostane až koncem října, a to podle posledních informací kvůli výrobním těžkostem použitého LCD displeje s výřezem (více v článku: Za zpožděním iPhonu XR je displej).



Už dlouho bylo jasné, že letos v září Apple opět uvede tři nové iPhony. O vrcholné dvojici XS a XS Max uniklo takřka vše s velkým předstihem. Třetí do party, tedy dnes srovnávaný XR, byl však takřka do poslední chvíle opředen rouškou tajemství. Spekulovalo se také o finálním označení, spojovalo se s ním například jméno iPhone 9.

To se nakonec nepotvrdilo, stejně tak se ukázaly liché i dřívější fámy, že iPhone XR bude vůči vrcholnému tandemu XS hardwarově nehezky očesán. Mluvilo se o použití předloňského čipsetu A10 Fusion. Tím by telefon na své dražší sourozence výrazně ztrácel.



Ve finále je však iPhone XR výbavou až překvapivě blízko dvojici dražších modelů. Ústupky tady jsou, ovšem nijak výrazné. Telefon má obvodový rámeček z hliníku a nikoli chirurgické oceli a jeho displej je sice větší než u modelu XS, ale má citelně nižší rozlišení. A místo nákladné OLED jednotky navíc Apple u modelu XR použil levnější typ LCD.

Důležitější ovšem je, že XR dostal nejnovější čipset A12 Bionic, který překonává veškerou současnou konkurenci a postavit se mu bude moci až Kirin 980 od Huaweie. Telefon je vybaven 3 GB operační paměti a na rozdíl od dua XS bude dostupný maximálně ve 256GB verzi. Půlterabajtovou Apple vynechal a prostřední má kapacitu 128 GB, ta by mohla být nejprodávanější. Z uživatelského hlediska bude nejcitelnějším ústupkem absence druhé optiky hlavního fotoaparátu.

Sečteno a podtrženo, iPhone XR má ambice stát se tím vůbec nejúspěšnějším modelem z letošní trojice. O tom je ostatně od počátku přesvědčen známý analytik Ming-Chi Kuo, který se ve svých předpovědích mýlí jen zřídkakdy. Zda se trefil i v tomto odhadu, budeme moci posoudit až někdy v listopadu.

iPhone XR vs. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Asus Zenfone 5z a OnePlus 6

Teď už se ovšem podívejme, jak si iPhone XR stojí v porovnání s trojicí soupeřů s Androidem na palubě. Cenově je ono trio a iPhone v jasném nesouladu, i jeho nejlevnější paměťová verze totiž cenu například Zenfonu 5z se stejně velkou pamětí překonává téměř dvojnásobně. A u dalších dvou rivalů v podobě OnePlus 6 a Xiaomi Mi 8 Explorer Edition je tomu podobně.



1. rozměry, hmotnost a konstrukce

Až pozoruhodně jsou vyrovnané rozměry srovnávané čtveřice, žádný smartphone velikostně nijak nevyčnívá. iPhone XR má nejvíc v pase a je na chlup stejně široký jako Asus, oproti kterému je však mírně nižší. iPhone je nicméně také jasně nejtěžší, téměř atakuje hranici 200 gramů a vůči Zenfonu je těžší téměř o čtyři deka. Asusu se zřejmě podařilo tak nízké hmotnosti dosáhnout celohliníkovou konstrukcí, kdy sklo překrývá pouze displej.

Konstrukce iPhonu jako jediná splňuje podmínky standardu krytí IP67. Norma udává, že dané zařízení musí bez průniku vody ustát půlhodinovou koupel v hloubce jednoho metru. Xiaomi a Asus o voděodolnosti nemluví vůbec a Oneplus si troufne leda do deště a ublížit by mu nemělo ani nechtěné polití třeba nápojem. Ovšem ponořováním celého smartphonu do vody by parametry konstrukce jeho majitelé určitě testovat neměli.

Právě voděodolnost je u špičkových smartphonů stále žádanější a tím i častější a u citelně levnějších čínských značek bývá její absence jednou z mála slabin, které lze telefonům vyčíst.

iPhone XR je tedy, co se konstrukce týče, tím nejlépe zpracovaným kouskem z porovnávaného kvarteta. Xiaomi sice voděodolné není, ale má jisté vizuální lákadlo. Zadní sklo je totiž průhledné a odhaluje střeva telefonu.

Tedy tímto se výrobce chlubil, ovšem zakrátko vyšlo najevo, že líbivý čip s logem Qualcommu i všechny ostatní spoje jsou jen atrapa a skutečný hardware se skrývá až pod touto destičkou. Na vizuální atraktivitě provedení to však nic nemění.





iPhone XR Mi 8 Explorer Zenfone 5z OnePlus 6 Rozměry [mm] 75,7 × 150,9 × 8,3 74,8 × 154,9 × 7,6 75,7 × 153 × 7,9 75,4 × 155,7 × 7,8 Objem [cm3] 94,82 88,06 91,5 91,6 Hmotnost [g] 194 177 155 177 Materiál rámu hliník (7000 series) hliník hliník

hliník

Krycí sklo displeje

nespecifikované odolné sklo Gorilla Glass 5

Gorilla Glass 3

Gorilla Glass 5 Materiál zad

nespecifikované odolné sklo Gorilla Glass 5

hliník Gorilla Glass 5

Voděodolnost a prachotěsnost IP67 (1 metr pod hladinou 30 minut) - - déšť/náhodné polití další - - - -

2. výkon, výdrž a konektivita

Čipová sada A12 Bionic je aktuálně nejvýkonnějším mobilním mozkem a je tedy jasné, že iPhonu XR se trojice androidích konkurentů v tomto ohledu nebude rovnat. Ovšem náskok vůči Snapdragon 845 nebude nijak obrovský a jím vybavené telefony rozhodně nepatří do starého železa. To ani náhodou.

Kde iPhone naopak ztrácí, to je operační paměť. Papírově jí má nejméně, konkurence totiž umí až 8 GB. Ovšem Android má jiný paměťový management než iOS, a proto 3 GB u iPhonu nelze brát jako velký nedostatek.

Překvapivá je situace u paměťového slotu. Zatímco u Applu má tento výbavový prvek přísný zákaz vstupu, v ekosystému Androidu je to stále samozřejmost. Z vybrané trojice nicméně paměťovou kartu pojme leda Asus, a to si ještě musíte vybrat, zda dáte přednost větší paměti nebo druhé SIM.

Jen pro úplnost: celé kvarteto využívá rychlé paměti LPDDR4x a úložiště typu UFS 2.1. Moderní paměť schopná rychlého čtení a zápisu nabývá na smyslu především s rostoucími možnostmi fotoaparátů. Nahrávání videí ve 4K rozlišení totiž každou sekundu polyká desítky MB. Úložiště typu eMMC 5.1 je dnes výsadou jen levných modelů, střední a vyšší třída většinou disponuje alespoň typem UFS 2.0. Jak ukazuje následující tabulka, rozdíly v rychlostech čtení a zápisu jsou mezi jednotlivými typy značné.



Srovnání rychlosti čtení a zápisu jednotlivých paměťových standardů (data: AndroidAuthority.com) USF 2.1 USF 2.0 eMMC 5.1 Sekvenční čtení 749,5 MB/s 569,12 MB/s 282,05 MB/s Sekvenční zápis 142,95 MB/s 137,73 MB/s 97,55 MB/s Náhodné čtení 159,07 MB/s, 40722,38 IOPS (4KB) 94,0 MB/s, 24065,65 IOPS (4KB) 29,05 MB/s, 7438,59 IOPS (4KB) Náhodný zápis 149,4 MB/s, 38247,32 IOPS (4KB) 55,43 MB/s, 14192,4 IOPS (4KB) 14,43 MB/s, 3694,57 IOPS (4KB

Neméně důležitým parametrem smartphonu je výdrž baterie. Tady naše očekávání nebyla nijak přehnaná, ostatně použitý 2 942mAh akumulátor iPhonu XR papírově ani zdaleka nepatří ke špičce, spíše mezi průměrně velké články.

Výdrž iPhonu zatím nelze hodnotit, ovšem podle vyjádření Applu má být právě XR v této disciplíně šampionem, alespoň tedy stájovým. Přestože má XS Max větší kapacitu článku, XR má jednak o centimetr menší displej a především nižší rozlišení. Právě to je nejspíš klíčem k delší výdrži na jedno nabití.

Žádný z konkurentů se v tomto ohledu nijak nevymyká. Články mají na poměry systému Android jen průměrné kapacity mezi 3 000 a 3 300 mAh. Celá čtveřice umí rychlé dobíjení, naopak to bezdrátové má jen iPhone.



iPhone XR Mi 8 Explorer Zenfone 5z OnePlus 6 Systém iOS 12 Android 8.1 Android 8.0 Android 8.0(9.0 přislíben) Čipová sada Apple A12 Snapdragon 845

Snapdragon 845 Snapdragon 845 Procesor šestijádrový osmijádrový osmijádrový

osmijádrový

Konfigurace CPU 2 × Vortex + 4 × Tempest 4 × 2,8 GHz Kryo 385 Gold + 4 × 1,7 GHz Kryo 385 Silver



4 × 2,8 GHz Kryo 385 Gold + 4 × 1,7 GHz Kryo 385 Silver

4 × 2,8 GHz Kryo 385 Gold + 4 × 1,7 GHz Kryo 385 Silver

Grafický čip čtyřjádrový (in-house) Adreno 630

Adreno 630

Adreno 630

AI čip osmijádrový

- - - Výkon AI 5 trilionů operací/s - - - RAM 3 GB 8 GB 4/6/8 GB

6/8 GB Typ LPDDR4x LPDDR4x

LPDDR4x

LPDDR4x

Úložiště 64/128/256 GB 128 GB 64/128/256 GB 64/128/256 GB

Typ UFS 2.1

UFS 2.1 UFS 2.1

UFS 2.1

Paměťový slot ne ne ano (hybridní) ne Sítě GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE

GSM / HSPA / LTE

GSM / HSPA / LTE

GSM / HSPA / LTE

Rychlost HSPA (download/upload) 42,2/5,76 Mb/s 42,2/5,76 Mb/s

42,2/5,76 Mb/s

42,2/5,76 Mb/s

Rychlost LTE(download/upload)

600/150 Mb/s

1 024/150 Mb/s 1 200/100 Mb/s

1 024/150 Mb/s

Dual SIM ne ano ano ano Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, wi-fi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, wi-fi Direct, hotspot

802.11 a/b/g/n/ac, wi-fi Direct, hotspot

Bluetooth 5.0 LE, A2DP 5.0 LE, A2DP, aptX HD

5.0 LE, A2DP

5.0 LE, A2DP, aptX-HD

NFC ano ano ano ano GPS A-GPS, GALILEO, GLONASS dvoupásmová A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS A-GPS, BDS, GLONASS A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS

Infraport ne ne ne ne Nabíjecí konektor Lightning USB Type-C

USB Type-C

USB Type-C Baterie 2 942 mAh 3 000 mAh 3 300 mAh

3 300 mAh Rychlé dobíjení ano QuickCharge 4.0+ ano Dash charge Bezdrátové dobíjení ano ne ne ne

XR má LTE modem z loňských iPhonů

Konektivita ukazuje ústupek levnějšího iPhonu vůči modelům XS, a sice nižší rychlosti LTE. Zatímco XS/XS Max obsahuje modem se čtveřicí integrovaných antén (4 × 4 MIMO), levnější XR používá techniku z loňských iPhonů s dvojicí antén k příjmu a vysílání signálu (2 × 2 MIMO).

Právě rychlosti LTE byly disciplínou, ve které iPhone X předčily i mnohem levnější smartphony. Stačil jim k tomu modem Qualcomm X20, jenž je součástí čipsetu Snapdragon 845 (více v článku: Předčí i iPhone X. Konkurenční čipset má v testech nejrychlejší internet).

Podle testu provedeného společností SpeedSmart v USA v sítích tří tamních největších operátorů (ATT, T-Mobile a Verizon) totiž iPhony XS vůči loňskému modelu X dosahovaly nejméně dvakrát rychlejšího stahování (60 až 72 vs. 26 až 30 Mb/s) a rychlost odesílání byla vyšší asi o polovinu (15 až 19 vs. 10 – 12 Mb/s).

Pokud tedy chcete nejnovější iPhone a zároveň velmi rychlý internet, model XR pro vás zřejmě nebude ten pravý.

Zajímavostí je dvoupásmová GPS u Xiaomi Mi 8. Takovou zatím u smartphonů vídáme zřídkakdy. Vůči konvenčnímu řešení přináší větší přesnost, uvádí se zaměření s odchylkou 30 centimetrů a až o polovinu energeticky účinnější provoz.



3. displej a způsoby autorizace

Co do úhlopříčky jsou displeje celého kvarteta poměrně vyrovnané, nejmenší a největší totiž dělí necelá pětina palce, tedy asi pět milimetrů. Rozdíly v celkové ploše už jsou značnější a vyplývají z různého poměru stran. Nejširší displej má Xiaomi a Asus, největší nudlí je pak obrazovka iPhonu.

Ještě větší rozdíly skýtá přepočtený počet pixelů, které displej v každém okamžiku zobrazuje. Zatímco konkurence jich má bezmála 2,5 milionu, hardware iPhonu se musí vypořádat přibližně jen s 1,5 mil. bodů. Ani jeden displej není po stranách zahnutý a shoda panuje i v otázce výřezu, mají jej všichni.

V případě iPhonu a Xiaomi ono vykousnutí hostí vyspělou techniku, která umí načíst mapu obličeje v trojrozměrném režimu a takto získaná data využít k následné autorizaci. Mi 8 se stalo vůbec prvním androidím smartphonem s touto schopností a technicky za Applem určitě nezaostává. Hloubkový profil tváře sestavuje z 33 tisíc bodů (TrueDepth modul iPhonu načítá „jen“ 30 tisíc bodů) a šance tento způsob zabezpečení prolomit je podle výrobce přibližně jedna ku milionu.

Zatímco u iPhonu představuje Face ID jediný způsob biometrického ověření uživatele, Xiaomi přidává ještě v displeji integrovaný snímač otisků prstů. Majitel má tedy při odemykání smartphonu na výběr.

Panel Xiaomi navíc pokrývá barevný gamut DCI-P3, podporuje HDR10 a jako jediné má obrazovku citlivou i na sílu stisku, což je iPhonu XR na rozdíl od jeho dražších sourozenců zapovězeno. Xiaomi má tedy z tohoto kvarteta displej jasně nejlepší.

Asus má běžný LCD, což vzhledem k velmi atraktivní ceně nepřekvapí. Panel disponuje systémem AI Display, který nastavuje teplotu barev podle právě zobrazovaného obsahu na displeji (obdoba TrueTone z iPhonu) a navíc se nevypne jeho podsvícení, dokud na něj uživatel kouká.

OnePlus má cenu posazenou o něco výše, což výrobci dovolilo sáhnout po jednotce AMOLED. Oba tito rivalové iPhonu spoléhají na konvenční čtečku otisků prstů vsazenou na záda telefonu. Odemknout je sice lze i skenováním tváře, ovšem pouze ve dvou rozměrech a tento způsob autorizace vzhledem k nižšímu stupni zabezpečení nelze použít třeba k bezhotovostním platbám.



iPhone XR Mi 8 Explorer Zenfone 5z OnePlus 6 Typ IPS LCD Super AMOLED IPS LCD AMOLED Úhlopříčka [palce]

6,1 6,21 6,2 6,28 Poměr stran

19,5:9 18,7:9 18,7:9 19:9 Plocha [cm²] 90,3 97,1 96,9 98,4 Rozlišení [px] 828 × 1 792 1 080 × 2 248 1 080 × 2 246 1 080 × 2 280 Počet bodů 1 483 776 2 427 840 2 425 680 2 462 400 Jemnost [PPI] 326 402 402 402 Procento čelní plochy 79,0 83,8 83,6 83,8 Zahnutí ne ne ne ne Výřez ano ano ano ano Citlivost na tlak ne ano ne ne další True Tone, 120Hz touch-sensing HDR10, DCI-P3 AI Display, 95% DCI-P3 DCI-P3 Snímač otisků prstů ne v displeji na zadní straně na zadní straně Sken obličeje Face ID (3D) 3D 2D 2D Snímač duhovky ne ne ne ne

4. fotoaparáty a multimédia

Kdyby Apple iPhonu XR ponechal i dvojitý foťák, pak by z nejlevnější letošní novinky udělal zcela jasnou volbu a značně dražší model XS by to na trhu měl značně obtížnější. To se však nestalo a právě jednoduchá optika fotoaparátu je z uživatelského hlediska tím jednoznačně nejbolestivějším ústupkem.

Foťák sice primární modul sdílí s řadou XS, ovšem absence druhého znamená mimo jiné ztrátu dvojnásobného optického zoomu. Vystačit si bude třeba s digitálním pětinásobným přiblížením, které se již samozřejmě neobejde bez ztráty obrazové kvality. Navzdory absenci druhého objektivu však XR nepřišel o možnost u portrétů pracovat s hloubkou ostrosti.

Parametricky naprosto stejné jsou u XR a XS možnosti nahrávání videí, byť stejně jako u fotek i tady do výsledků promluví menší množství dopadajícího světla.

Čelní fotomodul XR sdílí s dražšími modely a kromě sedmimegapixelových snímků si tedy poradí i s FHD videi při 60 snímcích za sekundu. Jack k připojení sluchátek samozřejmě chybí, což u iPhonů není žádnou novinkou. Tou je naopak absence adaptéru z rozhraní Lightning právě na 3,5 mm konektor, který Apple ještě k loňské generaci iPhonů přidával.

Xiaomi boduje foťákem, ale nehraje stereo

Fotoaparát Xiaomi už dvojitou optiku má, přičemž primární s 12megapixelovým snímačem je i opticky stabilizovaná. I druhý objektiv disponuje 12MPix fotočipem a díky dvojnásobné ohniskové vzdálenosti má dvojitý optický zoom. Samozřejmostí je dále možnost experimentování s hloubkou ostrosti, kdy na fotografii rozmáznete pozadí a zvýrazníte tak klíčový objekt na snímku.

Maximem u zpomalených videí jsou nahrávky ve Full HD kvalitě při 240 snímcích. Super zpomalená videa, tedy nahrávky se snímkovou frekvencí alespoň 480 fps, telefon neumí.

Zatímco foťáky má Xiaomi papírově nejlepší, u audia oproti Zenfonu 5z ztrácí. Nemá totiž hlasité stereo reproduktory ani 3,5mm jack. V balení nicméně příslušnou redukci najdete.





iPhone XR Mi 8 Explorer Zenfone 5z OnePlus 6 Typ fotoaparátu jednoduchý dvojitý dvojitý dvojitý Značková optika - - - - Počet pixelů; velikost senzoru; velikost čipu; světelnost; ohnisková vzdálenost; ostření; stabilizace 12 MPix; 1/2,55"; 1,4 µm; f/1,8; 26 mm; fázová detekce (PDAF); optická 12 MPix; 1/2,55"; 1,4 µm; f/1,8; ?; dual-pixel PDAF ; čtyřosá optická

+

12 MPix; 1/3,4"; f/2,4; 1,0 µm

12 MPix; 1/2,55"; 1,4 µm; f/1,8; 24 mm; PDAF; čtyřosá optická i elektronická

+

8 MPix; 1/4"; 1,12 µm; f/1,9

16 MPix; 1/2,6"; 1,22 µm; f/1,7; 25 mm; PDAF; optická

+

20 MPix; 1/2,8" ; 1.0 µm; f/1,7, PDAF

Optický zoom ne 2 × ne ne Blesk 4 × LED 2 × LED 2 × LED 2 × LED HDR ano ano ano ano Videa až 2 160p při 60 snímcích/s až 2 160p při 60 snímcích/s

až 2 160p při 30 snímcích/s

až 2 160p při 60 snímcích/s

Slow motion videa 1 080p při 240 snímcích/s 1 080p při 240 snímcích/s 720p při 240 snímcích/s

1 080p při 240 snímcích/s

Super slow motion videa - - -

720p při 480 snímcích/s Čelní kamerka

Počet pixelů; velikost senzoru; velikost čipu; světelnost; ohnisková vzdálenost 7 MPix; ?; ? f/2,2; 32 mm 20 MPix; ?; 0,9 µm; f/2,0; ?

8 MPix; ?; ?; f/1,9; 26 mm; elektronická stabilizace 16 MPix; 1/3,1"; 1,0 µm; f/2,0; 25 mm

Videa 1 080p při 60 snímcích/s

1080p při 30 snímcích/s

1 080p při 30 snímcích/s

1 080p při 30 snímcích/s

3,5 mm jack ne ne ano ano Stereo reproduktory ano ne ano ne FM rádio ne ne ano ne další - v balení adaptér z USB-C na 3,5mm jack - -

Zenfonu 5z ani jeden prvek nechybí a navíc přidává ještě FM rádio. Primární objektiv duálního fotoaparátu spoléhá na snímač Sony IMX363 s 83stupňovým úhlem záběru a kromě optické stabilizace má i elektronickou.

Druhý objektiv je spřažen s osmimegapixelovým senzorem a disponuje značně širším úhlem záběru (120 stupňů). Bezztrátový zoom sice optická soustava nemá, ovšem o oblíbený bokeh efekt majitelé nepřijdou.

Díky prvkům umělé inteligence umí aplikace foťáku automaticky zvolit jeden z 16 režimů, který nejlépe vyhovuje aktuálním světelným podmínkám. Bohaté jsou také možnosti editace pořízených snímků.

Foťák Asusu je tedy povedený a sluší se připomenout, že na chlup stejný má i jeho odlehčená varianta Zenfone 5, kterou namísto Snapdragonu 845 pohání slabší verze 636. Přijdete však o funkce spojené s umělou inteligencí, jelikož Snapdragon 636 nemá čip strojového učení.

Hodnocení podle DxOmark

body pořadí Xiaomi Mi 8/Mi 8 Explorer Edition 99 7. OnePlus 6 96 12. Asus Zenfone 5 90 17.

OnePlus boduje zpomalenými videi

OnePlus 6 má oproti předchůdci nový větší snímač Sony IMX516, což při stejném počtu pixelů znamená větší rozměr každého z nich (1,22 vs. 1,12 mikronu).

Novinkou je také optická stabilizace, i ta pomáhá dosáhnout lepších výsledků při horších světelných podmínkách. V prostředí aplikace je sice volba dvojnásobného zoomu, nejde ovšem o optické, nýbrž jen digitální přiblížení. Zoom bez zhoršení obrazové kvality koneckonců neuměl ani předchozí model. S hloubkou ostrosti si přesto na zachycených snímcích pohrát můžete.

Mezigeneračně se nicméně zlepšily možnosti pořizování videí: 4K pořídíte i při 60 snímcích a v kvalitě FHD pak při 240 snímcích za sekundu. Úplnou novinkou jsou super zpomalená videa v HD rozlišení při 480 snímcích/s.

V porovnání s Asusem má tak Oneplus u fotoaparátu mírně navrch a svůj náskok ještě zvyšuje čelním 16MPix fotomodulem, zároveň však ani jeden nestačí na Xiaomi. Na praktické zkušenosti s iPhonem XR coby fotoaparátem si však budeme muset ještě pár týdnů počkat.

OnePlus 6 ještě má 3,5mm jack (nástupce 6T už jej mít nebude, údajně kvůli snímači otisků v displeji), ovšem na rozdíl od zenfonu nemá dvojici reproduktorů. Vážený člen serveru XDA Developers s přezdívkou acervenky ovšem naprogramoval aplikaci, která umí telefonní sluchátko proměnit ve druhý reproduktor a telefon pak umí hudbu přehrávat ve stereu.



5. ceny a závěr

Stejně jako u konkurentů dražších iPhonů XS a XS Max platí i v tomto případě, že za cenu jednoho iPhonu byste pořídili téměř dva konkurenční telefony s Androidem. Zatímco tato androidí trojice začíná na částkách mezi 13 a 14 tisíci, na iPhone si připravte minimálně o téměř deset tisíc více. A s nějakými slevami pár měsíců od startu prodeje rozhodně nepočítejte. Apple to nepotřebuje a až na výjimky (skokové kurzové změny) do ceníků zasahuje leda po uvedení nové generace. Naproti tomu Xiaomi a Asus budou pozvolna zlevňovat.

Doplňme, že Mi 8 v nejvyšší verzi Explorer Edition u nás zatím není v prodeji, proto jsou v tabulce i ceny základního modelu. Ten oproti edici Explorer postrádá pouze snímač otisků prstů v displeji a jeho citlivost na sílu stisku, tedy nijak zásadní prvky. Také nemá průhledná záda odhalující atrapu čipové sady. Na zmíněné ústupky má však i kompenzaci v podobě větší baterie (3 400 vs. 3 000 mAh).

Velmi zajímavou volbou mimo naše srovnání je Pocophone F1 od Xiaomi, ovšem u něj se velmi nízká cena odrazila ve zpracování. Tedy spíše ve volbě materiálů, kovová nebo skleněná záda totiž musela ustoupit plastu (více v testu: Plastový král poměru ceny a výkonu. Test Pocophonu F1)

OnePlus 6 skrze oficiální e-shop výrobce už nekoupíte. Takový stav u OnePlus vždy signalizuje brzký příchod nástupce a jinak tomu není ani v tomto případě, model 6T se snímačem v displeji je totiž za dveřmi. U některých českých prodejců však „šestku“ stále zakoupíte a příplatky oproti cenám přímo od zdroje jsou minimální.





iPhone XR Mi 8 Explorer Mi 8 Zenfone 5z OnePlus 6 64 GB 22 490 Kč - 13 990 Kč 12 990 Kč 519 € (13 500 Kč) 128 GB 23 990 Kč cca 15 000 Kč (cena v Číně + DPH) 14 990 Kč - 569 € (14 800 Kč) 256 GB 26 990 Kč - - 14 990 Kč cca 17 600 Kč

Tímto závěrečným přehledem uzavíráme naše velké srovnání letošních novinek Applu s jejich androidí konkurencí. Předchozí srovnání iPhonu XS Max se Samsungem Galaxy Note 9, Huaweiem P20 Pro a Oppem Find X si můžete připomenout v článku Megapřehled: srovnali jsme nový iPhone XS Max s hlavními rivaly. Srovnání modelu XS s příslušnou konkurencí jsme se věnovali v článku Megapřehled: srovnali jsme menší prémiový iPhone s konkurencí.