Plastový král poměru ceny a výkonu. Test Pocophonu F1

Pocophone F1 je prvním svého druhu, byť firma, která za ním stojí, je na poli mobilních telefonů už vcelku „profláklá“. Jde o pomyslný vedlejší projekt výrobce Xiaomi, který s ním zamýšlel upevnit svou pozici na trhu v Indii, ovšem nezapomněl ani na zájemce odjinud. Právě v Indii mu nasadil prakticky dumpingovou cenu, v přepočtu asi 6 700 korun.

U nás je sice o poznání dražší, ale se svou výbavou, která je špičková, ani drobné zdražení neudělá velký rozdíl. Pocophone F1 se tak například pyšní nejvýkonnějším procesorem od výrobce Qualcomm, Snapdragonem 845. Ten je přitom dostupný u modelů od zhruba 13 tisíc korun výš. Xiaomi však i na našem trhu cenu za takový model dovedlo srazit pod deset tisíc. To z něj činí jednu z nejlepších voleb v poměru ceny a výkonu vůbec.

Takto na první pohled skvělá nabídka se samozřejmě neobejde bez pár kompromisů. Jsou natolik výrazné, aby kazily celkový dojem z telefonu, či jde jen o rýpání z naší strany? Pojďme se na telefon podívat podrobněji.

Je to skutečně takový „plasťák“, jak všichni tvrdí?

Výrobce šetřil, kde se jen dalo, což se projevilo zejména na konstrukci telefonu. Ano, Pocophone F1 má skutečně záda i boky pokryté plastovým krytem, což je dnes materiál, který najdeme už jen u hodně levných telefonů. I ve střední třídě je standardem hliník či dokonce tvrzené sklo. Pocophone F1 má ovšem sklo jen na přední straně.

Plast jako takový je po mnoha letech, kdy jej využívaly i dražší smartphony, vnímaný jako skutečně levně vypadající materiál a tomuto dojmu se nemůže ubránit ani novinka od Xiaomi. Už jsme slyšeli názory, že „deset tisíc za plastový mobil prostě nedám“. Ano, telefon skutečně v kontextu současné nabídky působí levně.

Ovšem, a to musíme skutečně zdůraznit, použitý materiál není nutně na škodu. V první řadě je nám jasné, že celá řada zájemců na telefon stejně navlékne ochranný kryt, takže v takovém případě už je vlastně úplně jedno, jaký materiál pokrývá povrchy. Zároveň také máme pocit, že u cílové skupiny, která prahne po ultimátním poměru ceny a výkonu, nemusí být vzhled a provedení zdaleka na prvním místě. Koneckonců, výrobce si skutečně sám ani nehraje na to, že by se jednalo o nějakou stylovku.

Dodejme, že je pravda, že plast se nejspíše „ošoupe“ a zničí rychleji než kov, naopak má oproti sklu výhodu v tom, že při sebemenším pádu nepopraská a hlavně se na něm tolik nedrží otisky prstů. Z praktického hlediska tak zkrátka nejde o ideální volbu, ovšem ani ne o vyloženě špatnou. Konstrukce je jinak solidní, vše lícuje, tělo působí pevným dojmem.



Je znát nějaké šetření na displeji?

Pocophone F1 se profiluje jako další smartphone následující trend zmenšených rámečků a protáhlé obrazovky s výřezem. Už na první pohled je však jasné, že se výrobce moc nesnažil udělat rámečky okolo displeje rekordně štíhlé. Zejména pod displejem je docela dost místa, u některých konkurentů jsme i na menší ploše viděli třeba senzorové tlačítko nebo čtečku otisků prstů. Zde je však prázdno.

Ani boky, ani plocha nad displejem, zahrnující výřez, nepatří mezi nejtenčí. Opět však připomeneme to, co už jsme naznačili výše - Pocophone F1 si rozhodně nehraje na designovou perlu. Výřez nám každopádně nepřijde moc efektivně řešený - minimálně by mohl být méně široký. Pod senzory, fotoaparátem a reproduktorem je totiž stále znatelně prázdná plocha.

Samotná obrazovka má úhlopříčku 6,18 palců a rozlišení 1 080 x 2 246 pixelů, jde tedy o vcelku standardní Full HD+ panel s poměrem stran 18,7:9. Panel se zobrazovací technologií IPS sice podle nás nepatří mezi nejjasnější, ale nedá se ani považovat za nějaký nedostatek ve výbavě. Je příjemně jemný a nechybí mu dobré zpracování barev.

Co je tak zázračného na výkonu telefonu?

Stručně a jednoduše, je to současná špička. Procesor Snapdragon 845 společně s 6 GB operační paměti je maximum, které v současnosti dokážou výrobci do svých modelů dostat, ovšem jinde je za to pořádný příplatek. Ne však zde.

Abychom naše tvrzení podpořili nějakým konkrétním číslem: náš testovaný vzorek s 6 GB operační paměti získal ve výkonnostním testu AnTuTu skóre 266 tisíc bodů, což jej umístilo mezi samotnou špičku v současnosti dostupných smartphonů. Rekordman je v současnosti model z vlastní stáje, herní Xiaomi Black Shark, který má jen o 20 tisíc bodů vyšší skóre.

Výsledek výkonnostního testu AnTuTu (Pocophone F1)

Pocophone F1 tak například mírně překonal svým výkonem letošní duo prémiových samsungů S9/S9+, Xperii XZ2 Premium od Sony a výrazně utekl současné špičce P20 Pro od značky Huawei nebo hernímu Razer Phonu. Všechny tyto telefony mají však skoro dvojnásobnou cenu.

Zmíníme ještě paměťové konfigurace, ty má totiž tento model u nás dvě: 64 a 128GB. Operační paměť se nemění, i když ve světě se ještě model prodává v „ultimátní“ verzi s 256 GB prostoru pro data a dokonce 8 GB operační paměti. Všem verzím můžete rozšířit paměť pomocí karty microSD.



Kdo chce na telefonu hrát náročné hry, sledovat a upravovat video, listovat mezi mnoha spuštěnými aplikacemi, bude s Pocophonem F1 naprosto spokojený. Po stránce výkonu zkrátka nemáme tomuto modelu co vytknout.

Jak si vede zbytek výbavy?

Výkon je sice tím hlavním tahounem modelu Pocophone F1, ovšem to neznamená, že by se na nějaký ostatní prvek výbavy zcela zapomnělo. Jedinou drobnou výjimkou je fakt, že telefonu chybí modul pro streamování HD videa ze služeb jako například Netflix či Amazon Prime (podrobněji jsme psali v článku Nabízejí supervýkonný a levný mobil, ale zapomněli na zcela běžnou funkci).

Co se konektorové výbavy týče, je zde přítomný moderní USB-C port a nezapomnělo se ani na sluchátkový jack. Samozřejmostí je podpora LTE, naopak na bezdrátovou komunikaci pomocí NFC se zapomnělo. Do Pocophonu F1 se dále vejdou dvě SIM. Telefon můžete odemknout pomocí čtečky otisků prstů na zádech, s metodou odemykání pomocí rozpoznání obličeje je to složitější, funguje totiž pouze ve vybraných regionech. U nás zatím nikoliv, ale to může změnit softwarová aktualizace. U telefonů značky Xiaomi je vcelku běžný i infraport, zde byste jej hledali marně.

Telefon funguje na systém Android verze 8.1, kterou doplňuje grafická nadstavba MIUI 9.6. To znamená kompletní grafickou obměnu velmi vzdálenou čistému Androidu. Xiaomi do základní softwarové výbavy přidává několik aplikací navíc (počasí, nástroj pro přenášení souborů, rádio, fórum MIUI, kompas, skener QR kódů, čistič paměti či balíček kancelářských aplikací od Microsoftu). Kdo je v telefonu nechce, bude muset po prvním spuštění telefonu systém trochu pročistit.

Systém každopádně vypadá jinak i v různých menu nastavení, lehce upravené je i notifikační centrum. Pocophone F1 ovládáte pomocí softwarových kláves na displeji, které doplňují gesta, například menu aplikací vyvoláte potažením prstem vzhůru.

Výdrž baterie je po všech stránkách velmi dobrá. Aby také ne, když telefon napájí 4 000 mAh akumulátor. Troufáme si tvrdit, že Xiaomi zvládlo optimalizaci využití baterie na výbornou a i při náročnějším využívání telefon vydrží v provozu den a půl až dva dny. Pokud telefonu nedáváte tolik zabrat, čekejte výdrž snadno přesahující dva dny. Přítomno je i rychlé nabíjení díky technologii Quick Charge 3.0.



Jak Pocophone F1 fotí?

Do testu Pocophonu F1 jsme šli s tím, že fotoaparát bude pravděpodobně další částí výbavy, na které se Xiaomi bude snažit šetřit, aby mohlo telefon s výkonným procesorem prodávat tak levně. O to více nás překvapil fakt, že Pocophone F1 rozhodně nefotí nijak špatně, naopak nás mnoho snímků velmi příjemně překvapilo. Je tomu tak zejména díky umělé inteligenci, která přizpůsobuje nastavení fotoaparátu focené scéně. Sem tam se sice netrefí, jindy však výsledek rozhodně stojí za to.

Už na papíře nevypadají specifikace fotoaparátu špatně. Máme zde k dispozici duální zadní fotoaparát s rozlišením 12 MPix (f/1,9) na hlavním snímači a 5 MPix (f/2,0) na pomocném. Zcela ovšem chybí optická stabilizace. Selfie kamerka šla ještě o kus dál a nabízí 20 MPix rozlišení (f2,0).

Stejně jako u spousty jiných modelů se detaily a ostrost úměrně ztrácí se zhoršenými světelnými podmínkami, ale jinak se telefonu daří pořizovat vcelku povedené snímky. Někdo by mohl namítat, že režim s umělou inteligencí to přehání s přesycováním barev, s čímž do jisté míry souhlasíme, nicméně na displeji mobilu budou vždy takové fotky vypadat lépe. Kdo bude chtít Pocophonem sem tam pořídit nějaký snímek, rozhodně ho telefon nezklame.



Mám si Pocophone F1 pořídit?

Pocophone F1 je podle nás naprosto klíčový model letošního roku, který ukázal konkurenci, že špičkový mobil nemusí stát ani 25 tisíc, ani 20 tisíc, dokonce ani 15 tisíc. V obchodech ho koupíte za příjemných 9 490 korun ve verzi s 64 GB, za dvojnásobnou paměťovou variantu si připlatíte tisícovku navíc.

Není to telefon bez chyb, naopak má zejména po stránce designu několik výrazných kompromisů, ale jinak je to skutečně výborně vybavený telefon, který se nezalekne žádného konkurenta. Ano, najdou se telefony, které fotí lépe, mají hezčí displej, design či nabízí nějakou extra funkci, ale už nic jim nesmaže fakt, že se nechaly po stránce výkonu porazit telefonem za 9,5 tisíce korun.

Pocophone F1 je správnou volbou pro všechny uživatele, kteří prahnou po aktuálně jednom z nejvýkonnějších telefonů, co zároveň dovede vydržet déle než jeden den v provozu a sem tam i něco vyfotí. Pokud vám jde skutečně o to, aby se telefon nezadýchal před jakoukoliv výzvou a zároveň vás nestál okolo dvaceti tisíc, je Pocophone F1 zdaleka tím nejlepším řešením.

Konkurence se mu hledá jen těžko. Asi nejblíže je mu model Honor Play, který je taktéž profilovaný na příznivce výkonného hardwaru díky aktuálně stále nejlepšímu procesoru od Huaweie, Kirinu 970. Není sice tak výkonný, ale dobře fotí a hlavně je to esteticky příjemnější model. Navíc je ještě o tisícovku levnější. Z druhé strany cenového spektra má nejblíže asi model OnePlus 6, u kterého si však za prakticky totožnou výbavu připlácíte čtyři tisíce navíc. A to už jde zkrátka jen těžko obhájit.