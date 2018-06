Skvělá volba, touto koupí neprohloupíte. Test Asus Zenfone 5

Asus bojuje na poli chytrých telefonů s většími značkami statečně už řadu let a čas od času se strefí do černého. Povedená byla předloňská modelová řada Zenfone 3, zatímco loňské modely Zenfone 4 v nás moc pozitivních dojmů nezanechaly. Teď však přichází Zenfone 5 a 5z, dvojice, která už na papíře vypadá skvěle. V redakci prošel naším testem levnější typ Zenfone 5, který stojí 9 999 korun a přitom má výbavou a hlavně praktickými schopnostmi potenciál vyzvat na souboj i ty nejlepší smartphony na trhu.

Jen pro pořádek – opravdovým top modelem je Zenfone 5z, který za 12 900 korun patří k nejvýhodnějším „vlajkovým lodím“ letošního roku. Lepší poměr výkonu a ceny asi jinde nenajdete. Zenfone 5 pak na tomto modelu staví – oba vypadají stejně, mají i shodný fotoaparát a další řadu prvků výbavy – Zenfone 5 má jen slabší procesor Snapdragon 636 a 4 GB operační paměti oproti Snapdragonu 845 a 6 GB RAM ve verzi pro náš trh u typu 5z. V praxi to znamená nižší výkon a ztrátu některých funkcí „umělé inteligence“, ale mnozí uživatelé rozdíl vůbec nepocítí.

Další smartphone s vykrojením?

Zenfone 5 je smartphone s vykrojením v displeji, ale označovat jej za „další“ je trochu nefér. Byl to právě Asus, který z větších a známějších značek představil smartphone ver stylu iPhone X jako první. Pravda, prvenství si Asus tak trochu uzmul, protože už při uvedení na veletrhu MWC v Barceloně představitelé firmy říkali, že se telefon začne prodávat až na začátku léta a tak bylo jasné, že na trhu ho jiné značky předběhnou. Ale i tak byl Zenfone 5 velkým překvapením veletrhu a nutno říci, že překvapením příjemným.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborná výbava

skvělý displej

výtečný fotoaparát

dobrý poměr cena/výkon

Proč nekoupit? pro někoho moc výrazný výřez

nemá always-on

širokoúhlý foťák namísto zoomu Kdy? V prodeji Za kolik? 9 999 Kč

Vykrojení má dnes spousta modelů – od špičkových typů řady Huawei P20 a Honor 10, přes LG G7 nebo nové OnePlus 6 a samozřejmě řada dalších čínských modelů, které se k nám oficiálně nedováží. Zenfone se mezi nimi snaží vynikat celkovým provedením displeje, kterým trochu vybočuje z řady. Pokouší se například využít opravdu maximum čelní plochy, rámečky jsou minimální a i když dole přeci jen pod displejem trochu místa zbývá, je ho tu méně, než u zmiňovaného super smarthponu od Huawei. Zaujme také to, že displej je v rozích zaoblený, a to opravdu hodně. Navíc se pak liší i zakřivení onoho vykrojení a celkově to působí vcelku originálním dojmem.

Není displej divný?

Ne, není, vypadá opravdu skvěle. Asus u svých modelů Zenfone 5 a 5z zvolil IPS panel s úhlopříčkou ohromujících 6,2 palce a rozlišením 2 246 x 1 080 pixelů. Displej není technologickou špičkou, přitom však v praxi působí opravdu skvěle. Asusu se podařilo zapracovat na jeho zabudování do těla a displej vyhnal k trochu živějším a teplejším barvám, což celkově budí dojem, že je nalepen na krycí sklo a místy působí, jako by to byla maketa a ne skutečný displej. Někomu se to nemusí líbit, ale nám tato zvláštnost přijde atraktivní, displej „jako malovaný“ určitě upoutá pozornost.

Obraz je kvalitní a navíc ona barevnost se dá detailně nastavit – v menu je možné manipulovat s teplotou barev, barevným gamutem, odstínem i saturací, je tu i filtr modrého světla s možností automatické aktivace ve vybraných časech (nebo automaticky od západu do východu slunce). Displej je hodně jasný a čitelnost na přímém slunci výborná, celkově zaslouží pochvalu. Je velkou předností Zenfonu 5, i když nemá to nejjemnější rozlišení – ale v praxi nám to vůbec nechybělo.

Na začátku testování jsme psali, že displej nemá v menu možnost vypnout onen výřez, ale mezi tím Asus tuto možnost v rámci aktualizací systému dodal. Nyní si mohou uživatelé vybrat. S IPS panelem výřez samozřejmě v černém provedení nesplývá s okolím jako u AMOLED panelů, ale někomu může toto zobrazení vyhovovat více než to standardní. I vzhledem k výraznému zaoblení rohů se nám víc líbí režim s vykrojením, ostrá hrana v horní části najednou při vypnutém výřezu vypadá nepatřičně.

Jak se s telefonem pracuje?

Ovládání Zenfonu 5 je vcelku standardní, a to i přesto, že Asus tradičně vcelku výrazně upravuje vizáž prostředí systému Android. Znát je to hlavně v menu nastavení, ale letos Asus opět ubral a graficky celý systém zjednodušil, takže vše působí atraktivněji. Omezeno bylo i množství vlastních Asus aplikací, kterých bývaly modely této značky plné, teď se Zenfone 5 trochu krotí a dává více prostoru uživateli.

Procesor Snapdargon 636 a 4 GB RAM znamenají, že je to opravdu svižný telefon. Ne, nebude mít výkon na ty nejnáročnější hry v nejvyšších detailech, ale běžně funguje výborně, systém je plynulý, rychlý a reaguje tak, jak uživatel očekává. I proto si myslíme, že provedení bude většině uživatelů stačit a že výkonnější 5z není nutností, pokud opravdu nevyžadujete nejvyšší výkon.

V ovládání je tu pár detailů, které pomohou – možnost přepnout do režimu pro ovládání jednou rukou je samozřejmost, čtečka otisků prstů na zádech podporuje gesto pro stažení notifikační lišty. A v menu se dá nastavit, že telefon lze probudit i „namalováním“ vybraných gest a písmen při zhasnutém displeji – takové gesto rovnou spustí vybranou aplikaci.

Funguje to opět skvěle, jedinou výtku směřujeme k absenci režimu always-on. To souvisí s technologií displeje, IPS panel není pro always-on funkci ideální, takže přehled o dění tu zajišťuje především stavová dioda v horní části telefonu.

Systém jako takový má logiku ovládání čistého Androidu s menu s aplikacemi dostupným krátkým tahem vzhůru kdekoli na domovské obrazovce.

Co říkáte designu?

Design úzce souvisí s oním displejem a podle nás je povedený. Asus se drží moderní cesty s kovovým rámem a skleněnými zády. Ta dávají hezký efekt odlesku světla v podobě paprsků sbíhajících se ke čtečce otisků prstů, která tu slouží jako zajímavý designový prvek. Díky tomu se Asus dovede trochu odlišit od hromady konkurentů, byť je pravda, že stroje s vykrojením jsou si čím dál podobnější.

Zpracování je výborné, tady není co řešit. Zenfone 5 padne i navzdory obří úhlopříčce docela dobře do ruky, a to i díky výraznému zaoblení rohů a samotného rámu. Konkrétní rozměry telefonu jsou 153 x 75,7 x 7,9 mm, hmotnost je 155 gramů, což je zcela „v normě“.

Jak to fotí?

Asus Zenfone 5 fotí výborně, což dokazuje i jeho skóre v žebříčku DxO Mark. V něm dosáhl na hodnotu 90 bodů, což je skóre odpovídající některým loňským špičkovým modelům. Navíc platí, že body ztrácí Zenfone ne kvůli obrazové kvalitě, ale kvůli některým funkcím a technickým řešením – snímky samotné, jak potvrzuje náš test, jsou špičkové a snesou srovnání s těmi nejlepšími. Za absolutní špičkou fotomobilů malinko zaostávají, ale rozdíl je to pochopitelný a vzhledem k ceně telefonu v podstatě malicherný.

Jednou z věcí, která Zenfone 5 v DxO Mark znevýhodňuje, je uspořádání duálního foťáku: ten má dva čipy o rozlišení 12 a 8 megapixelů, ale sestava neslouží k čím dál oblíbenějšímu dvojnásobnému zoomu. Naopak, menší čip je schován za širokoúhlou optikou s velmi dobrou světelností 2.0. Široký záběr oceníte při fotografování architektury, ale celkově je asi možnost přiblížení u uživatelů populárnější. Ale záleží na osobních preferencích, možnost širšího záběru dává Zenfonu 5 nové kreativní možnosti, které konkurenti nemají.

širokoúhlé snímky

Hlavní foťák se chlubí optickou stabilizací obrazu a světelností f/1.8, což znamená, že si skvěle vede i v noci. Na Huawei P20 Pro, P20 nebo nové HTC U12+ zřejmě nemá, ale snímky jsou opravdu povedené. Jejich barevné podání je trochu studenější, než by bylo ideální, ale celkově foťák opravdu překvapí. Je to tedy jeden z nejvýhodnějších fotomobilů.

Snímky celkově působí vyváženým dojmem, šum v noci je výrazný, ale působí vcelku přirozeně a nelikviduje úplně detaily. Trochu potíž má foťák i v automatickém HDR režimu s některými kontrasty, ale testovací snímky v tomto případě vznikaly za opravdu obtížných podmínek s nezvykle světlou zataženou oblohou. Za krásného jasného dne budou kontrasty lepší. Širokoúhlé snímky obecně v kvalitě dost ztrácí.

Jaká je výdrž baterie?

Ani tady není důvod ke stížnostem. Zenfone 5 má baterii s kapacitou solidních 3 300 mAh, což dostačuje k pohodlnému a bezproblémovému intenzivnímu provozu po celý den bez nabíjení. Dva dny nejsou utopií, ale na druhou stranu neočekáváme, že budou obvyklé. Už jen proto, že smartphone této třídy budou uživatelé určitě více vytěžovat, než levnější přístroje. Nabíjení probíhá pomocí čím dál obvyklejšího USB-C konektoru, nechybí ani podpora rychlého dobíjení QuickCharge 3.0.

Mám si ho pořídit?

Asus Zenfone 5 je výborný smartphone se skvělou výbavou a bez větších chyb. Upřímně, moc much na něm nevidíme, spíš jsou některá jeho řešení otázkou vkusu. Ale pokud se vám Zenfone 5 líbí, není co řešit: touto koupí neprohloupíte. Pravdou však je, že lákavých smartphonů je na trhu daleko více a Zenfone 5 to nebude mít jednoduché.

Velkým konkurentem je Nokia 7 Plus, další podle nás skvělý model vyšší třídy, který může zastoupit i dražší kousky. Ta má malinko menší displej bez vykrojení, ale zato disponuje originálním designem a její foťák má dvojnásobný zoom. Zenfone fotí asi o malinko lépe. 7 Plus kontruje čistým Androidem a garantovanými updatem. A také trochu výkonnějším Snapdragonem 660 a větší baterkou. Nokia stojí, stejně jako Asus, necelých 10 000 korun.

Obřím vyzyvatelem těchto telefonů je nový Honor 10, který stojí v provedení se 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti skvělých 10 990 korun. Má vyšší výkon, ale jeho displej je menší a i když jeho foťák vychází ze skvělého Huawei P20, oproti němu si trochu pohoršil a dovolíme si tvrdit, že Asus podává malinko lepší výkon. Ale Honor je obrovským lákadlem a za danou cenu je asi o něco výhodnější než Asus.

U Xiaomi lze pořídit starší model Mi Mix 2 se Snapdragonem 835 a zdaleka ne tak dobrým foťákem a hlavně starším Androidem. Lákavá bezrámečková konstrukce i v tomto případě vyjde na 9 999 korun. Hlavní ranou pro Asus je Xiaomi Redmi Note 5 se shodným procesorem Snapdragon 636 a baterií s kapacitou 4 000 mAh. To je skutečně nejvýhodnější model střední třídy, s cenou 6 000 korun je to extrémně výhodná nabídka. A to i když zdaleka nefotí tak jako Zenfone 5.

No a pak je tu konkurent vlastní, zmiňovaný Zenfone 5z. Ten vyjde na 12 900 korun a třeba v oblasti fotoaparátu vlastně nic navíc nemá. Ale má výkonu na rozdávání a přidává pár chytrých funkcí, což jsou věci, které mohou některé uživatele zlákat. Ušetřit však v tomto případě podle nás dává smysl.